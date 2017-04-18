Производство Ан-148 для ВВС РФ
В ближайшее время ожидается первый полет одиннадцатого самолета Ан-148, бортовой номер RA-61731, серийный номер 43-08. Передача самолета заказчику запланирована на 2017 год.
Следующий, двенадцатый самолет Ан-148-100ЕА, бортовой номер RA-61732, серийный номер 43-09, предназначенный для Министерства обороны России, в настоящее время находится в цехе окончательной сборки (ЦОС). Также, в ЦОСе находится и тринадцатый самолет Ан-148, вероятный бортовой номер RA-61733, серийный номер 43-10.
По заявлению заместителя главы Министерства обороны Юрия Борисова, сделанного им в рамках визита на ВАСО 10 марта 2017 года, Воздушно-космические силы России получат в 2017 году три новых машины Ан-148-100ЕА (RA-61731, RA-61732, RA-61733).
18.04.1711:50:53
18.04.1711:52:12 Нет.
18.04.1712:09:47
18.04.1712:17:48
18.04.1712:23:50
18.04.1712:27:34 Путаете с Ан-140.
18.04.1712:32:53
18.04.1712:35:24
18.04.1712:38:41 Из 4-х разбившихся Ан-140 2 были украинской сборки и 2 иранской.
18.04.1712:35:34 Разработчик один — Антонов, модели самолётов и авиазаводы разные.
18.04.1712:22:06
18.04.1712:26:25 Ан-148 делают в Воронеже (ВАСО) и Киеве (Антонов). Пока из 35 построенных Ан-148 в катастрофе потерян только 1 самолёт производства ВАСО.
18.04.1712:42:08
18.04.1712:49:54
18.04.1713:14:57
18.04.1712:12:45
18.04.1712:32:08
18.04.1712:39:29
18.04.1712:51:25
18.04.1712:39:38
18.04.1712:47:20
18.04.1714:07:09