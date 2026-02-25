Вопросы архитектурного развития Иркутска и Иркутской области, а также восстановления объектов культурного наследия отмечены на федеральном уровне. Благодаря этому Приангарье — участник федеральных программ по сохранению архитектурного наследия. На недавнем 25-ом межрегиональном архитектурном фестивале «Зодчество в Сибири», прошедшем в Иркутске, президент Союза архитекторов России и гости, как архитекторы-профессионалы, остались более, чем довольны увиденным. Редко где в России встречается такой подход к реставрации, это очень трудоёмкая и большая работа и отрадно, что в Приангарье на это идут.

В Иркутске выполнена очень профессиональная, качественная работа. Сотрудничество в этом направлении с Союзом архитекторов России, методическое сопровождение с учётом их внушительного опыта в такой работе может способствовать более эффективному решению этих задач. Необходимо сохранять свою историю, ведь без истории нет будущего. С таким отношением власти у архитектурного облика Иркутска прекрасные перспективы, ведь до 2030 года планируется провести восстановление 30 объектов культурного наследия.

Некоторые памятники предстоит поднимать из руин.

«Доходный дом» в Черемховском переулке, 2А.

Когда-то Черемховский переулок в Иркутске назывался Вдовьей улицей. Все потому, что именно здесь в 1760-х годах располагался «Вдовий дом», где селились вдовы погибших офицеров русской армии. В 1849 году улица превратилась в переулок, а после революции его переименовали в Черемховский. В этой бойкой и густонаселенной части Иркутска, откуда было рукой подать до пароходных пристаней и железнодорожного вокзала, в основном стояли жилые дома, которые охотно покупали и снимали.

В 1843 году в самом начале Вдовьей улицы появляется усадьба с огородом и тремя домами. В 1865 — остаётся только одно строение, которое, к сожалению, было уничтожено Иркутским пожаром жарким летом 1879 года. Вскоре после пожара городская Управа утвердила проект на новую застройку, и в переулке появился двухэтажный бревенчатый дом на каменном фундаменте. Его украшали резные «барочные» наличники, а планировка была типичной для доходных домов: на каждом этаже располагалось по квартире.

С 1894 года усадьба записана на мещанку Агнию Корюхову, жену торговца керосином. До революции дом успел сменить ещё двух владельцев, а в 1930 году был «добровольно» передан в ведение Комжилтреста и с тех пор использовался как жильё. И постепенно приходил в упадок. Очередной пожар наполовину уничтожил усадьбу, и в 2015 году здание попало на баланс Агентства развития памятников Иркутска (АРПИ) в плачевном состоянии. Впрочем, архитекторам и реставраторам удалось восстановить исторический облик строения, добавить технический цокольный этаж, и поднять дом больше чем на метр, чтобы обеспечить сохранность сруба в будущем. Реставраторы постарались максимально бережно отнестись к историческому наследию, использовав в новом облике усадьбы все сохранившиеся элементы. Сейчас в обновленном «Доходном доме 1880-х» по адресу переулок Черемховский 2А располагается офис АРПИ.

Флигель на ул. Декабрьских Событий, 17Б.

В 35 квартале Иркутска, ограниченном Ланинской, Медведниковской, Мясной улицами и Фадейшинским переулком, начали селиться еще в конце XVIII века. Место было бойким: на Мясной (нынешняя ул. Франк-Каменецкого) сначала располагались соляные амбары, а потом — мясные и рыбные ряды и скотобойня. А противоположной стороной квартал прилегал к Московско-Ланинской (сейчас ул. Декабрьских Событий), по которой в город въезжали путешественники, прибывающие по Московскому тракту.

Первым документально зафиксированным владельцем участка на Ланинской, 11 (сейчас Декабрьских Событий, 17Б) был чиновник Иннокентий Желейщиков. Первоначальную застройку усадьбы уничтожил иркутский пожар 1879 года, и только в 1885 году Иннокентий Желейщиков принес в Городскую управу проект на постройку сразу четырёх деревянных строений: дома по красной линии, флигеля, избы и амбара. До наших дней сохранился только двухэтажный флигель: дом по красной линии снесли в 1970 году из-за ветхости, а избы и амбара нет уже на планах 1929 года.

Флигель, предположительно построенный в конце XIX — начале XX века, стал настоящим украшением квартала. Двухэтажное бревенчатое здание с мезонином, затейливыми резными украшениями и знаменитыми иркутскими наличниками было изюминкой городской застройки, и иркутяне любовались им ещё долгие годы после революции, когда помещение было муниципализировано. После 1980 года флигель пострадал от пожара. Его постарались восстановить: обшили главный фасад досками и заменили наличники на более простые. В постсоветское время бывший доходный дом Желейщикова использовался как административное здание, а в 2011 году ещё один пожар превратил его в руины, которые попали на баланс АРПИ.

Казалось бы, найти инвестора на такой сложный проект — восстановление двухэтажного дома практически с нуля — нереальная задача, но чудо все-таки произошло. Генеральный директор ООО «Тевс-Менеджмент» взялся за реставрацию флигеля, которая длилась целых 9 лет. По фотографиям и описаниям флигель удалось восстановить от фундамента до изящного орнамента под крытой зеленым листовым железом кровлей. И по резному крыльцу на главном фасаде снова поднимаются и спускаются люди, как это было и сто с лишним лет назад.

Усадьба Камовых на ул. Декабрьских Событий, 20Б.

Большинство памятников, отреставрированных под контролем Агентстсва развития памятников Иркутска, сейчас используются как административные здания. Но есть и исключения. В доме по адресу Декабрьских Событий, 20Б сейчас, как и в начале прошлого века, живёт обычная семья: муж, жена и двое детей.

Пожар 1879 года не пощадил застройку и в этом районе города, поэтому те здания, которые здесь находятся, построены уже после 1880-го года. На одном из самых больших участков 65-го квартала, по улице Ланинской, 18 в конце XIX века поселилась семья Камовых, выходец из которой, Николай Ильич Камов, стал одним из самых известных в мире авиаконструкторов, создателя знаменитых вертолётов марки «КА». А родился и провёл детские годы Николай Ильич как раз в этой усадьбе. Его отец Илья Михайлович был преподавателем в промышленном училище, а мама занималась общественной деятельностью.

В городских архивах не сохранилось точных дат постройки сооружений на территории усадьбы Камовых. Также невозможно выяснить, в котором из домов жили Камовы, а какие — сдавали в наём. Впрочем, для нынешнего жильца Дениса Ершова это не так уж важно.

Дом достался инвестору в плачевном состоянии: после революции во флигеле «нарезали» целых восемь квартир. Такое количество жильцов, конечно, способствовало ускоренному износу строения. А от оригинальной внутренней отделки не осталось даже воспоминаний. Когда реставраторы взялись за дело, выяснилось, что сохранить хоть что-то из оригинальных материалов уже не получится — настолько всёе прогнило. Отчасти этому способствовало то, что дом стоял на деревянном фундаменте, отчасти — безответственное отношение жильцов, да и время внесло свою лепту.

Фундамент под домом сделали монолитным, а сруб сложили по технологиям вековой давности — без гвоздей. И проконопатили настоящим мхом. Семье Ершовых из четырёх человек были не нужны 8 квартир, поэтому внутреннюю планировку выполнили по собственному усмотрению, при этом сохранив несущие стены прирубов и деревянные колоды на окнах. На реставрацию дома ушло пять лет: семья Ершовых заехала во флигель бывшей усадьбы Камовых в 2020 году, наглядно доказав, что ради будущего совсем необязательно отказываться от исторического прошлого.

«Учебное здание» на ул. Радищева, 5К.

Огромный участок в Знаменском предместье начал застраиваться ещё в 1820-х — тогда здесь располагалась дача иркутского гражданского губернатора Ивана Богдановича Цейдлера, назначенного по протекции Михаила Сперанского. Это тот самый «жестокий» губернатор Цейдлер, который чинил всевозможные препятствия женам декабристов, и которого в «Звезде пленительного счастья» блестяще сыграл Иннокентий Смоктуновский. При этом современники описывают Ивана Цейдлера как максимально добродушного и мягкого человека, который очень мучился от навязанной ему роли «злого» губернатора.

В 1847 году дом с усадьбой купила графиня Лаваль для семьи своей дочери — княгини Трубецкой, жены декабриста. Семейство Трубецких прожило в Иркутске 9 лет, а еще спустя десятилетие усадьбу приобрел иркутский купец Катышевцев, который потом продал участок Городской Управе под ремесленное училище. Обывательские постройки снесли, а на их месте возвели масштабный комплекс Ремесленно-воспитательного заведения.

Что касается строения по адресу Радищева, 5К, то оно впервые появляется на планах города в 1890 году. Доподлинно неизвестно, какую функцию оно выполняло, поэтому исследователи обозначают его общим термином «учебное здание». Одноэтажный деревянный дом, украшенный резным орнаментом, барочными наличниками, балясинами, щипцовыми фронтонами главным фасадом выходил на улицу Якутскую (сейчас ул. Рабочего Штаба). А украшали его наверняка выпускники того самого Ремесленно-воспитательного училища, обученные французскими мастерами.

После революции в здании расположился Народный дом Знаменского предместья, в 1920 году превратившийся в клуб III Интернационала. Митинги, концерты, собрания, спектакли проходили здесь довольно долго. Тут же поселилась Знаменская районная организация комсомола. После войны дом выделили из усадьбы ремесленного училища и передали заводу им. Куйбышева под больницу.

В 2008 году строение сильно пострадало от пожара: сгорела кровля и конструкции крыши, декоративные элементы фасада, фриз с филёнчатыми элементами и фигурными кронштейнами. И в 2012 году попало на баланс АРПИ в весьма удручающем виде. Но инвестору — индивидуальному предпринимателю Александру Шарифу удалось вернуть дому изначальный вид: реставраторы восстановили изящный фриз, резные кронштейны, наличники, заменили кровлю, и теперь здание смотрится материализованным кусочком истории, к которой можно прикоснуться и почувствовать память столетий.

В Иркутске продолжается реставрация «Особняка Бутиных».

В Доме актёра (объект культурного наследия «Особняк Бутиных») продолжается реставрация, этот дом тоже «отметился» в кинофильме «Звезда пленительного счастья». Особенностью является значительное увеличение объёма здания — с 560 квадратных метров до 976 квадратных метров. Это сделали за счёт устройства подвального этажа, которое было выполнено без разбора основного сруба здания. Сейчас специалисты компании-подрядчика ведут каменную кладку перегородок и стен из кирпича, затем установят тепловой пункт, проведут устройство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализования, внутренние работы, восстановят лепной декор. Работы начали в 2022 году. Компания-подрядчик не смогла их выполнить, с ней расторгли контракт. Сейчас на объекте трудится новая компания. Завершить работы планируется в середине 2026 года. В особняке, как и прежде, будет располагаться Дом актера. В подвальных помещениях появятся репетиционные помещения и кладовые, сделают зрительный зал. Завершить работы должны к 1 июля 2026 года.

Возвращение к жизни: в Иркутске восстанавливают старинную усадьбу.

В Октябрьском округе Иркутска на улице Александра Невского, 38 расположена старинная усадьба, построенная еще в конце XIX — начале XX века. За век в ней находилось большое количество разных организаций, а в последние несколько лет здание пустовало. Сейчас его выкупил собственник, который планирует восстановить прежний облик строения.

Двухэтажную усадьбу на улице Александра Невского (бывшей Сарайной) построил книгоиздатель, известный общественный деятель и купец Владимир Посохин. В Иркутск он приехал из Томска примерно в 1893 году, чтобы развивать книготорговое дело. На Карла Маркса (бывшей Большой) открыл первую в городе типографию, специалисты которой издавали более миллиона различной печатной продукции.

Усадьба книгоиздателя на Александра Невского получила название «Посохинская аудитория». Это был один из центров культурно-просветительской работы — в нем собирались писатели, актеры, поэты. В 1912 году, сразу после строительства, там открыли театр «Общества народных чтений», работавший в этом здании до 1917 года. В помещении проводили драматические спектакли, литературные чтения, лекции, музыкально-литературные вечера и утренники.

После Октябрьской революции Владимир Посохин не признал советскую власть, и ему пришлось уехать жить в Харбин, где он продолжил заниматься книгоиздательством. Тогда усадьбу национализировали: в 1917 году там располагался склад революционной литературы, проходили митинги и собрания рабочих, а позже находилась школа № 14. Через некоторое время учебное заведение переехало в новое здание, и с 1979 в доме размещался Народный суд Октябрьского района Иркутска. В 1985 году усадьбу Посохина признали объектом культурного наследия. Позже помещения «Посохинской аудитории» стали сдаваться в аренду различным компаниям.

В 2010 годах в усадьбе находился благотворительный фонд. В 2013-м комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска продал здание частному лицу, и с тех пор оно было заброшено. В старинной усадьбе стали ночевать люди без определенного места жительства, там появились паразиты, вандалы разрисовали стены, разбили окна, а прилегающая к дому территория превратилась в неухоженный грязный двор, где жители соседних домов выгуливают своих питомцев.

В 2025 году здание и прилегающий к нему двор огородили строительным забором, что вызвало беспокойство у горожан. Однако для переживаний нет причины: новый собственник решил вернуть усадьбу к жизни. Инженер-строитель, представитель подрядной организации Егор Подрез рассказал, что в доме планируют разместить организацию по дополнительному образованию детей, По замыслу школа искусств сможет принимать учащихся в две смены по 60 человек каждая. Восстановление усадьбы планируют завершить до 2028 года.

Иркутск славится своей старинной архитектурой и деревянным зодчеством. При этом в городе идет непрерывная работа по обновлению объектов культурного наследия и исторических зданий. Восстановление «Посохинской аудитории» станет еще одним шагом к сохранению архитектурного наследия Иркутска. Красивый особняк не только придаст особую атмосферу району, но и станет местом притяжения для юных жителей города.

Доходный дом купца Аарона Рова в Иркутске обретёт новую жизнь.

В Иркутске восстановят исторический архитектурный памятник на улице Борцов Революции, 6. Жилой дом имеет охранный статус федерального значения. В скрижалях эта усадьба числится как доходный дом купца Аарона Рова.

Это здание, именно в иркутской деревянной стройке XIX века, аналогов не имеет. Это имитация каменной ампирной архитектуры, но в дереве. Если посмотреть на главный фасад, то это трёхчастное разделение по этажам, это выделение боковых окон ризолитами. Это классический образец жилой архитектуры. И не только в фасаде, но и в объёмной композиции, аналогов этому нет. Не с проста это объект федерального значения, — говорят архитекторы-проектировщики.

В основу проекта реставрации памятника легли расчеты знаменитого московского архитектора Евгения Барановского, который специально приезжал в Иркутск в конце 80-х годов прошлого века. Финансировать работы будет частный собственник. Их стоимость пока не озвучивается. Но дом будет полностью адаптирован к современным коммуникациям.

Дом Кудельского реставрируют в Иркутске.

Исторический памятник регионального значения реставрируют в Иркутске. Дом архитектора Владислава Кудельского расположен по адресу улица 4-я Советская, 44.

Этот дом тоже уникален, он построен из самана. Проектом предусмотрено дом разобрать, сохранить саманные блоки, и максимально их использовать в качестве наружной версты при возведении дома вновь. После разборки строения на этом месте возведен современный фундамент. Следом специалисты приступили к восстановлению исторического облика здания.

Все элементы внешнего декора, которые остаются в нормальном состоянии, даже в ненормальном, необходимо промаркировать, сохранить, аккуратно демонтировать, передать в реставрационные мастерские для последующего использования. Это касается наличников оригинальных, стропильных конструкций на кровле, которые имеют ценность.

Владислав Кудельский — строитель, архитектор и первый владелец этого дома. Он принимал участие в возведении дома Офицеров, синагоги, музея Иркутска, биологического факультета госуниверситета и нескольких храмов.

Деревянный памятник на улице Желябова в Иркутске восстанавливает частный собственник.

Дом на улице Желябова, 4 (Большой Трапезниковской) построен в конце XIX века купцом Иваном Хаминовым для директора второй женской гимназии. Он является выявленным объектом культурного значения. Реставрацией деревянного памятника занимается частный собственник.

С момента его строительства и фактически до 1917 года в нем проживала одна и та же директриса. Бессменная Екатерина Михайловна Шулепникова. Замечательный педагог, который очень много сделал для развития женского образования в городе. После того, как здание гимназии было передано университету, квартира там уже не располагалась. Позже в нем разместили детские ясли. Потом там была спортивная школа. Потом было одно из учреждений, которое варварски обошлось с домом несколько лет назад. Дом был ободран, снят декор, и заброшен. И сейчас новый собственник отреставрирует дом, даст ему вторую жизнь.

Объект решили отреставрировать для офиса компании. Проект реставрации согласован и прошел государственную историко-культурную экспертизу. Выданы разрешения на сохранение памятника, и разрешение на строительство. По результатам научных исследований установлен даже первоначальный цвет здания — светло-бежевый и светло-голубой тона. Будут и наличники, и деревянное кружево. Внутри здания появятся ретро проводка и филенчатые двери под старину. Натуральные исторические элементы, по первоначальным данным, удастся восстановить в объеме 30%.

Здание бывшей Забайкальской железнодорожной жандармерии отреставрировали в Иркутске.

Объект культурного наследия, расположенный по адресу переулок Деповский, 4, реставрировали в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Здание было построено в 1906 году для Забайкальской железнодорожной жандармерии. Общественное здание долгое время, несколько десятилетий, пустовало и не эксплуатировалось. И вот наконец-то нашло своего инвестора.

Для этого здания характерна редкая для Иркутска полигональная кладка из песчаника, совмещённая с традиционной кирпичной кладкой. Фасады сохранили подлинные детали. Рабочие восстановили фундамент и укрепили его, полностью восстановили кровлю, наружные стены, отреставрировали двери и вентиляционные трубы. Здание подключили к электричеству, водоснабжению и сетям канализации. После реставрации здания здесь появилось 8 квартир по 55 квадратных метров.

Концертный зал Иркутской областной филармонии открыт после капитального ремонта.

В Концертном зале Иркутской областной филармонии проведён капитальный ремонт и реставрация.Здание является памятником истории и культуры регионального значения.

При проведении работ использовались современные технологии и материалы. Например, при восстановлении исторического купола его внешнюю часть целиком подвешивали и под него подводили новые стропильные конструкции. Таким образом, геометрия кровли не изменилась, но она была укреплена и утеплена. Выполнены капитальный ремонт чердачного перекрытия и крыши и дополнительные работы — усиление перекрытия над сценой и установка опорной деревянной конструкции. Восстановлен и утеплен фасад здания. Большой объем работ проведен на фундаменте. Ранее от него нижние части стен здания намокали и промерзали.

На работы из федерального и областного бюджетов выделили более 81 млн рублей. В здании провели масштабные работы — от обновления фасада, фундамента, замены полов, ремонта потолков и перекрытий до установки кровли и нового шпиля. В зрительном зале обновили сцену, отремонтировали полы и укрепили фундамент под ним, установили новые удобные кресла с соблюдением всех норм и требований.

Здание Концертного зала Иркутской областной филармонии составляет единый ансамбль с построенным вплотную к нему Иркутским областным театром юного зрителя им. А. Вампилова. Они спроектированы в стиле эклектики известным иркутским архитектором Владимиром Рассушиным. Первая часть была построена в 1891 году для городского общественного Собрания. Через 11 лет возведена вторая часть. Пристрои и флигели, в том числе современный вход в Концертный зал, появились в советское время. Статус памятника истории и культуры регионального значения комплекс зданий получил в 1980 году. С тех пор здание является предметом государственной охраны, и все проводимые на нём работы проходят согласование. Примыкающее здание Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова капитально отремонтировали в прошлом году в рамках национального проекта «Культура».

В иркутском Доме офицеров продолжается капитальный ремонт.

В иркутском Доме офицеров продолжаются ремонтные работы, они завершены на 70%. В настоящее время подрядная организация завершила один из главных этапов работ — реставрационный. Восстановлены исторические двери, 10 тысяч метров сложного лепного декора и скульптур, отреставрированы деревянные резные перила лестниц. Во всем здании установлены современные окна на исторический лад.

Двухэтажное каменное здание Дома офицеров построено в Иркутске в 1884 купчихой Колыгиной. В нём в разные годы располагались начальное училище, собрание служащих Забайкальской железной дороги, наркомат иностранных дел Дальневосточной республики, Реввоенсовет Красной армии. Дом офицеров был создан в 1925 по инициативе бойцов-красноармейцев 5-й армии.

На сегодняшний день в здании завершен ремонт кровли, полностью завершён ремонт фасада, идут внутренние отделочные работы. Смонтирована и запущена современная система отопления, заменена система пожарной сигнализации, видеонаблюдения и электропроводки. В дверных проёмах рабочие обнаружили интересные находки: перьевую ручку с иностранными надписями, старинную открытку, рукописное письмо, газеты, датированные 1915 годом. При замене окон они увидели натуральную шерсть, а не войлок, как это принято было в более позднее время. Отреставрированное здание станет визитной карточкой города.

В здании разместятся классы начальной военной подготовки, квест-комнаты исторической и патриотической направленности, кабинет сборки и разборки оружия. На первом этаже расположатся Музей боевой славы и Музей современных военных кампаний, посвященный в том числе специальной военной операции. На втором этаже будет выставочное пространство для передвижных выставок.

На втором этаже в Малом зале боевой славы планируется проводить балы для офицеров и воспитанников Суворовского училища, Усольского гвардейского кадетского корпуса. Здесь же можно будет пространство, созданное совместно с Российским обществом «Знание» для лекториев, семинаров, встреч с интересными людьми. В большом зале будет концертный зал со сценой, занавесом, кулисами и зрительным залом.

Здание, известное в дореволюционном Иркутске как «Колыгинский дворец», постепенно возвращает свой исторический облик. Прошлой весной, к юбилею Победы, были завершены фасадные работы, теперь он окрашен в изначальный голубой цвет с белыми вставками.

На восстановление исторического здания из областного бюджета направлено более 290 миллионов рублей. Полное завершение ремонта запланировано к декабрю 2025 года. Планируется, что после открытия в здании будет размещен центр патриотического воспитания, а также расширен уже существующий музей боевой славы.

В посёлке Кутулик Аларского района при поддержке из областного бюджета восстанавливают церковь Иоанна Предтечи.

Церковь святого Иоанна Предтечи восстанавливают в поселке Кутулик Аларского района. На это из бюджета Иркутской области направили субсидию в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения — 6,1 миллиона рублей. Памятник регионального значения перейдёт из разряда практически утерянных в число восстановленных.

Собственник храма — Иркутская епархия сделала проект капитального ремонта и подала заявку на получение субсидии. На сегодняшний день все запланированные этим проектом работы выполнены. Конечно же, работы продолжатся и в предстоящие годы, чтобы храм смог полноценно функционировать и сюда смогли бы приходить прихожане поселка. В 2024 году сделали капитальный ремонт северного придела, усилили своды, которые были нарушены в своей целостности, потом выполнили сейсмопояс, установили кровлю, сделали гидроизоляцию северной стороны храма. Использовали метод торкретирования, чтобы избежать трещин в дальнейшем. Затем утеплили, сделали отмостку.

В 2025 году завершён второй, самый сложный, по мнению архитекторов, этап капитального ремонта церкви. Выполнены торкретирование, гидроизоляция и утепление фундаментов, усилили конструкции по северному фасаду, был усилен арочный проем между трапезной и основным храмом, отреставрированы кирпичные сводчатые перекрытия. Темп работ хороший, но на полное восстановление храма понадобится еще не один год. Уже осуществлено почти 80% первоочередных работ. Впереди предстоит постройка колокольни и пятиглавия церкви.

Храм был построен в 1913 году по проекту епархиального архитектора Андрея Покровского. Это его второй и последний после Верхоленска поселковый храм в Приангарье с колокольней и пятиглавием. В дальнейшем планируется воссоздание паперти северного придела, крыльца главного входа. Над южным приделом намерены перестелить кровлю, над трапезной сделать деревянный свод с кружалами. Затем планируется возвести колокольню и пятиглавие.

В Черемхово разработают программу по восстановлению объектов культурного наследия.

Муниципальную программу по ремонту и реставрации объектов культурного наследия разработают в Черемхово. Такое решение принято на встрече руководителя службы по сохранению культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова и мэра Черемхово Вадима Семенова. В неё включат восемь зданий, которые в конце 2024 года по итогам государственных историко-культурных экспертиз получили статус памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Долгое время они имели статус выявленных объектов культурного наследия.— Два из этих объектов связаны с Великой Отечественной войной. Это здание, где располагался эвакуационный госпиталь, и здание, где учился герой Советского Союза Анатолий Елдышев. Они получили статус объектов культурного наследия регионального значения. Ещё один объект — здание городской художественной школы, построенное в 1902 году. Это деревянное зодчество, так мало сохранившееся в городе горняков. Здание находится в муниципальной собственности. Мы осмотрели его. С администрацией города Черемхово будем совместно искать пути проведения ремонта, — сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.Также статус памятников истории и культуры получили здание механического завода Щелкунова, где выступал председатель ВЦИК Михаил Калинин, магазин торгового дома «Щелкунов и Метелев», где была создана комсомольская организация города, здание управления шахты № 7, где работал стахановец Черембасса Костецкий и два жилых дома.

эти объекты после ремонтов дарили людям радость и напоминали об истории нашего города, — отметил мэр г. Черемхово Вадим Семенов.В 2024 году в Черемхово государственную историко-культурную экспертизу прошли 23 выявленных объекта культурного наследия. Восемь из них включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и стали памятниками истории и культуры народов Российской Федерации. 12 объектов получили отрицательное заключение экспертизы, их сняли со специализированного учета. Заключения по трем объектам будут утверждены в ближайшее время.На данный момент в Черемхово, который является опорной территорией Иркутской области, 11 памятников истории и культуры. Также зарегистрировано пять выявленных объектов культурного наследия, их государственные экспертизы проведут 2025-м году.

Иркутский областной Театр Пилигримов им. В.И. Соколова возобновил работу в своем историческом здании.

В Иркутске завершена реставрация Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов» им. В.И. Соколова. Театр Пилигримов располагается в здании бывшего дома чиновника Т.Н. Солдатова на улице Волконского, построенном в середине XIX века. Здание является памятником истории и культуры регионального значения. С 2023 года началась его комплексная реставрация, финансируемая из областного бюджета по государственной программе «Развитие культуры». Общая сумма средств на эти цели составила более 28 млн рублей.

Архитекторы восстановили облик особняка, который сложился на конец XIX века. Это, во-первых, соответствует городскому историческому ландшафту, во-вторых, внесенные изменения позволяют технологически отвечать современным требованиям полноценной работы театра. С точки зрения исторической — сохранен декоративный камин, элементы оформления интерьеров, которые были созданы полтора века назад

Это особняк чиновника Никиты Михайловича Солдатова, построенный в середине 19-го века. Основной его объем выстроен в 1840-50-х годах. В оформлении главного фасада представлены элементы классицизма. Семья Солдатовых владела домом 34 года. Точные даты были установлены благодаря исповедальным ведомостям, которые хранились в рядом расположенной Спасо-Преображенской церкви. Здание несколько раз перестраивали. В советское время его разделили на квартиры, владельцы которых мало считались с его исторической ценностью. В 90-е годы оно практически потерял свой вид. Капитальный ремонт позволил привести его в порядок и восстановить исторические элементы.

В здании демонтированы и перестроены неисторические межэтажные перекрытия. Перестроены все подсобные актерские, административные и технические помещения. Устроен зрительный зал на 30 мест. В нём будут проводить камерные спектакли и концерты, а так же репетиции спектаклей, которые проходят в более крупных залах, в основном — ДК имени Горького. В здании укрепили фундамент, заменили инженерные коммуникации, восстановили фасад. На прилегающей территории обновили брусчатку, которую временно демонтировали для прокладки заземления. Утраченные оконные декоративные элементы изготовили по подлинным чертежам XIX века, чтобы сохранить исторический облик здания.

В Иркутске восстанавливают усадьбу Якова Рябчикова.

В Иркутске идут восстановительные работы усадьбы Рябчикова на улице Кожова, 28. На объект будут подведены все инженерные сети: водопровод, канализация, электричество. Проектом также предусмотрено благоустройство территории и полная замена всех несущих конструктивных элементов усадьбы.

Фундамент будет монолитным, железобетонным, как и плита. Цоколь и перекрытия также выполняются из монолитного железобетона. Стены срубов в новой части будут выполнены из бревна с сохранением традиционных технологий рубки. Стропильная система будет воссоздана с точным соблюдением габаритов и высотных отметок. Кровельным покрытием послужит фальцевая кровля из металла с полимерным покрытием, включая устройство системы водоотвода. Все элементы будут воссозданы по архивным материалам и шаблонам, сохраняя первоначальный вид.

Первым владельцем земельного участка, где впоследствии появилась усадьба Рябчикова, был солдат Николай Баранов. В те времена улица Кожова носила название Мастерской и служила местом расположения мастерских воинских частей. Основное здание будущей усадьбы было построено в 1887 году. Последним дореволюционным владельцем усадьбы, согласно городским летописям, был мещанин Яков Рябчиков. Позднее на территории усадьбы возвели флигель, предназначенный для сдачи помещений в наём. В таком виде усадьба просуществовала до начала XXI века. В 2010-х годах дома расселили, а затем, после пожара, потребовался их демонтаж. Однако, перед сносом, здания, получившие статус объектов культурного наследия регионального значения, были тщательно изучены службой по охране объектов культурного наследия региона для дальнейших восстановительных работ.

В Иркутске корректируют проект по капремонту дома Миталя в Пионерском переулке.

В Иркутске корректируют проектно-сметную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома 1934 года постройки на углу переулка Пионерский и улицы Литвинова. В 2017 году стоимость строительно-монтажных работ оценивалась в 7,5 миллиона рублей. Сейчас эта цифра может вырасти. Вследствие длительного периода эксплуатации здания (с 2017 по 2025 годы) без надлежащих мероприятий по сохранению текущего технического состояния, рабочая документация, выполненная в 2017 году, нуждается в корректировке.

Здание с круглыми балконами в Пионерском переулке, 10 было построено больше 90 лет назад по проекту архитектора-конструктивиста Казимира Миталя. В советские годы квартиры в доме выдавали сотрудникам НКВД. Однако МКД так и не включили в реестр объектов культурного наследия. Здание начало постепенно разрушаться и приходить в негодность.

В 2016 году специалисты капитально отремонтировали внутридомовые инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, а также крышу и подвальные помещения, заменили окна в подъездах. Общая стоимость всех мероприятий составила свыше 7,1 миллиона рублей. При этом балконные группы здания остались в аварийном состоянии. Фонд капремонта Иркутской области провел совещание с участием представителей администрации Иркутска, управляющей компании и уполномоченного по правам человека в регионе. Принято решение провести дополнительное обследование и уточнить проект. Также будет решен вопрос с финансированием работ. Тема остается на контроле властей региона.

Первый в Восточной Сибири детский сад XIX века будет отреставрирован в Иркутске.

Здание первого в Восточной Сибири детского сада, «воспитательного заведение для детей», построенного в 1882 году на улице Амурской (ныне Ленина) в Иркутске, отреставрируют. На объекте работы первого этапа начнутся уже в 2026 году. Здание имеет сложную судьбу. При большом городском пожаре 1879 года здание сгорело. Воссоздать историческую постройку взялся один из наиболее ярких и талантливых иркутских зодчих Генрих Розен. Архитектор выбрал модный в конце XIX века неорусский стиль с элементами модерна.

Советская власть расширила главную улицу города и перенесла здание на улицу Горького 5а, на задний двор Харлампиевского храма. В 2010-м году городские власти передали историческую постройку Иркутской епархии. Безвозмездно и без обременений. В 2014-м году по заказу епархии начались первые изыскания по проектированию реставрации здания. Из-за отсутствия финансирования они были прерваны на 10 лет. С 2024 года работы возобновились.

Обследовано полностью всё. Крыша, чердак, цокольные перекрытия. Выполнены шурфы, посмотрели, как устроены фундаменты. Это легло в основу проекта. Результаты обследования здания показали, что без реставрационной разборки не обойтись. Каждый элемент промаркируется. Важная деталь — у Розена проектом предусматривалось двухэтажное главное здание и вспомогательное одноэтажное. Но после переноса уже сразу был предусмотрен второй этаж дворовой части. Пройдена историко-культурная экспертиза, и все согласились, что здание останется двухэтажным. Второй этаж — это иконописные мастерские, художественные, музыкальные классы для детей прихожан.

В итоге здание будет выглядеть как бревенчатый сруб с большим количеством деревянного декора, шпилями на крышах. Таким его видел создатель Генрих Розен. Оно также будет оснащено всеми современными технологическими составляющими, необходимыми для выполнения функций детского учреждения.

В Иркутске открыли мемориальную доску к 200-летию со дня рождения исследователя Сибири и Дальнего Востока Ричарда Маака.

В Иркутске состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся русскому путешественнику, натуралисту и географу, исследователю Сибири и Дальнего Востока Ричарду Мааку. Ричард Маак, родившийся 200 лет назад, в 1825 году, служил старшим учителем естественных наук в Иркутской мужской гимназии. Его экспедиции принесли ценные научные труды и коллекции. Доска установлена на отреставрированном здании Иркутского авиационного техникума — прежней Иркутской мужской гимназии, где в годы войны действовал иркутский патронный завод.

Ричард Маак русский путешественник, натуралист и географ, исследователь Сибири и Дальнего Востока. При содействии генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского был избран членом-сотрудником Сибирского Отдела Императорского Русского географического общества, по поручению которого совершил ряд важных экспедиций: в Вилюйский округ (1853-1855), Амурский край (1855-1856) и Приморский край (1859-1860). Результаты экспедиций — научные труды и этнографические коллекции, пополнившие музеи Иркутска и Санкт-Петербурга. За путешествие на Амур награжден орденом Святого Владимира и пожизненной пенсией. В его честь назван род растений Maackia и ряд видов. В 1868-1879 годах Маак руководил училищами Иркутской губернии и Восточной Сибири. Экспедиция Маака на Амур (222 дня, 5200 км) принесла ценные ботанические, зоологические и геологические коллекции, а также карты и описания народов Приамурья.

В Иркутске реставрируют историческое деревянное здание гостиницы «Метрополь».

Работы по реставрации исторического деревянного здания гостиницы «Метрополь» на улице Марата проводят в Иркутске. Сейчас большую часть здания занимает охранное агентство, которое и стало заказчиком реставрации.

Бывший отель «Метрополь» представляет собой комплекс из трёх зданий, между улицей Ярослава Гашека и Большаковским переулком. В самом роскошном в своё время деревянном двухэтажном отеле, построенном на рубеже XIX и XX веков, неделю жил адмирал Александр Колчак, именно отсюда он вышел на венчание в Харлампиевской церкви с Софьей Омировой в 1904 году.

В архитектурном музее «Тальцы» завершено строительство дома татарского переселенца.

22 декабря 2025 г. представители музея, министерства культуры Иркутской области и организации- подрядчика подписали документы о завершении строительства дома татарского переселенца на территории музея «Тальцы" — первый этап формирования очередной усадьбы переселенческой зоны. В будущем рядом с домом появятся ворота с оградой, коновязь, надворные постройки и колодец.

Воссоздаваемый в Переселенческой экспозиционной зоне Дом татарского переселенца выполнен с учетом традиционных для татарской архитектуры приемов и форм, привнесенных переселенцами, прибывшими в Иркутскую губернию по Столыпинской аграрной реформе. Он построен рядом с восстановленной недавно мечетью.

Согласно сложившимся традициям, в музейной экспозиции дом размещён с незначительным отступом от линии улицы. Особенностью является также и его постановка глухой стеной на улицу, что также связано с древними мусульманскими обычаями, согласно которым, посторонние мужчины не должны были увидеть женщину в окне дома. Эта особенность была принята во внимание при выборе дома для перемещения в музей.

В 2021 г. из Качугского района был перевезён дом, построенный в начале ХХ века с глухим уличным фасадом. Этот дом имел некоторые утраты и перестройки. В ходе подготовки проекта и приспособления для музейной экспозиции были воссозданы элементы, характерные именно для татарского домостроения. Так, например, сени выполнены без потолочного перекрытия, и из них по приставной лестнице можно подняться на эксплуатируемый чердак дома, связано это с тем, что в татарских домах на чердаке хранились традиционные подсушенные и вяленные продукты (пастила, колбасы, птица и т. п. ), что требовало создания закрытого, но хорошо проветриваемого пространства неподалеку от кухни и куда можно попасть не выходя из дома. Ещё одна особенность татарского дома — высокое положение пола над уровнем земли при том, что пространство под полом, как правило, не использовалось в бытовых целях.

В архитектурном музее «Тальцы» строится польский костёл.

В Переселенческой экспозиционной зоне начато воссоздание католического костела. Завершение строительных работ планируется в 2026 году. Объект воссоздается как копия костела из с. Вершина Боханского района Иркутской области. Оригинальное здание невозможно перенести т.к. это не только объект культурного наследия, но и действующий костёл.

Село Вершина изначально входило в состав Трубачеевского переселенческого участка и заселялась поляками, переехавшими в основном из Петроковской и Келецкой губерний — южных земель Царства Польского. Костёл был построен в 1915 г., службы в нём велись до 1933 г., после чего здание долгое время не эксплуатировалось. В1990-х гг. были проведены восстановительные работы, но с некоторыми отступлениями от первоначального облика. В частности, была изменена форма первоначальной звонницы.

Воссоздаваемый в музее костёл повторяет общее объёмно-планировочное решение, габариты и все особенности костёла из с. Вершины, кроме того, будет воспроизведена традиционная форма звонницы. Ееё форма восстановлена на основе архивных чертежей и с использованием сохранившихся фрагментов крепления первоначальной конструкции.

Здание дугана — одного из храмов буддистского дацана — вскоре украсит бурятский сектор в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

В музее под воссоздание памятника отводится площадка, соответствующая правилам постановки религиозного сооружения. Канон предписывал возводить дацаны в уединенном месте вблизи воды и при закладке здания в расчет принимались особенности ландшафта и ориентация по странам света. Музейная площадка находится на окраине бурятского улуса зимника на берегу ручья, на противоположной стороне которого будет размещен миссионерский стан. Главный вход ориентирован на юг в сторону водохранилища. Выразительный силуэт здания позволит существенно обогатить панорамный вид музея, раскрывающийся с воды.

Дуган в Аларском дацане, который взят за основу для проекта, был построен в 1890-х гг. на месте предыдущего, предположительно возведённого ещё в 1811 — 1812 гг. Здание имело несомненную научную ценность, как пример зарождения архитектурных форм первых ламаистских построек Сибири, а также в нём сочетались своеобразная объёмно-планировочная композиция и традиционные для периода эклектики элементы деревянного зодчества, переплетенные с ламаистскими символами. В то же время, дуган был уникальной постройкой, возведенной по индивидуальному проекту — его автором являлся гражданский инженер Николай Савельевич Пухлов, в то время работавший в Иркутске.

100-летие дома из деревни Анчирикова отметили в музее «Ангарская деревня».

В Объединённом музее истории освоения Ангары в Братске отпраздновали 100-летие уникального дома из деревни Анчирикова. Семейную усадьбу перенесли из одного из старейших сельских поселений Иркутской области в 2022 году благодаря победе в конкурсе Президентских грантов, а впервые специалисты архитектурно-этнографического музея «Ангарская деревня» столкнулись с ней в 2015 году. На тот момент дому было 90 лет — дату удалось обнаружить на глинобитной печи. Архитектурный памятник музею передал правнук хозяина дома — Михаил Чупин.

Редкое явление, чтобы на деревянных постройках были даты, но в 2022 году, под слоем штукатурки обнаружилась дата — 1925 год. После перевозки дома в нём заново сбили глинобитную печь, построили поварню — помещение, где варили пиво в старину, усадьба обзавелась утраченным крыльцом и новыми венцами в основании дома. Как установила дендрохронологическая экспертиза, деревья для постройки были заготовлены в 1923 году. Среди необычных находок во время разбора усадьбы был обнаружен строительный приклад. В потолочную балку строители положили зерно, шерсть и деньги дореволюционного и раннего советского периодов.

Архитектурно-этнографический филиал «Ангарская деревня им. О.Леонова» был создан в 1979 году и входит в число музеев Российской Федерации, расположенных под открытым небом. Первоначально музей строился при долевом участии крупнейших предприятий города: Братскгэсстроя, БРАЗа, БЛПК. Музей «Ангарская деревня им. О. Леонова» занимает территорию в 35 гектар.

Открывает экспозицию музея диабаз с наскальным рисунком — единственное сохранившееся свидетельство первобытного искусства, широко распространенного на Ангаре. Его возраст — 5 — 8 тыс. лет. Охотники каменного века часто изображали на скалах животных, рыб, птиц, охотничьи сцены и ритуальные рисунки. Наиболее почитаемым объектом у них был лось, который чаще других встречается в наскальной и скульптурной живописи.

Эвенкийский сектор располагается в заповедной густой тайге с многовековыми соснами. На этом участке музея часто встречаются интересные представители таежной флоры и фауны. Все это органично сочетается со множеством воссозданных на секторе предметов, отражающих почти все стороны жизни эвенков.

Эвенкийский сектор представляет собой группу из нескольких жилищных и шаманских комплексов, отдаленных друг от друга на небольшое расстояние. В реальных условиях такой ансамбль отстоял бы один от другого на многие километры. Между комплексами в музее расположены охотничьи ловушки, система эвенкийских знаков и шаманская личина, вырезанная на дереве. Ансамбль завершают несколько воссозданных типов эвенкийских захоронений.

В русском секторе представлены отреставрированные памятники, перевезённые из деревень Приангарья. Жилые и хозяйственные постройки составляют четыре усадебных комплекса. Размещение усадеб, общественных построек (кузница, амбар-мангазея) воспроизводит архитектурный ансамбль ангарских деревень.

Большинство памятников народного деревянного зодчества датируются концом XIX — началом XX века. Уникальны башня Братского острога XVII века (1654 г.), Михайло-Архангельская церковь XIX века (1875 г.). В музее 32 подлинных памятника деревянного зодчества.

Памятники деревянного зодчества, дополненные движимыми памятниками традиционной материальной культуры ангарских крестьян, воссоздают среду обитания человека в Приангарье XIX — середины XX веков: усадьбы и исторический деревенский ландшафт, и, самое главное — сохраняют подлинные элементы народной культуры.

В 2020 году в музее откыли охотничье зимовье. Оно было срублено ещё до затопления Братского водохранилища, без единого гвоздя. Топилось, как и в старину по-чёрному, а дым выходил через волоковОе окно.

С 2012 года в музее идёт реконструкция братского острога XVII века с четырьмя башнями, проезжими воротами с часовней, тыном и внутренними сооружениями. Не каждый музей России может похвастать таким размахом строительства новой экспозиции.

В 2023 году на территории острога состоялось открытие объекта Братского Острога «Изба Приказчика» XVII вв. вместе с интерьером и экспозицией. Все элементы внутреннего убранства являются новоделами, восстановлеными по старинным технологиям. Внутри жилых половин восстановлен интерьер в виде глинобитных печей в корзинах с отоплением «по-чёрному», воссозданы широкие лавки вдоль стен, украшенные резными опушнями.

В конце 2025 года появилась новая локация — пороховой погреб XVII века. Сооружение — первая в Сибири точная копия порохового погреба. При реконструкции порохового погреба специалисты опирались на археологические находки, чертеж Красноярского острога. Срок службы порохового погреба в среднем 20-30 лет, ведь дерево от контакта с землей начинает гнить. Для предотвращения коррозии конструкции реконструированный погреб возводился внутри бетонной коробки. Внутри погреба расположилась экспозиция, знакомящая посетителей музея с вооружением первопроходцев. Реплики изготовили мастера реконструкции исторического оружия со всей России.

В Братском остроге хранили не столько порох, сколько оружие: огнестрельное в основном, холодное — копья, бердыши и что удивительно, луки — деревянные, костяные. Археологи сделали много находок — русских луков XVII века, которые были изготовлены в европейской части России. Стереотип такой, что было огнестрельное оружие и сабли, а чтобы русский человек пришел с луком — нет.

