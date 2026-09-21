2500 «лошадей» для ГРП: УДМЗ выводит российский привод на замену импортным

Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) предложил нефтяной отрасли новый вариант применения двигателя 12ДМ-185: силовой агрегат мощностью до 1860 кВт прошел приемно-сдаточные испытания для работы в насосной установке флота гидроразрыва пласта, сообщила пресс-служба холдинга «Синара — Транспортные машины».

В ходе тестов двигатель отработал предусмотренные режимы, включая номинальный, и развил максимальную мощность 1860 кВт, или около 2500 л. с. Следующий этап — опытно-промышленная эксплуатация на строящемся объекте в Западной Сибири, в том числе в условиях низких температур и вечномерзлых грунтов.

Комиссия подтвердила, что двигатель соответствует техническим требованиям и заявленным характеристикам, а по ряду параметров превосходит импортные аналоги.

Двигатель 12ДМ-185 75С-М1 разработан в 2026 году на базе линейки ДМ-185. Самый массовый в семействе 12-цилиндровый дизель уже применяют в карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 тонн, энергетике и технике специального назначения. В перспективе его также планируют использовать на маневровом тепловозе ТЭМ885.

Насосная установка — один из ключевых и наиболее нагруженных элементов флота ГРП: именно она обеспечивает закачку рабочей жидкости под высоким давлением в пласт. Мощный дизельный привод определяет производительность комплекса, его ремонтопригодность, доступность запасных частей и устойчивость сервиса в удаленных регионах.

Для российского нефтесервиса появление 12ДМ-185 в такой конфигурации важно по нескольким причинам. В парке ГРП исторически широко использовались импортные высокомощные дизели и их компоненты; после 2022 года доступ к новым агрегатам, оригинальным запчастям и сервису стал существенно сложнее.

Двигатель мощностью около 2500 л. с. соответствует классу силовых установок, применяемых на современных высокопроизводительных насосных агрегатах ГРП. Работа в Западной Сибири станет проверкой не только мощности, но и пусковых качеств, надежности систем охлаждения, топливной аппаратуры, электроники и обслуживания в холодном климате.