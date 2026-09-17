Открылся новый корпус радиотерапии городской больницы № 40 в Сестрорецке
Сегодня, 17 сентября,состоялось открытие нового корпуса радиотерапии городской больницы № 40 в Сестрорецке. Его мощности повысят доступность и качество онкологической помощи для всех петербуржцев, а жители Курортного района смогут проходить лучевую терапию рядом с домом.
Корпус сейчас принимает 40 пациентов в день, в дальнейшем это число планируется удвоить. Здесь создан уникальный технологический комплекс, состоящий из томотерапевтической установки и линейного ускорителя. Высочайшая точность оборудования и его способность адаптироваться к индивидуальным особенностям человека минимизируют возможные побочные эффекты для здоровья пациентов.
В больнице сейчас можно пройти весь цикл противоопухолевой терапии, причём бесплатно — по полису ОМС. Новое оборудование совмещает диагностические и терапевтические функции, что позволяет начать лечение в критически важные первые недели после постановки диагноза.
Главный врач больницы Сергей Щербак отметил, что с вводом нового корпуса радиотерапии на базе больницы завершено создание онкологической клиники, где пациентам в круглосуточном режиме оказывают все необходимые виды помощи. Благодаря широкому профилю медучреждения, высокой квалификации врачей и закупленному городом оборудованию в больнице можно быстро купировать любые осложнения в процессе лучевой терапии.
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