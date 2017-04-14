ССК заложила несамоходный земснаряд проекта RDВ 66.42 для ФКУ «Речводпуть»

На стапеле ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) 12 апреля 2017 года состоялась закладка несамоходного земснаряда проекта RDВ 66.42 (строительный № 1001).

Земснаряд длиной 52,9 м, шириной 12 м, производительностью по грунту 1000 куб.м/час будет работать на реках Ленского бассейна. Судно строится в рамках реализации мероприятий по обновлению обслуживающего флота ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» по заказу Росморречфлота. Заказчик-застройщик — ФКУ «Речводпуть». Проект разработан ростовским КБ «Стапель».

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» специализируется на композитном и металлическом судостроении. Предприятие обладает слиповым механизмом, состоящим из 15 косяковых тележек, который способен поднимать и спускать суда длиной до 140 м и доковой массой до 3 500 тонн. Располагает 8 автономными стапельными местами.