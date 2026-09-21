В курском Железногорске запустили завод резинотехнических изделий за 500 млн

18 сентября в особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — на нем будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Инвестиции в проект составили 500 млн руб.

Мощность предприятия достигает 2,5 тыс. т резиновой смеси и крошки в год. На нем создано 50 рабочих мест. На создание производства цельнолитых шин для сельскохозяйственной и спецтехники Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 102,5 млн руб. Мощность — 12 тыс. единиц в год.