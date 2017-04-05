ОДК поставила двигатели ТВ7-117СТ для нового российского военно-транспортного самолета Ил-112 В

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) поставила на воронежское ПАО «ВАСО» (входит в ОАК) две опытные силовые установки ТВ7-117СТ для оснащения находящегося в процессе сборки первого опытного образца российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В. Двигатели были поставлены в срок и в соответствии с обязательствами по контракту АО «ОДК» с ОАО «Ил».

Двигатели ТВ7-117СТ собраны полностью из российских деталей, узлов и комплектующих.

Работы по проекту Ил-112 В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию самолета, заключенному между Министерством обороны РФ и ОАО «Ил». Легкий транспортник Ил-112 В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112 В придет на смену парку самолетов Ан-26.

Для Ил-112 В санкт-петербургским предприятием ОДК АО «Климов» разрабатывается турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ, который наряду с воздушным винтом АВ-112 и регулятором управления винтом РСВ-34С (разработчик — ОАО «НПП «Аэросила») составляет силовую установку нового самолета. В двигатель ТВ7-117СТ, расширяющий семейство двигателей ТВ7-117, заложены передовые технические и конструктивные решения, в сравнении с зарубежными аналогами он обладает конкурентоспособными техническими характеристиками и эксплуатационными параметрами. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3 600 л.с. Применяемый на ТВ7-117СТ воздушный винт АВ-112 обладает большей производительностью и позволяет увеличить лобовую тягу силовой установки. В сентябре 2016 года на АО «Климов» стартовали стендовые испытания ТВ7-117СТ. Серийно ТВ7-117СТ будет изготавливаться в расширенной кооперации предприятий ОДК, в которую включены, в частности, АО «Климов», АО «ММП им. В.В. Чернышева» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

"Основные детали и сборочные единицы для этих двигателей изготовлены на АО «ММП имени В.В.Чернышева», — говорит управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. — Наш завод возобновил производство деталей и узлов двигателей типа ТВ7-117 после долгого перерыва. Работоспособность деталей подтверждена стендовыми испытаниями на АО «Климов».

Специалисты ОДК обеспечат сопровождение эксплуатации силовых установок в процессе монтажа на самолет, наземных и летно-конструкторских испытаний в его составе.