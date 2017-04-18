Производство Ан-148 для ВВС РФ

В цехе окончательной сборки в кадр фотографа впервые попал новый самолет Ан-148-100ЕА, будущий бортовой номер RA-61734, серийный номер 44-01, предназначенный для Министерства обороны России. Этот борт станет четырнадцатым из 15 заказанных для Минобороны РФ. Поставка данного борта запланирована на 2018 год.

В ближайшее время ожидается первый полет одиннадцатого самолета Ан-148, бортовой номер RA-61731, серийный номер 43-08. Передача самолета заказчику запланирована на 2017 год.

Следующий, двенадцатый самолет Ан-148-100ЕА, бортовой номер RA-61732, серийный номер 43-09, предназначенный для Министерства обороны России, в настоящее время находится в цехе окончательной сборки (ЦОС). Также, в ЦОСе находится и тринадцатый самолет Ан-148, вероятный бортовой номер RA-61733, серийный номер 43-10.

По заявлению заместителя главы Министерства обороны Юрия Борисова, сделанного им в рамках визита на ВАСО 10 марта 2017 года, Воздушно-космические силы России получат в 2017 году три новых машины Ан-148-100ЕА (RA-61731, RA-61732, RA-61733).