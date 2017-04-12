В Волгограде запустили новый асфальтобетонный завод

Новая установка по производству асфальтобетона начала работать на базе МУП «ДСЭР Советского района» в Волгограде раньше срока.

Мощность завода позволит отпускать дорожникам по 110 тонн асфальтобетона в час. Установка запущена в работу на базе МУП «ДСЭР Советского района». Процесс производства смеси полностью автоматизирован: компьютер следит за точностью дозирования ингредиентов, автоматически отбраковывая несоответствующую стандартам смесь, тем самым обеспечивается высокое качество производимого асфальтобетона.

— Для изготовления асфальтобетонной смеси мы используем улучшенную битумную эмульсию, высокопрочный щебень узкой фракции, что позволяет значительно повысить качество щебеночно-мастичного асфальта, и в конечном итоге сделать дорожное покрытие более прочным, — рассказал начальник производственной базы «Южная» МУП «ДСЭР Советского района» Илья Сурганов.

С запуском асфальтобетонного завода в Волгограде стартовала активная фаза восстановления городских магистралей. В планах на 2017 год — восстановить около 100 км дорог, практически все из них на протяжении нескольких десятилетий не видели основательного ремонта. Уже с конца марта на объекты начали выходить дорожно-строительные компании. Работы по фрезеровке старого асфальтового покрытия, установке новых бордюров, строительству тротуаров ведутся на улице Кубинской в Краснооктябрьском районе, Ленкоранской и Чарджуйской в Ворошиловском, Кубанской в Центральном, Домостроителей в Дзержинском. Скоро здесь начнется укладка асфальта в два слоя. Определяются организации по восстановлению улиц Краснознаменской, Пархоменко в границах улиц Невской и Кубанской и других. Принимаются заявки на участие в аукционах на проведение работ еще по 10 улицам, в том числе 2-й Продольной. В соответствии с долгосрочной стратегией развития региона в Волгограде созданы условия для привлечения к дорожным работам компаний с серьезной репутацией, хорошим техническим оснащением. Гарантия на выполненные работы составляет 4 года.