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Авиация

Новые фотографии бпла тяжелого класса «Альтаир»

Взлетная масса ок. 5 т, длина 11.6м, размах крыла 28.5м, ПН ок. 2 т, максимальная скорость — неизвестно, дальность до 10000км, потолок до 15000м, продолжительность полета максимальная — до 48ч.

http://paralay.iboards.ru/viewtopic.php?p=548801#p548801

авиация, бпла
  • Нет аватара VMichael
    17.04.1714:04:25

    Летает уже?

    Маловато информации.

    #902941
    • Нет аватара skif001
      17.04.1714:20:46

      Уже летал. В 19 году обещают поставки в войска.

      #902945
  • Нет аватара Yarhann
    17.04.1714:33:47

    круть наконец то у нас появится стратегический БПЛА разведки полезнаю штуковина — хотя конечно многое будет зависеть от БРЭО которую к нему прикрутят

    #902949
  • Денис Субботин Денис Субботин
    17.04.1714:51:04

    БПЛА предназначен для проведения разведывательных работ и нанесения ударов по наземным объектам. Грузоподъёмность до 2 тонн предполагает возможность размещения на борту чего угодно, хоть крылатой ракеты с ядерной боеголовкой.

    если не соврамши там, где взял, он не только для дальней разведки пригодится.

    #902955
    • Нет аватара devorg
      17.04.1715:15:54

      Из этих двух тонн половина уйдёт на оптику.

      #902977
  • Нет аватара devorg
    17.04.1714:55:40

    Когда ударный уже сделают? Ну хотябы макет какой-нибудь ударного показали бы.

    #902958
    • Нет аватара zu1
      17.04.1715:18:41

      Когда ударный уже сделают? Ну хотябы макет какой-нибудь ударного показали бы.

      Полезная нагрузка в 2 тонны вполне может подразумевать ударные функции.

      #902979
  • ghjh ghjh
    17.04.1715:05:43

    Турбовинтовой. уже прошлый век. изначально проигрываем.

    #902970
    • Нет аватара devorg
      17.04.1715:14:27

      Для разведки это разве не плюс? Менее заметный же.

      Отредактировано: devorg~15:15 17.04.17
      #902975
    • Нет аватара skif001
      17.04.1715:15:10

      Ни в чем мы не проигрываем. Будет и реактивный. Им другая фирма занимается.

      #902976
    • Нет аватара Инженер2015
      17.04.1715:18:41

      то есть по вашему новенький европейский турбовинтовый транспортник Airbus A400 это прошлый век?

      #902980
    • Антон Храмов Антон Храмов
      17.04.1715:21:15

      Турбовинтовой. уже прошлый век. изначально проигрываем.

      Тубровинтовой экономичней для полетов на скоростях до 700 км/ч, чем турбореактивный, турбовентиляторный и турбовинтовентиляторный.

      Для стратегического разведчика оптимальный вариант.

      Но на Альтаире стоят авиационные дизеля: RED A03/V12

      такой же ставят на Як-152.

      Отредактировано: Антон Храмов~15:24 17.04.17
      #902982
    • Нет аватара Maggey
      17.04.1715:24:23

      Очевидно вы не в теме беспилотников.

      Дальность в 5000 км и продолжительность полета в 2 дня это впечатляет.

      #902986
  • Нет аватара Salieri
    17.04.1715:22:43

    Хорошие характеристики. Интересно, сколько полезной нагрузки взять сможет.

    #902984
  • Константин Рубцов Константин Рубцов
    17.04.1715:22:58

    С чего это турбовинтовой плохо? Вы еще освойте управление БПЛА реактивным на тех скоростях. тот же Предатор нормально выполняет свои функции.

    Отредактировано: Константин Рубцов~15:23 17.04.17
    #902985
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