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Авиация

ОДК поставила двигатели ТВ7-117СТ для нового российского военно-транспортного самолета Ил-112 В

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) поставила на воронежское ПАО «ВАСО» (входит в ОАК) две опытные силовые установки ТВ7-117СТ для оснащения находящегося в процессе сборки первого опытного образца российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В. Двигатели были поставлены в срок и в соответствии с обязательствами по контракту АО «ОДК» с ОАО «Ил».

Двигатели ТВ7-117СТ собраны полностью из российских деталей, узлов и комплектующих.

Работы по проекту Ил-112 В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию самолета, заключенному между Министерством обороны РФ и ОАО «Ил». Легкий транспортник Ил-112 В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112 В придет на смену парку самолетов Ан-26.

Для Ил-112 В санкт-петербургским предприятием ОДК АО «Климов» разрабатывается турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ, который наряду с воздушным винтом АВ-112 и регулятором управления винтом РСВ-34С (разработчик — ОАО «НПП «Аэросила») составляет силовую установку нового самолета. В двигатель ТВ7-117СТ, расширяющий семейство двигателей ТВ7-117, заложены передовые технические и конструктивные решения, в сравнении с зарубежными аналогами он обладает конкурентоспособными техническими характеристиками и эксплуатационными параметрами. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3 600 л.с. Применяемый на ТВ7-117СТ воздушный винт АВ-112 обладает большей производительностью и позволяет увеличить лобовую тягу силовой установки. В сентябре 2016 года на АО «Климов» стартовали стендовые испытания ТВ7-117СТ. Серийно ТВ7-117СТ будет изготавливаться в расширенной кооперации предприятий ОДК, в которую включены, в частности, АО «Климов», АО «ММП им. В.В. Чернышева» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

"Основные детали и сборочные единицы для этих двигателей изготовлены на АО «ММП имени В.В.Чернышева», — говорит управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. — Наш завод возобновил производство деталей и узлов двигателей типа ТВ7-117 после долгого перерыва. Работоспособность деталей подтверждена стендовыми испытаниями на АО «Климов».

Специалисты ОДК обеспечат сопровождение эксплуатации силовых установок в процессе монтажа на самолет, наземных и летно-конструкторских испытаний в его составе.

http://www.uecrus.com/rus/

Ил-112В , ОДК , Климов, двигателестроение, авиастроение
  • 12
    Саша Рошка Саша Рошка
    05.04.1719:55:07

    Спасибо юзеру РФ за ссылку на офиц ресурс

    #899918
  • Комментарий удален
  • 17
    SergeySeverny SergeySeverny
    06.04.1705:02:04

    вот и замечательно! в срок! все детали свои!

    конечно плюс+

    и в карму плюс+

    молодец!

    Отредактировано: SergeySeverny~06:02 06.04.17
    #899990
  • 0
    Нет аватара dimKC
    06.04.1708:10:43

    Подскажите-винт ав-112 сделали или еще в испытаниях

    #900018
    • 0
      Нет аватара Ил-2
      06.04.1714:18:18

      СЧ ОКР: «Разработка воздушного винта АВ-112 и РСВ-34С для самолета Ил-112В» (закупка 31503098530).

      Шифр — «ЛВТС — АВ-112 — Аэросила».

      Исполнитель — ОАО «НПП «Аэросила».

      Основание для заключения:

      — Техническое задание № 18986 от 05.06.2015 г. на СЧ ОКР шифр «ЛВТС — АВ-112».

      Сроки выполнения СЧ ОКР:

      — начало — 2015 год;

      — начало поставок установочной партии воздушных винтов для установочной партии самолетов — 2018 год;

      — окончание СЧ ОКР — 2020 год.

      Целью разработки является создание высокоэффективного малошумного воздушного винта и гидромеханического регулятора винта (является составной частью системы автоматического управления и контроля двигателя и винта, далее САУ) для совместной работы с двигателем ТВ7-117CТ (Разработчик двигателя и САУ — ОАО «Климов») в составе силовой установки самолета Ил-112 В (Разработчик самолета — ОАО «Ил»).

      При разработке воздушного винта должны быть использованы результаты ОКР «Трансферт».

      Цена — 291 800 000 (предложено ОАО «НПП «Аэросила»), 290 320 000 (предложено 435 ВП МО РФ, Согласовано АО «ОДК»).

      Ссылки: ведомость исполнения (оригинал, скан в ЖЖ), ТЗ.

      #900138
      • 0
        Нет аватара dimKC
        06.04.1721:11:49

        Спасибо, т. е. пока 112 будет испытываться на старых винтах (в 2017 году и частично в 2018 году)

        #900290
    • 4
      alex4spb alex4spb
      06.04.1717:08:46

      на испытательном стенде:

      #900217
  • 1
    Vovantro Vovantro
    06.04.1711:56:18

    Молодцы! Красавцы!        

    PS: Что-то не понятно с ресурсом двигателей… Они на испытаниях ещё что ли? А почему ресурс уже установлен и он такой маленький?

    Your text to link here…

    Отредактировано: Vovantro~13:01 06.04.17
    #900070
    • 1
      Нет аватара totoro21
      06.04.1713:16:58

      Так написано же — это ресурс на этапе ГСИ. Пройдут испытания, по их итогам пересмотрят ресурс. 2400 часов для испытаний — очень нормальный ресурс. Если каждый день летать по 3 часа без выходных и праздников — хватит на 2 с лишним года.

      #900110
      • 0
        Vovantro Vovantro
        06.04.1713:51:18

        Не… Я просто не понимаю, что это значит. По этому и спрашиваю.

        Чем отличается ресурс при испытаниях, от обычного? Или например. Как примерно из ресурса испытания, вычислить ресурс обычный? Это любопытство у меня такое…    

        Отредактировано: Vovantro~14:51 06.04.17
        #900128
        • 3
          A_SEVER A_SEVER
          06.04.1714:01:23

          Чем отличается ресурс при испытаниях, от обычного?

          По мере совершенствования двигателя его ресурс как правило увеличивается — у опытного образца ресурс маленький, при запуске в серийное производство ресурс уже больше, после внесения изменений по результатам эксплуатации ещё больше и т. д.

          #900131
        • 5
          Нет аватара totoro21
          06.04.1714:16:15

          Ресурс «на испытаниях» — это, скажем так, предположения конструкторов о ресурсе двигателя. Предположение может как оправдаться так и не оправдаться, на то они и испытания. Точно заранее никто не скажет как поведет себя новый двигатель (или даже старый, но форсированных двигатель). Поэтому сначала назначают некий небольшой ресурс, в котором конструктора более/менее уверены. А после того как движок этот ресурс отработал, его разбирают и смотрят что с ним стало. Если ничего не стало, он как новый — следовательно можно ресурс продлить, и дальше его отравить испытывать. Если есть какие то проблемные узлы — их могут усилить или переделать. А если весь движок разваливается — ну значит все, это и есть его предельный ресурс.

          «Как примерно из ресурса испытания, вычислить ресурс обычный?» - по сути никак. По вашей ссылке у ТВ7-117СМ назначенный ресурс 9100. Можно предположить что более мощный ТВ7-117СТ будет иметь несколько меньший ресурс. Например 7-7.5 тыс. Но окончательно это будет ясно только по завершении всех испытаний.

          Отредактировано: totoro21~15:17 06.04.17
          #900135
  • 4
    Нет аватара totoro21
    06.04.1713:12:53

    Народ, а есть знающий человек (я подчеркиваю — знающий, предположения строить я и сам могу), кто может оценить весь проект Ил-112 В и сравнить с конкурентами? Поясню: по характеристикам он существенно отстает от аналогов. При взлетном весе в 21 тонну, таскает всего 5 тонн груза. В то время как С-295 при весе в 23 тонны таскает аж 9 с лишним и это на более слабых двигателях.

    Я знаю что чудес не бывает, но в чем подвох понять не могу. У 112-го грузовая кабина больше, из-за этого присутствует некоторый перевес, но не на столько же? С-295 пустой легче на 3 с лишним тонны, а взлетный вес больше на 2 тонны. За счет чего такие чудеса?

    Отредактировано: totoro21~14:46 06.04.17
    #900106
    • 2
      Андрей Валерьев Андрей Валерьев
      06.04.1713:40:18

      наверное потому что это, пожалуй, лучший в мире (в своем классе) самолет… вот только цена у него конская ))))

      так что по соотношению цена/качество (так называемый «коэффициент нажористости») ИЛ-112 вполне себе на уровне машина )))

      пс

      сам хочу узнать от «знающего» человека ответ на ваш вопрос

      Отредактировано: Андрей Валерьев~14:41 06.04.17
      #900120
      • 2
        Нет аватара dpol
        06.04.1714:51:43

        putc dot org slash il-112v-kak-russkie-c-27-spartan-skopirovali Ил-112В: как русские C-27 Spartan скопировали

        Отредактировано: dpol~15:52 06.04.17
        #900156
        • 2
          Андрей Валерьев Андрей Валерьев
          06.04.1715:04:10

          спасибо, познавательно…

          #900163
        • Siberian Siberian
          07.04.1723:48:18

          особенно доставило, когда автор данного произведения привёл две непохожие схемы и начал рассуждать над тем, что один самолёт содран с другого.

          #900550
      • 0
        Сергей Турчин Сергей Турчин
        06.04.1716:09:58

        Потому, что Роллс-Ройс хорощий и мощный мотор. Возможно со временем что-то сварганят и с Илом по типу Ан-26/Аи-24 — Ан-32/Аи-20, если отмасштабируют ТВ7-117. Но это мои фантазии.

        Отредактировано: Сергей Турчин~17:10 06.04.17
        #900186
    • 1
      Нет аватара Drone
      06.04.1718:01:12

      В то время как С-295 при весе в 23 тонны таскает аж 9 с лишним и это на более слабых двигателях

      Там арифметика странная получается:

      Ил-112В:

      Масса пустого: ?

      Масса снаряжённого: 15т

      Нормальная взлётная масса: 20,4т

      Макс. взлётная масса: 21т

      Ёмкость топлива: 7,2т

      Грузоподъёмность: 5т

      CASA C-295:

      Масса пустого: 11,2т

      Масса снаряжённого: ?

      Нормальная взлётная масса: 20,7т

      Макс. взлётная масса: 23,2т

      Ёмкость топлива: 7,65т

      Грузоподъёмность: ?

      Для С-295 Максимальная взлетная — масса пустого — топливо

      23,2 — 11,2 — 7,65 = 4,34 тонн.

      Думаю, что 9 тонн это не грузоподъёмность, а полезная нагрузка, т. е. груз+топливо+экипаж. Не, не правильно. Это я считал грузоподъёмность при максимальной дальности, она естественно меньше. Видимо максимальная грузоподъёмность реализуется при неполной заправке топливом.

      У ИЛ-112 В получается, что 5 тонн это при полной заправке.

      Если кто в теме — поправьте меня.   

      Отредактировано: Drone~19:22 06.04.17
      #900238
      • Нет аватара totoro21
        07.04.1710:29:57

        Конечно макс. грузоподъемость реализуется при неполной заправке. У С-295 получается 23.4 — 9 с чем-то (грузоподъемность) — 11,2 = грубо, 3 тонны. То есть 9 тонн полезной нагрузки он берет с неполной заправкой, в три тонны топлива.

        У Ил-112 тоже неполная заправка (да и вообще у всех так, баки под завязку льют далеко не всегда) 21 — 15 — 5 = 1 т. Свои максимальные 5 тонн он тащит при практически пустых баках, и соответственно дальность в таком случае резко падает.

        P. S. Емкость топливных баков у них не в тоннах, а в литрах. 7200 литров керосина это примерно 5500 кг.

        #900418
        • Нет аватара Drone
          07.04.1710:44:42

          Да, про массу и объём керосина — это я сильно ошибся, спасибо.

          По моим расчетам:

          С С-295 всё понятно, указана масса пустого самолёта.

          У Ил-112 В 15 тонн, это не масса пустого, а снаряжённая. Получается, что топливо уже включено? И масса пустого 9,5т-10 5тонн? Или это жонглирование цифрами?

          Из тех данных, что есть в инете у меня получается так:

          Максимальная взлетная 21 т.

          Из них:

          Топливо 5,5т

          Груз 5т

          Масса пустого около 10т

          Или снаряженную массу считают без топлива?

          #900420
          • Нет аватара totoro21
            07.04.1711:10:17

            В 15 тонн, это не масса пустого, а снаряжённая.Получается, что топливо уже включено? И масса пустого 9,5т-10 5тонн? «скорее всего просто косяк на википедии и 15 тонн — именно масса без топлива. Внизу на вике есть табличка сравнение с другими самолетами, так там 15 тонн уже указана как масса пустого. И эта цифра хорошо бьется с массами аналогов. Сильно выбивается из ряда только С-295 с массой пустого в 11.2, но это как я уже говорил — чудеса какие то. 15 тонн без топлива конечно многовато, можно бы и чуть полегче, но 15 с топливом дает массу пустого в 9.5 тонн, что уж совсем неправдоподобно.

            Сейчас поднимут самолет — должны обновить данные по ТТХ. Эти 15 тонн на вике вообще хрен знает от куда взялись. На сайте Ильюшина такой цифры нет.

            #900424
            • Нет аватара Drone
              07.04.1711:21:29

              Сейчас поднимут самолет — должны обновить данные по ТТХ. Эти 15 тонн на вике вообще хрен знает от куда взялись. На сайте Ильюшина такой цифры нет.

              Да, эта цифра с вики. 8(

              У Ильюшина вообще всё скудно, массу пустого могли бы написать. Она же им известна. Будем ждать полётов, может по итогам характеристики чуть подтянутся. Пока как-то не суперсамолёт выходит. Армия, МЧС и т. д. брать будут, а вот на экспорт — не уверен. ИМХО.

              #900426
              • Нет аватара totoro21
                07.04.1711:27:29

                Будет зависеть от стоимости эксплуатации. Если аппарат экономичный и дешевый получится — то может и на экспорт пойдет. Не всем же надо по 9 тонн возить, 3-4 тонны тоже груз.

                #900428
  • 1
    Денис Ко Денис Ко
    06.04.1714:44:16

    а на 114 иле его нельзя будет использовать ???

    #900153
    • 1
      Нет аватара Drone
      06.04.1719:26:08

      Там будет немного другая модификация — ТВ7-117СМ

      Чуть меньше мощность, видимо больше ресурс. Возможно всё отличие будет в настройках.

      #900260
  • Denis Grabov
    07.04.1718:20:46

    Жалко, что Пропеллер не двойной как у Ту 95. Это очень интересная штука.

    #900499
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