Гордость УВЗ: представлена уникальная криогенная цистерна для СПГ

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia 2017», которая пройдет с 18 по 20 апреля в Москве, представляет криогенную контейнер-цистерну для транспортировки сжиженного природного газа и жидкого этилена.

Данную разработку создала компания «Уралкриомаш», входящая в состав корпорации УВЗ и занимающаяся разработкой криогенной техники, используемой даже в космических целях. Новый контейнер не имеет аналогов в России, поэтому будет особо применим на российском рынке. Он способен вмещать в себя порядка 14 тонн сжиженного природного газа под высоким давлением. Вместимость разработки, получившей название КЦМ-40/0,7, составляет 40 кубических метров, что указывается в названии. Современный криогенный контейнер уже прошел испытания и был сертифицирован Российским морским регистром судоходства.

Отличительной чертой и преимуществом КЦМ-40/0,7 перед аналогами является возможность его использования в различных ситуациях. Уникальность контейнера позволяет производить его транспортировку несколькими видами транспорта. К примеру, автомобильным, водным и железнодорожным. В последнем случае цистерна способна осуществить дозаправку сжиженным природным газом целых составов, газотурбовозов с топливной емкостью, без необходимости снимать контейнер с платформы, причем находясь на параллельных путях. Кроме того, данная разработка обеспечит более надежную и быструю транспортировку газа в отдаленные населенные пункты.

Данная специфика работы новейшей разработки позволит сэкономить время и средства транспортным компаниям. Ведь им больше не придется при дозаправке использовать дорогостоящие подъемные механизмы. КЦМ-40/0,7 сможет выступать как мобильная заправочная станция и будет крайне полезен на крупных железнодорожных узлах. Также немаловажной особенностью данной разработки является возможность долгого хранения энергоресурсов. По данным разработчиков, бездренажное хранение составляет 54 суток, что позволяет производить транспортировку на очень большие расстояния. Кроме того, цистерна способна подвергаться очень серьезным температурным перепадам и осуществлять безопасную работу в диапазоне от минус 40 до плюс 50 градусов.