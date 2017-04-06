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Представлен прототип робота-хирурга

Директор Института конструкторско-технологической информатики РАН (ИКТИ РАН) Сергей Шептунов представил первого отечественного ассистирующего робота-хирурга, который является аналогом американского робота-хирурга «Да Винчи». Его стоимость составит около 600 тысяч рублей, что примерно в пять раз дешевле импортного аналога.


Сколково, медицинская техника
  • 14
    Нет аватара Инженер2015
    06.04.1711:04:49

       

    Главное чтобы до серии дощел

    Не дожидаясь завершения испытаний, нужно уже сегодня думать о контрактах с больницами. Ещё можно пересмотреть законодательство, чтобы облегчить выход на рынок этого чуда

    #900054
    • 5
      Нет аватара termometrix
      06.04.1721:08:15

      Советские специалисты всегда пытались найти адекватное техническое решение в условиях дефицита всяких ресурсов,дефицита уровня разделения труда.

      Хотя этот пример городская легенда,заблуждение,на самом деле ничего подобного не было,но он показывает способ нахождения оптимально простого решения конкретной проблемы,решение типичного для стран,таких как СССР и России,то есть для стран с дефицитом человеческих,рыночных и финансовых ресурсов,вот и пример-городская легенда:

      «Существует городская легенда: НАСА потратило 1 млн долларов на разработку ручки, способной писать в невесомости; русские пользовались простым карандашом."

      В таком смысле надо понимать разработку нашего робота-хирурга,попроще,поплоще,скромнее,иногда важна лишь цель…

      -------------

      Зы."На самом деле до 1967 года американские астронавты использовали для записей фломастеры либо механические карандаши (пишущий узел брался из обычного карандаша, а лёгкий и прочный металлический корпус делался на заказ; с учётом малосерийного производства получалось около 100 $ за штуку). Советские же космонавты использовали восковые карандаши.»

      Отредактировано: termometrix~22:09 06.04.17
      #900288
      • 1
        Нет аватара nik.f
        06.04.1723:01:53

        Впрочем, справедливости ради та ручка таки существует. Только сделал её частный предприниматель, на свои средства (а не НАСА), она свободно продается, дорогая, но дешевле премиальных. И её нынче действительно используют в космосе.

        #900323
      • megajob megajob
        07.04.1705:20:29

        Ну, а карандашами это анекдот, вот история создания самолетов для пажаротушения с забором воды с поверхности — это еще та история!    

        Как бы и у нас и у матрасов не было сильных проблем с созданием «глисирующих самолетов, чай и мы и они строили гидропланы. А вот с забором воды матрасы встряли по полной. Нет дело не в том как начать забор, проблема вылезла в как понять что «воды под крышку»? Кажется что тут такого «поставь поплавок» и всего делов. ХА ХА ХА, забор воды ведется в течении секунд на огромной скорости и огромными объемами, то что твориться в этот момент внутри «танков» — адский ад. так что поплавок тут не вариант от слова совсем. «умные» матрасы давай всяку разну электронику пихать и такую и сякую — монопеносуально, завсегда срабатывает ложно до заполнения!     В общем вывернулись они через туеву хучу наворотов и ГОРЫ бабла. Вот однажды они пересеклись на выставке с нашим самолетом и давай наших пытать «а как вы лапотные рюссик такую сложную задачу решили?» Удивились наши такому вопросу, подвели их к самолету и показали на «автомобильное» зеркальце слева от пилота. Матрасы «и шо?», а наши им «да все просто в самом верху «танка» стоит трубка выведенная «за борт» и когда в зеркальце видно что из него струячит со все силы — значит танк полон»     Говорят окуевшие матрасы ушли молча и «сильно задумавшиеся».

        Я прекрасно понимаю что матрасы в других случаях разработали «супер пупер» новацию, вот только почему-то говорят «гениальность в простоте»!    

        Отредактировано: megajob~06:22 07.04.17
        #900382
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    • 8
      Влад Недзельский Влад Недзельский
      06.04.1711:52:12

      А с чем надо сравнивать? Учитывая что тот же Давинчи не стоял на месте 27 лет.

      #900065
      • 0
        Андрей Карпушенков
        06.04.1712:05:50

        С NeuroArm, например, он же SYMBIS Surgical System. там шаг манипулятора уже до 50 нм и операции возможны вплоть до клеточного уровня. www.imris.com/intraoperative-solutions/symbis-surgical-system/evolution-of-symbis К вопросу о точности. Это все-таки уровень не 30-летней, а всего-лишь 10-летней давности.

        #900073
        • 11
          Влад Недзельский Влад Недзельский
          06.04.1712:16:39

          SYMBIS Surgical System

          Я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что вы пытаетесь привести в пример немного другого назначения робота. Могу и заблуждаться конечно, но такое чувство осталось.

          #900079
          • 1
            Жека Бардов
            07.04.1702:16:11

            Мне вот тоже так показалось. Посмотрел на Давинчи и список проводимых с помощью его операций. Он довольно внушителен. Скорее всего этот SYMBIS Surgical System это во-первых ассистент, видосик видел где он ассистирует в операции, а во-вторых узкоспециализированный. Хотя это и не отменяет того факта, что России тоже нужен такой же робот.

            Кстати откуда взялась цифра 27 так и не понял. В вики написано что Давинчи был разработан в 2000 году.

            #900347
            • 1
              Жека Бардов
              07.04.1702:20:35

              А понял. Разработали его в 1990, а вот к операциям допустили только в 2000.

              #900348
        • 1
          Нет аватара termometrix
          06.04.1720:58:35

          Ну они располагают мощными иневистиционным ресурсами,давайте быть реалистами-это США,мировой технологической лидер обладающий до сих пор мощью эмиссионного доллара,мощью эмиссионной мировой валюты.

          Мы скромнее.

          Отредактировано: termometrix~22:10 06.04.17
          #900281
          • 7
            Е.Юрий Е.Юрий
            06.04.1721:29:24

            Как сказал известный телеведущий - мы (Россия) умеем делать лучшие вещи за малые средства — высокоэффективно! Гегемонии доллара не долго осталось, а все их инвестиционные ресурсы — работа печатного станка — рухнет очень громко. А их лидерство в технологиях сильно преувеличено.

            #900293
            • 0
              Нет аватара termometrix
              06.04.1721:38:51

              Ну справедливость-это каждый жить по средствам,по ресурсам,поэтому мы скромнее,можно создавать настолько,насколько возможно.

              #900299
              • 4
                Е.Юрий Е.Юрий
                06.04.1721:52:28

                Количество средств далеко не всегда прямо пропорционально уровню развития технологий. Надеюсь с общим развитием страны, ростом производства этот наш бич — нехватка средств исчезнет навсегда, а ресурсов природных и людских как у нас нет нигде в мире.

                Отредактировано: Е.Юрий~22:53 06.04.17
                #900306
        • 0
          Нет аватара termometrix
          06.04.1721:10:14

          Советские специалисты всегда пытались найти адекватное техническое решение в условиях дефицита всяких ресурсов,дефицита уровня разделения труда.

          Хотя этот пример городская легенда,заблуждение,на самом деле ничего подобного не было,но он показывает способ нахождения оптимально простого решения конкретной проблемы,решение типичного для стран,таких как СССР и России,то есть для стран с дефицитом человеческих,рыночных и финансовых ресурсов,вот и пример-городская легенда:

          «Существует городская легенда: НАСА потратило 1 млн долларов на разработку ручки, способной писать в невесомости; русские пользовались простым карандашом."

          В таком смысле надо понимать разработку нашего робота-хирурга,попроще,поплоще,скромнее,иногда важна лишь цель…

          -------------

          Зы."На самом деле до 1967 года американские астронавты использовали для записей фломастеры либо механические карандаши (пишущий узел брался из обычного карандаша, а лёгкий и прочный металлический корпус делался на заказ; с учётом малосерийного производства получалось около 100 $ за штуку). Советские же космонавты использовали восковые карандаши.»

          #900289
    • 9
      Human RS Human RS
      06.04.1712:17:16

      Этот гораздо компактнее Да Винчи.

      #900080
  • 24
    Нет аватара Советский
    06.04.1711:55:56

           Дай Вам БОГ дойти до финала.Чтобы этот продукт стал 100% Российским,чтобы в каждом районном центре наших регионов он работал.Удачи ВАМ!!!

    #900068
  • 4
    Андрей Штольц
    06.04.1716:22:39

    так же назвать каким-нибудь историческим именем,

    Парацельс — к примеру … имхо

    #900198
  • -5
    Денис М Денис М
    06.04.1719:00:39

    Я думаю этой курице уже нечего не поможет, зря стараются.

    #900252
    • 1
      Нет аватара termometrix
      06.04.1721:40:29

         

      #900300
    • 1
      Денис М Денис М
      07.04.1703:05:27

      Ладно, ладно хорош минусовать, может спасут! надо верить до последнего! Ещё полетит!

      #900360
  • 4
    Е.Юрий Е.Юрий
    06.04.1721:07:10

        Молодцы! Теперь его до ума довести, до полноценного товарного вида, повысить эргономику ручек-манипуляторов, убрать все болты крепежные с пластиковых и прочих облицовочных деталей, сами детали и прессформы для них должны быть идеальными — пром-дизайн обязан быть на высоте! Удачи ученым и производственникам!

    #900286
    • -2
      Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      07.04.1703:11:28

      Да ладно, это ж классика российского дизайна и есть, чтобы неприкрытые болтики везде. Опять же, ремонтировать удобнее.

      #900362
  • 2
    pticekrolik pticekrolik
    07.04.1701:56:07

    А вот компактность в сочетании с дешевизной дает фантастические перспективы. Можно их наштамповать тысячами и заранее расставить в каждом медвежьем углу, чтобы в экстренном случае можно было сделать операцию с участием высококлассных хирургов прямо в тайге. Можно загрузить сотни штук в Ил-76 МЧС и в случае катастрофы с сотнями пострадавших не сортировать — кому дать шанс на спасение, а кому не хватит — а на часок засадить за джойстики всех хирургов страны, и спасти всех.

    #900346
  • 0
    Денис М Денис М
    07.04.1703:10:17

    Если называть, только в честь доктора Павлова!Ну или Преображенского(Шутка)

    #900361
  • Нет аватара bayzet
    07.04.1707:58:43

    Что-то автор с цифрами напутал.

    Да-Винчи стоит много больше 3 млн. рублей (5×600 тыс.)

    #900395
  • Нет аватара хочу_техники
    07.04.1712:37:48

    А зачем теперь нужны космонавты на орбите, водолазы под водой? Вот вопрос, который задают все честные люди большевикам. Вот если бы такой аппарат (исполняющую часть) поставить чукче в чум или геологам в палатку, то он может кого-нибудь спасти от, скажем, перитонита, если транспортировать пациента уже поздно.

    Отредактировано: хочу_техники~13:40 07.04.17
    #900439
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