В Саранске открыли вторую площадку сборки троллейбусов «Синара-6254»

Вторая сборочная площадка приближает выпуск электротранспорта к регионам европейской части России и поэтапно перейдёт от салонных работ к полному циклу.

18 сентября 2026 года заработала вторая площадка производства троллейбусов современной модели «Синара-6254». Эта отечественная машина, созданная и запущенная в серию в Челябинске в 2023 году. Новой точкой сборки стал город Саранск.

На базе муниципального предприятия «Горэлектротранс» открылась новая площадка крупноузловой сборки троллейбусов «Синара-6254» — модели, которая с 2023 года выпускалась только на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Это первый случай, когда производство данной машины выходит за пределы Урала, и одновременно — первый опыт организации сборочного производства городского электротранспорта в Мордовии.

Челябинский завод, запущенный в марте 2023 года на месте бывшего ремонтного цеха ЧТПЗ, стал первой подобной производственной линией в Уральском федеральном округе. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей, а проектная мощность предприятия достигает 350 единиц техники в год при двухсменной работе. За первый неполный год было выпущено 66 троллейбусов, в 2024 году выпуск вырос до 168 единиц.

Технически «Синара-6254» представляет собой полностью низкопольный троллейбус большой вместимости с длиной кузова 12,58 метра и тремя дверями по формуле 2-2-2. Салон рассчитан на перевозку до 90 пассажиров, 37 мест — сидячие. В машине используется российский асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-3У1 производства Псковского электромашиностроительного завода мощностью 170 кВт, работающий при напряжении 550 вольт и обеспечивающий максимальную скорость до 70 км/ч. Эта модель троллейбуса обладает увеличенным запасом автономного хода, достигающим 40 километров (в зависимости от модификации и условий эксплуатации). Это позволяет машине двигаться без контактной сети, продлевать маршруты и объезжать дорожные заторы. Такой электротранспорт может работать на участках, где контактная инфраструктура отсутствует или временно выведена из строя. В салоне предусмотрены USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, анатомические сиденья с антивандальным покрытием, климатическая система, навигация ГЛОНАСС и автоматическая система пожаротушения. Двери оснащены подсветкой и системой «антизажим» с датчиками на кромках, а кузов — функцией книлинга, то есть наклона вбок для удобной посадки и высадки пассажиров.

Саранская площадка будет наращивать компетенции поэтапно. До конца 2026 года здесь планируется собрать первый десяток троллейбусов, причём пока речь идёт только о салонных работах — установке сидений, монтаже обивки и облицовки, а также подключении телематики. В 2027 году к этому добавится присоединение электрооборудования, включая токоприёмники, светотехнику и системы накопления энергии. С 2028 года предприятие должно перейти на полный цикл сборки с монтажом силовой установки и проведением пусконаладочных работ. Всего до 2030 года с конвейера планируется выпустить 150 машин, а в перспективе линия будет собирать по 50 машин ежегодно.

Выполнена локализация производства критически важного компонента — систем накопления энергии. Ещё в 2025 году в Саранске на площадке «Алгоритм Тех» было организовано производство программно-аппаратных комплексов для троллейбусов «Синара». Специалисты направления силовых установок и цифровых двойников «Алгоритм С» провели приёмо-сдаточные испытания системы накопления энергии транспорта, проверив как аппаратную часть — электрику, конструкцию и систему внутреннего термостатирования, так и программную — корректность работы системы контроля и управления литий-ионной аккумуляторной батареей с отслеживанием параметров отдельных ячеек. Испытания подтвердили работоспособность системы на любом виде электротранспорта, а аналогичные решения уже применяются на троллейбусах и трамваях Группы Синара.

Локализация сборки в Саранске не означает отказа от челябинского производства. Обе площадки будут работать параллельно: Челябинск сохраняет роль основной производственной базы с полным циклом, тогда как Саранск берёт на себя функции сборочной площадки для обеспечения потребностей регионов европейской части России. Такая модель позволяет сократить логистические издержки, создать квалифицированные рабочие места еще в одном регионе РФ и выстроить кооперационные связи с местными предприятиями.