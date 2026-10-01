Роботизацию производства сделали бережливой

🤖 Инновационный центр промышленной роботизации «Технороб» запущен в технопарке «Русклимат ИКСЭл» (Владимирская область). Компания, выросшая из внутреннего проекта автоматизации производителя климатического оборудования «Русклимат», создала оригинальную комплексную методику внедрения роботов в производство.

От других компаний-интеграторов промышленных роботов «Технороб» отличает прежде всего то, что профессионалами в роботизации они стали, побывав на месте заказчика. В 2023 году отделу развития производственной системы в филиале Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ), расположенном в технопарке «Русклимат ИКСЭл», было поручено автоматизировать несколько участков. Опыт оказался настолько удачным, что в холдинге решили выделить это направление в самостоятельный бизнес.

Так, на одном из участков ИЗТТ был реализован крупнейший за последние пять лет в России проект — внедрение на линии холодной штамповки 14 роботов-манипуляторов. Эффект — 100 миллионов рублей в год прямой экономии от высвобождения 52 сотрудников — многократно превзошел понесенные затраты. Всего на заводе внедрено свыше 50 роботов и высвобождено более 100 штатных единиц, а люди переведены на более квалифицированные операции. Более того, услугами «Технороба» уже воспользовались другие резиденты технопарка и внедрили у себя около 30 промышленных автоматов.

В итоге, по словам генерального директора «Технороба» Александра Абдулвалеева, его команда обладает полным набором компетенций во внедрении — от выбора оборудования до промышленного запуска, и понимает риски с обеих сторон. Если говорить о конкретных направлениях роботизации, то это сварочные процессы, обслуживание станков с ЧПУ, прессового и штамповочного оборудования, паллетирование и укладка готовой продукции. Кроме того, в пакет предложения входит бесплатная уникальная услуга —создание цифровых двойников производств, и это не вишенка на торте, а фундаментальная часть методики.

Дело в том, что одна из проблем, с которой в «Техноробе» столкнулись еще на проектах в ИЗТТ, была подготовка производства к внедрению автоматов. Прежде чем ставить робота на процесс, приходилось проводить его аудит и оптимизацию — от качества поставляемых на линию комплектующих (роботы требуют стопроцентной точности всех параметров входящего продукта) до организации операций (чтобы автомату потом было «удобно» работать) и проектирования нестандартной технологической оснастки. В общем, налаживать то, что называется бережливым производством — с точным расчетом времени такта. Причем с помощью 3D-моделирования все эти улучшения можно быстро тестировать и, таким образом, страховать себя от ошибок в проектировании роботизированных ячеек.

«У нас появилась крылатая фраза, что даже хороший робот на исправляет плохой процесс. Решения предлагаются только после проверки на собственных тестах: если нет уверенности в эффективности, проект не берется в работу. Я называю это бережливой роботизацией», — говорит Александр Абдулвалеев.

Тщательность проработки деталей не влияет на сроки расчета проекта — его предоставляют заказчику в течение двух недель. Окупаемость, которую разработчик считает приемлемой — от полугода до трех лет.

Помимо методики «Технороб» обладает уникальным штатом специалистов — это 12 человек с суммарным опытом в сфере внедрения робототехники более 50 лет, или свыше 600 реализованных проектов. Их собирали со всей страны — из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Рязани и других городов. Из колледжей г. Киржач, где базируется технопарк, рекрутируют «младший научный состав». Кстати, создание образовательного машиностроительного кластера в райцентре — это часть большого проекта Центра промышленной роботизации, в развитие которого «Русклимат» инвестировал, по оценке, несколько десятков миллионов рублей. Стратегическая цель «Технороба» — стать ведущим разработчиком и системным интегратором на рынке в промышленной роботизации, то есть формирующим стандарты отрасли.