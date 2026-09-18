В самом молодом районе Екатеринбурга открыт новый детский сад

17 сентября 2026 года в районе Новокольцовский на юго-востоке уральской столицы открылся новый детский сад.

Дошкольное учреждение на 250 мест возведено по улице Паригория Суетина, 5. Планировка здания позволяет одновременно размещать десять групп. В учреждении созданы все условия для комфортного пребывания детей, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Трехэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает групповые и спальные комнаты, спортзал, музыкальный класс и пищеблок. На территории расположены десять игровых и две физкультурные площадки.

Системный подход к развитию социальной инфраструктуры — важная часть концепции района. В планах — строительство двух детских образовательных центров, еще четырех детсадов на 1400 мест и школы на 1500 учеников. Кроме того, «Синара-Девелопмент» спроектировала новый корпус для муниципальной школы № 26 (ул. Трубачева, 76). Четырехэтажное здание рассчитано на 600 учащихся. Документация безвозмездно передана администрации Екатеринбурга, проект включен в перечень перспективных объектов строительства Министерства образования Свердловской области со сроком реализации в 2027-2030 годах.