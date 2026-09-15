В Твери открылся спортивный комплекс «Тверь Арена»

12 сентября в Твери произошло событие, которое местные тренеры и родители юных футболистов ждали годами: открылся спортивный комплекс «Тверь Арена». Это не просто новый объект — это настоящий прорыв в инфраструктуре города, способный изменить траекторию развития футбола в регионе.

Старт работе комплекса дал детский турнир «Кубок Игоря Семшова», а сам бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года лично дал старт соревнованиям и поздравил город с появлением первого в Твери футбольного манежа европейского уровня. Эмоциональный заряд от этого события почувствовали все — от маленьких игроков до опытных наставников.

Мультиспортивная площадка мирового формата

«Тверь Арена» — это продуманная до мелочей мультиспортивная площадка для детей и взрослых:

• Футбольное поле под крышей размером 60×30 метров с синтетическим покрытием последнего поколения, модульной трибуной и огромным видеотабло — идеально для круглогодичных тренировок и турниров.

• Две площадки для падела — популярный вид спорта получает в Твери новую полноценную базу.

• Комфортная инфраструктура: раздевалки, медицинский кабинет, учебный класс, комнаты тренеров, зона отдыха на втором этаже с отличным обзором на игровые площадки и уютное кафе.

• Открытое поле 90×50 метров с подогревом, качественным освещением и трибуной на 300 мест — здесь можно проводить полноценные матчи и турниры.

Комплекс спроектирован так, чтобы тренировки не зависели от капризов погоды. При этом родители со второго этажа в зоне отдыха могут с комфортом за чашкой кофе наблюдать за занятиями детей или воспользоваться возможностью и самым активно и с пользой для здоровья провести свободное время за игрой в падел.

Тренеры отмечают: теперь можно стабильно работать над техникой и тактикой круглый год, не теряя форму в межсезонье.

Почему это революция для Твери

До открытия «Тверь Арены» в городе не было ни одного современного крытого зала для футбола и ни одного футбольного поля с подогревом. В холодное время года местным командам приходилось выезжать на турниры в другие города, чтобы получить игровую практику. Это серьёзно ограничивало возможности подготовки и снижало конкурентоспособность тверских команд. Теперь ситуация меняется кардинально.

По оценкам специалистов, значимость открытия комплекса сопоставима с появлением ледовой арены «Юбилейный», где выросли звёзды хоккея — Илья Ковальчук, Денис Кокарев и другие. Теперь у Твери появился реальный шанс вырастить своих футбольных звёзд.

Частная инициатива и преодоление барьеров

Проект реализован полностью за счёт частных инвестиций. В него вложились бизнесмены, тесно связанные с тверским футболом, в том числе родители юных спортсменов. Их мотивация проста и понятна: они на собственном опыте столкнулись с нехваткой инфраструктуры и решили закрыть этот пробел.

При этом путь к открытию был непростым. Инвесторам пришлось пройти через трудоёмкий процесс оформления документов — ещё раз подтвердив, что построить спортивный объект в Твери сложнее, чем торговый или офисный центр. На финальном этапе возникла и социальная напряжённость: часть жителей ЖК «Лесная мелодия 2» была недовольна тем, что подъездная дорога к манежу проходит через территорию жилого комплекса. В ходе разбирательства выяснилось, что застройщик ЖК незаконно занял земельный участок общего пользования.

Возможности и перспективы

СК «Тверь Арена» позволяет проводить тренировки и турниры по футболу в форматах 11×11, 8×8, 7×7 и 6×6. На большом поле можно организовывать матчи по мини-футболу для детей и взрослых. Единственное ограничение: для официальных соревнований по футболу 11×11 поле немного не соответствует стандартам по ширине — но для тренировочного процесса и большинства турниров этого более чем достаточно.

В ближайших планах — открытие на базе спорткомплекса детской футбольной школы. Сейчас специалисты прорабатывают различные варианты подготовки юных футболистов, чтобы выбрать оптимальный формат и методику.

«Теперь у наших ребят есть все условия, чтобы расти и добиваться успехов. Главное — не упустить этот шанс и максимально эффективно использовать новую базу», — отмечают тренеры детских футбольных команд.

Открытие «Тверь Арены» — это сигнал всему спортивному сообществу: у тверского футбола есть будущее, и оно начинается прямо сейчас.