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Самолет PJ II Dreamer

PJ-II «Dreamer» — инновационный двухместный самолёт, созданный на основе силовой установки «Ducted Fan"(вентилятор в воздушном канале). За счёт этой установки PJ-II «Dreamer» обладает особенностями пилотирования реактивного самолёта, что вместе с конструкцией самого самолёта делает его похожим на современный истребитель. PJ-II «Dreamer» способен выполнять фигуры пилотажа.

Толкаюшее устройство — 2 пятилопастных вентилятора диаметром 680 мм.

Обьем топливных баков — 280 литров.

Топливо: автомобильный бензин 92/95/98 или 100 LL

Расход топлива на крейсерских режимах полета: 40-60 л.ч.

Вес пустого самолета — 990 кг

Максимальный взлетный вес — 1380 кг

Максимальная дальность полета — 1200 км

Крейсерская скорость полета — 350км/час

Попутная составляющая ветра — 2м/с

Хранение и обслуживание самолета — ангарное

https://vk.com/newssvr

Авиастроение, Авиация, Самолет PJ II Dreamer
  • Нет аватара Инженер2015
    08.04.1700:40:31

    маленьких самолетов в последнее время немало появлялось,

    хотелось бы увидеть те же самолеты только в беспилотном исполнении

    #900556
  • Андрей К Андрей К
    08.04.1707:54:48

    А если силовую установку сделать на водородных топливных элементах? «ЧИСТЫЙ» самолет для ЧАСТНОЙ авиации это было бы круто. ИМХО.

    #900574
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      08.04.1710:57:16

      А водород у вас святым духом образовываться будет?

      #900581
      • Denis Grabov
        09.04.1716:08:18

        При сухой перегонке бурого угля с каждой тонны 30 кг аммиака выходит или около того. Если этот аммиак нагреть до 250, то он разлагается на азот и водород. Так что источник халявного водорода в природе есть. Правда экологии это много не даст.

        #900903
  • Нет аватара Maggey
    08.04.1708:36:30

    Ничего интересного.

    #900575
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      08.04.1710:20:27

      Если двигатель не российский, то присоединяюсь к вам.

      #900578
      • Dani Max Dani Max
        08.04.1715:47:16

        в пятнадцатом году был V8 GM LS6(американский)

        #900620
      • Нет аватара gik
        08.04.1717:43:18

        Если двигатель не российский

        ПРичем тут двигатель, двигатель можно и заменить. Главное идея классная.

        #900651
        • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
          08.04.1721:27:39

          Да кто ж про идею то говорит? Как раз с идеей и мЕчтами у нас всегда все хорошо. Только вот со сбычей мечт не очень.(

          #900699
        • PolarBear PolarBear
          08.04.1721:45:31

          ПРичем тут двигатель, двигатель можно и заменить.

          Интересно, на что?   

          #900704
        • Нет аватара gritsevsky
          09.04.1706:39:18

          Главное идея классная.

          И главное очень новая    

          Наберите в поискавике «импеллер», узнаете много нового.

          Да, с импеллерами самолет более похож на реактивный. Только вот летает хуже чем с винтами.

          То что строят это хорошо, но непонятно назначение самолета. Частникам продавать?

          #900793
          • Нет аватара gik
            09.04.1712:28:02

            То что строят это хорошо, но непонятно назначение самолета. Частникам продавать?

            Для первоначального обучения пилотов реактивной авиации. Предварительный этап отработки навыков пилотирования.

            #900845
          • megajob megajob
            09.04.1717:27:47

            Вот сразу видно кто вы из пословицы «рожденный ползать — летать не может»       , это ж сделано что — ЛЕТАТЬ          

            #900920
  • Андрей Свинин Андрей Свинин
    08.04.1721:35:42

    Что-то не увидел никаких наноинноваций и суперэкономическиэффективных решений… Да ещё и с забугорными двигателями… Да в любом колхозе есть «Кулибины». которые такое сваяют вместо опохмела. Вы движки дайте наши — эффективные и недорогие. Вот тогда и посмотрите, сколько самоделок в воздух поднимется.

    #900701
    • Влади75 Влади75
      08.04.1722:31:57

      Люди работают,стараются.И это уже хорошо.Дальше больше.Потихоньку и до моторов доберутся.ПД14 сделали,Климов украинские заместил.Радоватьси надо,что люди мыслят и создают.

      #900724
    • Нет аватара gik
      09.04.1712:24:02

      Вы движки дайте наши — эффективные и недорогие. Вот тогда и посмотрите, сколько самоделок в воздух поднимется.

      Столько же, сколько и сейчас, так-как автомобильных движков достаточно в наличие на рынке разных по мощности и эффективности.

      #900843
      • Андрей Свинин Андрей Свинин
        09.04.1715:38:44

        Автомобильных движков??? .вы пробовали что-либо делать. в смысле СЛА? В СССР самым ходовым был движок от снегохода «Буран» — мощности не ахти, зато маленький и лёгкий, а главное — редуктор на винт не нужен. Вот как раз такой движок и нужен. а не изгаляться с МТ, да ещё и упаси создатель перевернуть машину в воздухе — тут же заглохнет…

        #900896
  • Oleg Yuranyov
    08.04.1721:56:04

    а кто придумал и где изготовлено?

    #900709
  • Витя Климаск Витя Климаск
    09.04.1700:02:30

    раболепие перед латиницей

    #900747
    • Нет аватара brat_po_razumu
      09.04.1701:20:27

      Да ты что! А если на кириллице — раболепие перед кириллицей?

      А если я на английском напишу — я бОльшую часть жизни я пишу на английском — то это раболепие перед английским?

      Врачи, оказывается — раболепят перед латынью… Рабы — да?

      И — физики тоже рабы! F = ma латинецей пишут, раболепы!

      Какая никчемная глупость…

      А, извини меня — и да простят меня твои уважаемые родители, пусть им всегда будет хорошо — твои родители. когда называли тебя латинским именем Виктор — что ты по этому поводу способен сказать?

      Ты — оскорбляешь своих собственных родителей, унижительно называя своих маму и папу раболепами.

      Стыдоба, никчемная стыдоба.

      Отредактировано: brat_po_razumu~01:28 09.04.17
      #900767
      • plus.google.comu0113920134711383727074 plus.google.comu0113920134711383727074
        09.04.1723:53:44

        Не нужно все в одну кучу, человек правильно поставил акценты. Разработка российская, зачем там название английское? Там где можно обойтись, нужно использовать родной язык. Вы разберитесь сперва, а потом воздух сотрясайте.

        #901022
        • Нет аватара brat_po_razumu
          10.04.1700:54:43

          Упомянутый товарищ — оскорбил автора разработки. БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО, ПОХОДЯ, оскорбил. Назвал его, автора разработки, раболепствующим.

          Я упомянутого товарища — не оскорблял. Я — просто спросил, какое право он имеет оскорблять автора разработки, и назвал подобные оскорбления — крайне постыдным делом.

          Это — дело автора разработки. Как хочет — так и называет. Хоть по-китайски. хоть на суахили — его работа, его право дать название.

          Точно так же, как это было личное дело авторов упомянутого товарища — то есть его уважаемых родителей — как им своего ребенка называть. Захотели дать ему латинское имя, или еврейское — их право, никто не вправе их за это оскорблять, называть раболепствующими.

          Отредактировано: brat_po_razumu~00:57 10.04.17
          #901029
  • Денис Субботин Денис Субботин
    09.04.1712:18:06

    Не совсем понимаю статью. Нет «автора"-разработчика и строителя. Присоединяюсь к недоумённым вопросам про название.

    Ну, а тем кто придумал и построил — респект просто потому, что мечтали и сделали. Но и только.

    #900842
  • Денис Ко Денис Ко
    09.04.1712:36:40

    а если на него поставить реактивный… мм пойдет как легкий истребитель ???

    #900848
  • александр столярчук александр столярчук
    09.04.1716:47:56

    Как я понял винты приводятся в действие бензиновым поршневым двс? Но кпд у двс в два раза ниже чем у турбореактивного движка, в чем тогда смысл?

    #900911
  • Денис Субботин Денис Субботин
    09.04.1720:54:11

    народ построил псевдотурбоджет. Теперь могут крылышками помахать с высоты практического потолка. Причём тут смысл? Фан!

    #900979
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