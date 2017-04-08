Самолет PJ II Dreamer

PJ-II «Dreamer» — инновационный двухместный самолёт, созданный на основе силовой установки «Ducted Fan"(вентилятор в воздушном канале). За счёт этой установки PJ-II «Dreamer» обладает особенностями пилотирования реактивного самолёта, что вместе с конструкцией самого самолёта делает его похожим на современный истребитель. PJ-II «Dreamer» способен выполнять фигуры пилотажа.

Толкаюшее устройство — 2 пятилопастных вентилятора диаметром 680 мм.

Обьем топливных баков — 280 литров.

Топливо: автомобильный бензин 92/95/98 или 100 LL

Расход топлива на крейсерских режимах полета: 40-60 л.ч.

Вес пустого самолета — 990 кг

Максимальный взлетный вес — 1380 кг

Максимальная дальность полета — 1200 км

Крейсерская скорость полета — 350км/час

Попутная составляющая ветра — 2м/с

Хранение и обслуживание самолета — ангарное