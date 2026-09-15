Три новых бассейна открыли в Ростовской области
Сегодня, 15 сентября, в Ростовской области состоялась торжественная церемония открытия сразу трех плавательных бассейнов. Церемония открытия прошла в городе Зернограде, где собрались жители и почетные гости. Коллеги из Зимовниковского и Сальского районов присоединились к празднику в формате видео-конференц-связи.
Строительство этих бассейнов стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Каждый из новых объектов — это комплексное сооружение, включающее административно-бытовой корпус с залом общей физической подготовки и спортивную часть с чашей бассейна размером 13 на 25 метров, оснащенной шестью дорожками и глубиной 1,8 метра.
Каждый бассейн рассчитан на ежедневные занятия до 360 человек.
За последние 13 лет в Ростовской области было возведено, реконструировано и капитально отремонтировано около 800 спортивных объектов, на что было направлено порядка 27,6 млрд рублей. Планы на ближайшие годы также амбициозны: с 2026 по 2028 годы планируется создание более 50 новых спортивных объектов на общую сумму свыше 6,6 млрд рублей.
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