Дорожники завершили ремонт двух участков трассы М-17 в районе Керчи общей протяженностью 22 км. Соответствующая информация размещена сегодня на официальном сайте Службы автомобильных дорог Крыма.

«Закончены работы на двух участках ремонта на автомобильной дороге М-17 граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь общей протяженностью 22 км. Это участки в районе Керчи», — говорится в сообщении Службы автодорог.

По информации ведомства, на автодороге было отремонтировано износившееся дорожное покрытие и водоотводы, укреплены откосы и обочины, нанесена разметка, установлены знаки и металлические барьерные ограждения. В соответствии с государственным контрактом, гарантия на верхнее дорожное покрытие составляет четыре года, на нижнее покрытие — пять лет, на участки, отремонтированные с применением технологии ресайклинг, — шесть лет.

Капитальный ремонт этих участков керченской трассы был начат в августе прошлого года.