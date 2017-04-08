Самолет PJ II Dreamer
PJ-II «Dreamer» — инновационный двухместный самолёт, созданный на основе силовой установки «Ducted Fan"(вентилятор в воздушном канале). За счёт этой установки PJ-II «Dreamer» обладает особенностями пилотирования реактивного самолёта, что вместе с конструкцией самого самолёта делает его похожим на современный истребитель. PJ-II «Dreamer» способен выполнять фигуры пилотажа.
Толкаюшее устройство — 2 пятилопастных вентилятора диаметром 680 мм.
Обьем топливных баков — 280 литров.
Топливо: автомобильный бензин 92/95/98 или 100 LL
Расход топлива на крейсерских режимах полета: 40-60 л.ч.
Вес пустого самолета — 990 кг
Максимальный взлетный вес — 1380 кг
Максимальная дальность полета — 1200 км
Крейсерская скорость полета — 350км/час
Попутная составляющая ветра — 2м/с
Хранение и обслуживание самолета — ангарное
- Влад Недзельский
- 08.04.201700:43
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08.04.1700:40:31
08.04.1707:54:48
08.04.1710:57:16
09.04.1716:08:18
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08.04.1710:20:27
08.04.1715:47:16
08.04.1717:43:18
08.04.1721:27:39
08.04.1721:45:31
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09.04.1712:28:02
09.04.1717:27:47
08.04.1721:35:42
08.04.1722:31:57
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09.04.1715:38:44
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09.04.1700:02:30
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09.04.1712:36:40
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