Новая взрослая поликлиника открыта в Засвияжском районе Ульяновска

15 сентября состоялась торжественная церемония открытия нового подразделения городской поликлиники № 4 на улице Героя Российской Федерации А.В. Колпакова. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 30 тыс. взрослых пациентов.

На создание и оснащение объекта направлено свыше 900 миллионов рублей за счёт инфраструктурного кредита. На данный момент завершены строительные, отделочные и благоустроительные работы.

Жители смогут получать помощь по широкому спектру направлений: терапия, профилактика, кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология, реабилитация, лечение инфекционных заболеваний и онкологическая помощь.

Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием: современным МРТ-аппаратом, рентген‑аппаратом, флюорографом, маммографом, денситометром, аппаратами УЗИ и оборудованием для функциональной диагностики.

лавный врач поликлиники № 4 Валентина Караулова сообщила, что в учреждении есть возможность пройти диагностику, в том числе и в рамках диспансеризации, сдать лабораторные анализы, проконсультироваться с врачами общей практики и узкими специалистами. «Мы привлекли дополнительных специалистов к работе и перераспределили потоки прикреплённого населения, сделали вместительные зоны ожидания, предусмотрели среду для людей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории провели озеленение, обустроили зоны отдыха и парковку», — уточнила руководитель.

Увеличить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году до 78 лет — главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С его помощью обновляются медучреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть медцентров, идет работа по цифровизации здравоохранения.