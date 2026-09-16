В Челябинской области завершен второй этап строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня

Расширение студенческого городка создаёт общую среду для нескольких вузов и промышленных партнёров, а учебно-научный комплекс ещё предстоит построить.

Кампус «Южный Урал» — стратегический проект региона. Его задача — сформировать единую научно-образовательную экосистему, объединяющую университеты, научные коллективы и промышленные предприятия Южного Урала.

Строительство студенческого городка вместимостью порядка 3,5 тысяч студентов и преподавателей ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

На первом этапе в 2024 году заселены две студенческих гостиницы на 336 мест. За два года эксплуатации они сохранили стопроцентную загрузку. В 2026 году введены шесть новых гостиниц общей вместимостью более трех тысяч человек. В три корпуса уже заехали студенты, еще два готовятся принять участников Всероссийского слета студенческих отрядов, который пройдет в ноябре.

Шестой — отдельный корпус повышенной комфортности на территории кампуса включает 90 номеров стандарта трехзвездочной гостиницы. Здесь смогут размещаться преподаватели, приглашенные специалисты и гости города.

В гостиницах помимо жилых блоков с собственными санузлами и общими кухнями предусмотрены коворкинги, пространства для отдыха, прачечные и точки питания. Территория благоустроена и интегрирована в городскую среду, все корпуса адаптированы для маломобильных жителей и гостей.

Концессионером и инвестором проекта выступает ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Он предоставляет акционерное финансирование и обеспечивает полный цикл создания кампуса — от проектирования и строительства до оснащения объектов, их ввода в эксплуатацию и последующего управления.

«Кампус „Южный Урал“ — драйвер долгосрочного экономического роста Челябинской области. Инвестиции в образовательный кластер работают как мультипликатор: создавая современную среду, мы стимулируем деловую активность и побуждаем бизнес вкладываться в инновации и развитие страны. Флагманские предприятия получают прямой доступ к научным разработкам, а студенты — возможность создавать передовые технологии и строить карьеру на ведущих производствах, не уезжая из родного региона», — прокомментировал гендиректор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Антон Новиков.

Инвестор отметил, что кампус выступает пилотной площадкой федерального уровня. Опыт межвузовской кооперации, выработанный здесь, ляжет в основу стандартов для следующих кампусов России.

В число резидентов кампуса входят семь ведущих вузов региона. Совместно с индустриальными партнерами они сформировали портфель из 84 продуктов — от наукоемких технологий до образовательных сервисов.

Сегодня результаты этой кооперации учебные заведения представили губернатору:

— ЮУрГУ развивает беспилотное управление спецтехникой, цифровые двойники, арктическую технику и промышленную робототехнику;— ЮУГМУ работает над цифровыми решениями для реабилитации, применением 3D-печати в медицине и дентальными имплантами;— ЧелГУ вместе с промышленными партнерами реализует проекты в материаловедении и физике материалов;— МГТУ имени Г. И. Носова — в сфере инновационной металлопродукции, электродвигателей для робототехники и цифровых двойников производства;— МИДиС продемонстрировал полный цикл производства арт-объекта с применением искусственного интеллекта; - ЮУрГАУ презентовал новейшие разработки для агропромышленного комплекса;— ЮУрГГПУ представил комплекс экскурсий к 290-летию Челябинска, проект по переработке вторсырья и дегустацию блюд-победителей гастропремии.

Частью открытия второго этапа кампуса в Челябинске также стала выставка современного искусства «Культура — наша судьба». Глава региона оценил коллекцию полотен студентов-художников из разных уголков России. Это первый совместный арт-проект 25 кампусов страны, объединивший образование, науку и творчество.

Третий этап кампуса предусматривает строительство учебно-научного комплекса, где в скором будущем откроются 44 новейшие лаборатории. В студенческом городке также появится многофункциональный центр с конференц-залами, обновленная лыжероллерная трасса, обсуждается открытие 25-метрового бассейна. Завершить строительство кампуса планируется в 2027 году.