— Авиация Новые фотографии бпла тяжелого класса «Альтаир» Взлетная масса ок. 5 т, длина 11.6м, размах крыла 28.5м, ПН ок. 2 т, максимальная скорость — неизвестно, дальность до 10000км, потолок до 15000м, продолжительность полета максимальная — до 48ч. http://paralay.iboards.ru/viewtopic.php?p=548801#p548801 skif001 17.04.201713:42 16 авиация, бпла
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