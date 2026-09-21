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artal Новые заводы и цеха

В курском Железногорске запустили завод резинотехнических изделий за 500 млн

Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна © im2.kommersant.ru

18 сентября в особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — на нем будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Инвестиции в проект составили 500 млн руб.

Мощность предприятия достигает 2,5 тыс. т резиновой смеси и крошки в год. На нем создано 50 рабочих мест. На создание производства цельнолитых шин для сельскохозяйственной и спецтехники Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 102,5 млн руб. Мощность — 12 тыс. единиц в год.

Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна © im2.kommersant.ru

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Источник: www.kommersant.ru

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