На дороги в Твери и Калининском округе выходит первая партия новых автобусов

17 сентября автопарк общественного транспорта Твери пополнили 30 новых автобусов среднего класса ЛИАЗ.

Экстерьер и интерьер автобусов, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике, а внутреннее пространство организовано с учетом пожеланий жителей, например, предусмотрены USB-порты для зарядки телефонов.

Все автобусы соответствуют требованиям программы «Доступная среда». В частности, сделан низкий пол без ступенек в салоне, что особенно важно для пожилых людей и родителей с колясками, а в салоне оборудована система «Говорящий город» для информирования слабовидящих граждан.

В новых автобусах две системы кондиционирования — одна для водителя, другая — для пассажиров. При этом вся система управления климатом произведена в Тверской области — компаниями «Транскон» из Твери и «Элтра-Термо» из Ржева. Оба предприятия являются лидерами рынка, а их продукцией оснащается целый ряд транспортных средств. Участие региональных производителей в подобных проектах — это не просто разовая поставка, а выстраивание долгосрочных связей между предприятиями Верхневолжья.

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