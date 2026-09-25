В Ярославле открыли обновленный стадион «Спартаковец»
24 сентября в областном центре состоялось торжественное открытие стадиона «Спартаковец», реконструированного Правительством Ярославской области и Сбером.
Сегодня «Спартаковец» — это 14 тысяч квадратных метров современного пространства, объединившего спорт, технологии и комфортную городскую среду. На стадионе устроены два универсальных поля для мини-футбола и беговые дорожки, трибуны с деревянным настилом и навесами, площадка для воркаута и детская игровая зона со скалодромом, встроенными батутами и горками для детей разных возрастов. Для удобства спортсменов есть отапливаемый блок с раздевалками и пунктом проката инвентаря. На обновленном «Спартаковце» также есть зоны для массовых мероприятий: танцевальный партер, сцена и амфитеатр. Стадион вмещает более 12 тысяч человек на массовых мероприятиях, а для спортивных событий предусмотрено 2,5 тысячи сидячих мест. Он доступен круглосуточно для всех горожан и гостей города, включая маломобильных посетителей. Открыто кафе с летней верандой. На территории высажены молодые декоративные растения, создана живая изгородь из декоративно-лиственных кустарников и сохранены существовавшие ранее растения.
В рамках праздничной программы открытия стадиона выступил популярный артист Niletto. Ранее здесь также прошла насыщенная спортивно-развлекательная программа. Состоялись тренировки от Лиги тренеров с амбассадорами: чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Мошкиной, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и победителем телешоу «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным. Кроме того, в программе были автограф-сессии, танцевальные шоу-номера, интерактивные зоны от «Самоката», СберМобайла, СберНПФ, «Союзмультфильма», «Школы 21», «Отелло».
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