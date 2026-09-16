«Сегежа Групп» запустила в производство новый картон под маркой KSH

Освоение новой марки картона расширяет ассортимент отечественной упаковочной отрасли: материал рассчитан на высокоскоростную переработку в гофрокартон.

Новый картон KSH — это продукт высшей категории, созданный специально под запросы производителей упаковки. Производство нового картона уже налажено на Сегежском ЦБК.

Для получения нового продукта работники Сегежского ЦБК перенастроили на бумагоделательной машине скоростные режимы, системы подачи сырья и сеточный стол — участок, где рождается будущий картон.

Структура картона KSH отличается от старого KS: он плотнее и равномернее, его влажность выдержана в узком диапазоне — от 6 до 8%. Новый продукт лучше впитывает влагу, что критически важно при склейке.

KSH более стабильный и предсказуемый в переработке на высокоскоростных гофроагрегатах. Он будет применяться в плоских слоях гофрокартона, из которого делают коробки для бытовой техники, обуви, транспортную тару и другую упаковку. KSH ценят за ровный цвет и тонкость, он не утяжеляет изделие, и при этом отлично держит форму.

Член правления и вице-президент ПАО «Сегежа Групп» Максим Писарев отмечает, что освоение этой марки позволит холдингу гибко реагировать на пожелания клиентов и закроет ниши рынка, где требуются премиальные стандарты качества.

Во время отладки производственного процесса этим летом, Сегежский ЦБК уже выпустил около 1 тыс. тонн картона, на который сразу нашлись покупатели.