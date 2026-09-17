Под Каширой начали выпускать «конструктор» для быстрых строек
В Подмосковье заработало предприятие, которое будет собирать здания как из крупных блоков. В ОЭЗ «Кашира» открылся завод железобетонных префаб-элементов компании «ПРЕФАБРИКА» — резидента этой зоны.
Строительство обошлось в 5 млрд рублей. На площадке возвели промышленный комплекс площадью около 25 тыс. кв. м. Рабочих мест для жителей региона создадут порядка 300.
Выпускать будут префаб-элементы из железобетона — для жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов. Такие детали позволяют строить быстрее и качественнее, снижая себестоимость и трудозатраты.
Первая очередь завода рассчитана на 240 тыс. кв. м продукции в год. Когда предприятие выйдет на полную мощность, объем вырастет примерно до 400 кв. м в год. Этот рубеж планируют взять в IV квартале 2028 года.
В цехах установили больше 1 тыс. единиц оборудования — оно закрывает полный производственный цикл. Часть операций автоматизирована: арматуру обрабатывают роботы, грузы перемещают беспилотные механизмы.
«Мы уверены, что наш новый завод станет одним из флагманов строительной отрасли Московского региона и надеемся на дальнейшее плодотворное партнёрство с коллегами», — отметил генеральный директор ГК «ПРЕФАБРИКА»Александр Горнов.
Вице-президент, директор по работе с корпоративными клиентами ДОМ.РФ банка Денис Герасимов отметил, что банк кредитует промышленные предприятия в разных отраслях и поддерживает проекты, где создается новое производство, как в случае с «Префабрикой».
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