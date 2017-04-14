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Судостроение и судоходство

ССК заложила несамоходный земснаряд проекта RDВ 66.42 для ФКУ «Речводпуть»

На стапеле ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) 12 апреля 2017 года состоялась закладка несамоходного земснаряда проекта RDВ 66.42 (строительный № 1001).

Земснаряд длиной 52,9 м, шириной 12 м, производительностью по грунту 1000 куб.м/час будет работать на реках Ленского бассейна. Судно строится в рамках реализации мероприятий по обновлению обслуживающего флота ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» по заказу Росморречфлота. Заказчик-застройщик — ФКУ «Речводпуть». Проект разработан ростовским КБ «Стапель».

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» специализируется на композитном и металлическом судостроении. Предприятие обладает слиповым механизмом, состоящим из 15 косяковых тележек, который способен поднимать и спускать суда длиной до 140 м и доковой массой до 3 500 тонн. Располагает 8 автономными стапельными местами.

http://portnews.ru/news/237431/

Нижегородская обл, Городец, Судоремонтно-судостроительная корпорация, ССК, земснаряд, RDВ 66.42
  • Katamaran Katamaran
    14.04.1714:26:07

    Я эту новость вчера хотел добавить, но где кнопка

    #902412
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    14.04.1717:29:48

    отличная новость! и хороший пример аркульскому заводу,как надо работать пресс-службе

    #902474
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      14.04.1718:56:18

      и хороший пример аркульскому заводу,как надо работать пресс-службе

      Ну… На счет пресс-службы… Чот я не увидел этого у них

       https://www.gsverf.ru/news/ 

      Они обычно самостоятельно раз в пятилетку про себя рассказывают. Это другие из них чаще инфу тянут    

      #902494
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