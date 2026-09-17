Дорожники показали с высоты птичьего полета реконструкцию трассы М5 у Сима
Дата видеосъемки: 27 августа 2026 года.
В этом году на Южном Урале планируют открыть рабочее движение по 11-километровому участку федеральной трассы. Это третий этап масштабной реконструкции.
Речь идет об отрезке с 1598-го по 1609-й км (до Кропачево). Дорога будет соответствовать категории IБ — ее делают четырехполосной, с ограждением посередине для защиты от лобовых столкновений.
На обновленном участке предусмотрены три эстакады длиной от 370 до 560 метров через ручьи Чернолес, Мокрый Суходол и Сатлык, а также путепровод.
Одновременно с этим продолжаются работы в рамках второго этапа реконструкции — строительство 19-километрового обхода города Сима с двумя эстакадами, одна из которых, через реку Сим, станет самой большой в регионе. Протяженность конструкции — более километра, максимальная высота опор — почти 37 метров.
Видео: «Дортрансстрой» / MAX
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