На Васильевском острове Санкт-Петербурга построена и оборудована первая за полвека новая поликлиника

Объединение взрослой, детской и специализированной амбулаторной помощи в одном здании должно снизить нагрузку на действующие учреждения растущего района.

Сегодня, 16 сентября, открылось новое поликлиническое отделение № 137 Городской поликлиники № 4 на намывных территориях Василеостровского района — на набережной Миклухо-Маклая. Это первая за полвека поликлиника района, построенная «с нуля». Она объединила все виды амбулаторной помощи: взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, взрослую и детскую стоматологию, дневной стационар, станцию скорой помощи. В результате создан один из крупнейших медицинских комплексов города. Поликлиника площадью 11,5 тысячи квадратных метров оборудована по самым современным стандартам. Она позволит перераспределить потоки пациентов и снизить нагрузку на действующие медучреждения.

Поликлиника оснащена современным оборудованием российского производства. В частности, в отделении стоматологии размещено физиотерапевтическое оборудование для лечения заболеваний ротовой полости, верхнечелюстного сустава.

Поликлинике был передан сертификат на приобретение рентгеновской томографии для стоматологии.

Комплекс рассчитан на расширение. Намывные территории продолжают развиваться, население этой части Васильевского острова будет расти, поэтому уже сейчас предусмотрена возможность увеличивать объём помощи. В перспективе поликлиника сможет обслуживать до 70 тысяч человек.

Городская поликлиника № 4 в октябре прошлого года отметила 125-летие. Её история началась в 1900 году со здания на Большом проспекте Васильевского острова, где размещалось воспитательное заведение с медицинской помощью для детей. Сегодня это многопрофильное учреждение с девятью отделениями, где трудятся более 700 работников. Открытие нового подразделения продолжает развитие системы первичной медицинской помощи в одном из самых динамично застраиваемых районов Северной столицы.