В аэропорту Жуковский завершены трехмесячные испытания беспилотных грузовиков для автоматизации наземной логистики.

Проект реализован аэропортом Жуковский, российским разработчиком автономного транспорта «ЭвоКарго», при консультационной поддержке экспертов аэропортового холдинга «Аэродинамика», также активно реализующего проекты в сфере современных технологий.

Испытания подтвердили применимость беспилотной платформы для работы в условиях действующей аэропортовой инфраструктуры. Платформа предназначена для автоматизации операций на перроне, в том числе перемещения грузов между воздушными судами и терминалами аэропорта.

Технология основана на применении искусственного интеллекта, компьютерного зрения и мультисенсорной системы восприятия. Эти решения позволяют платформе автономно ориентироваться в производственной среде, распознавать препятствия и выполнять логистические задачи без участия водителя.

В ходе тестовой эксплуатации особое внимание уделялось устойчивости работы платформы в условиях, характерных для аэропортовой деятельности: круглосуточного режима, пиковой загрузки, интенсивного движения на перроне и сложных зимних метеоусловий. Проведенные испытания показали, что беспилотная платформа способна эффективно и безопасно выполнять задачи в операционной среде аэропорта.

За время испытаний платформа отработала 368 часов, выполнила 150 тестовых маршрутов, прошла 225 км по перронной инфраструктуре и была протестирована при температуре от -26 до +31 градусов.

Проект имеет прикладное значение для развития автономной логистики в аэропортовой отрасли. Внедрение таких решений в перспективе позволит повысить устойчивость и предсказуемость наземных процессов, обеспечить непрерывность работы в условиях интенсивного грузопотока, а также сократить операционные расходы на обслуживание грузоперевозок на 20-35%.

По итогам испытаний специалисты сформировали ряд дополнительных предложений по усовершенствованию платформы. Эти решения будут учтены на следующем этапе развития проекта и подготовки технологии к масштабированию.

«Для аэропорта Жуковский этот проект важен не только как технологический эксперимент, но и как практический шаг к новой модели наземной логистики. Перрон — это сложная производственная среда с высокими требованиями к безопасности, точности и непрерывности процессов. Проведенные испытания подтвердили потенциал беспилотных платформ для интеграции в аэропортовые операции. Совместно с партнерами мы определили направления дальнейшей доработки решения, которые позволят вывести автоматизацию наземных процессов на новый уровень», — прокомментировал Владимир Скибин, директор департамента наземного обеспечения перевозок аэропорта Жуковский.

«Тестирование в Жуковском подтверждает готовность наших технологий к работе в критически важной транспортной инфраструктуре с высокими требованиями к надежности и безопасности. Совместная работа с аэропортом и компанией „Аэродинамика“ позволила успешно завершить этап оценки применимости и наметить четкие инженерные решения по доработке универсальной беспилотной платформы. Это важный шаг для развития автономных технологий в отрасли», — отметил заместитель генерального директора — коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Система автономной логистики получает поддержку по модели полного цикла: от предоставления беспилотных платформ до технического обслуживания и обновления ПО. Ранее компанией «ЭвоКарго» уже было реализовано более 50 коммерческих внедрений автономного транспорта на площадках промышленных предприятий, логистических операторов и объектов транспортной инфраструктуры.