Новые портальные краны «Витязь» производства ЗАО «СММ» введены в эксплуатацию в Мурманске

27 марта в Мурманске два новых портальных полноприводных электрических крана на поворотной колонне серии «Витязь» производства ЗАО «СММ» осуществили разгрузку арктического контейнеровоза «Мончегорск» на территории перегрузочного терминала ПАО ГКМ «Норильский Никель».

Портальные краны с шарнирно-сочлененной стреловой системой серии «Витязь» предназначены для перевалки контейнеров и оснащены двумя видами управляемых автоматических спредеров, грузоподъемностью 35 и 40 тонн. Разгрузка контейнерного судна наивысшего ледокольного класса, водоизмещением 20 000 тонн, подтвердила высокие эксплуатационные качества кранов.

Краны, переданные Мурманскому транспортному филиалу ПАО ГКМ «Норильский Никель», имеют индивидуальные технологические особенности. К ним относятся: модернизированный механизм передвижения, основанный на принципе прямого привода без использования внешних зубчатых сцеплений, и увеличенная до 34 метров в крюковом и до 29 метров в грейферном режиме высота подъема грузов, необходимая для погрузки судов-контейнеровозов типоразмера Panamax, вместимостью до 5000 TEU.

Работа портальных кранов, производства ЗАО «СММ», позволит значительно увеличить интенсивность перевалки контейнерных грузов на территории нового терминала Мурманского транспортного филиала ПАО «ГКМ «Норильский никель».

Справка:

ЗАО «СММ» — российская компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении, монтаже и сервисном обслуживании тяжелого грузоподъемного оборудования для портов, транспортных терминалов, верфей и промышленных предприятий. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

Компания лидирует на отечественном рынке тяжелого грузоподъемного оборудования по поставкам портальных кранов, осуществляя белее 80% от всех заказов.

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.