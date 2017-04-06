Представлен прототип робота-хирурга
Директор Института конструкторско-технологической информатики РАН (ИКТИ РАН) Сергей Шептунов представил первого отечественного ассистирующего робота-хирурга, который является аналогом американского робота-хирурга «Да Винчи». Его стоимость составит около 600 тысяч рублей, что примерно в пять раз дешевле импортного аналога.
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