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Авиация

Производство Ан-148 для ВВС РФ

В цехе окончательной сборки в кадр фотографа впервые попал новый самолет Ан-148-100ЕА, будущий бортовой номер RA-61734, серийный номер 44-01, предназначенный для Министерства обороны России. Этот борт станет четырнадцатым из 15 заказанных для Минобороны РФ. Поставка данного борта запланирована на 2018 год.

В ближайшее время ожидается первый полет одиннадцатого самолета Ан-148, бортовой номер RA-61731, серийный номер 43-08. Передача самолета заказчику запланирована на 2017 год.

Следующий, двенадцатый самолет Ан-148-100ЕА, бортовой номер RA-61732, серийный номер 43-09, предназначенный для Министерства обороны России, в настоящее время находится в цехе окончательной сборки (ЦОС). Также, в ЦОСе находится и тринадцатый самолет Ан-148, вероятный бортовой номер RA-61733, серийный номер 43-10.

По заявлению заместителя главы Министерства обороны Юрия Борисова, сделанного им в рамках визита на ВАСО 10 марта 2017 года, Воздушно-космические силы России получат в 2017 году три новых машины Ан-148-100ЕА (RA-61731, RA-61732, RA-61733).

http://diana-mihailova.livejournal.com/510726.html

Ан-148, ВВС, ВАСО
  • Нет аватара ivania
    18.04.1711:50:53

    Комплектующие при производстве полностью российские?

    #903305
    • A_SEVER A_SEVER
      18.04.1711:52:12

      Комплектующие при производстве полностью российские?
      Нет.

      #903306
  • Нет аватара абрамыч
    18.04.1712:09:47

    Российские лучше харьковских? А то нам в МЧС летать на них придется.Украинских много разбилось.

    Отредактировано: A_SEVER~12:26 18.04.17
    #903314
    • Юрген Юрген
      18.04.1712:17:48

      1 штука — это много?

      #903320
      • Нет аватара абрамыч
        18.04.1712:23:50

        Вроде больше в Иране и в Пакистане?

        #903322
        • A_SEVER A_SEVER
          18.04.1712:27:34

          Вроде больше в Иране и в Пакистане?
          Путаете с Ан-140.

          #903326
          • Нет аватара абрамыч
            18.04.1712:32:53

            Ну одно семейство и сборка и тд?

            #903328
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              18.04.1712:35:24

              Нет. Это разные самолеты. При чем бились IrAn-140. Т. е. Ан-140 иранской сборки. Т. е. не российские и даже не украинские.

              #903329
              • A_SEVER A_SEVER
                18.04.1712:38:41

                Т. е. не российские и даже не украинские
                Из 4-х разбившихся Ан-140 2 были украинской сборки и 2 иранской.

                #903332
            • A_SEVER A_SEVER
              18.04.1712:35:34

              Ну одно семейство и сборка и тд?
              Разработчик один — Антонов, модели самолётов и авиазаводы разные.

              Отредактировано: A_SEVER~12:36 18.04.17
              #903330
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      18.04.1712:22:06

      Чота реестр не знает о много разбившихся Ан-148. А МЧС он летает уже довольно давно. С 2013 года собсно. А есть и с 2009 летающие. Летают в Ангаре, Саратовских авиалиниях, СЛО Россия (что уже о многом говорит) и ВВС

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~12:24 18.04.17
      #903321
    • A_SEVER A_SEVER
      18.04.1712:26:25

      Российские лучше харьковских?
      Ан-148 делают в Воронеже (ВАСО) и Киеве (Антонов).
      Украинских много разбилось
      Пока из 35 построенных Ан-148 в катастрофе потерян только 1 самолёт производства ВАСО.

      #903325
      • Нет аватара абрамыч
        18.04.1712:42:08

        Из 35 -1 -это плохая статистика.Если причина не в самолете.

        #903338
        • A_SEVER A_SEVER
          18.04.1712:49:54

          Если причина не в самолете
          Разбился 5 марта 2011 года во время испытательного полёта с заводского аэродрома ВАСО. На борту находилось 6 человек, в том числе два бирманца.

          Причиной происшествия стал непреднамеренный вывод экипажем при выполнении режима экстренного снижения самолета на скорость полета, превышающую на 110 километров в час максимальную индикаторную скорость при эксплуатации самолета (выше предельной расчетной скорости).

          Это привело к деформации самолета, появлению низкочастотных колебаний, а также увеличению перегрузок, из-за чего самолет развалился в воздухе.

          #903344
          • Нет аватара абрамыч
            18.04.1713:14:57

            Спасибо -успокоили.Мы на 148-м должны вывозить реанимационных из Крыма и Турции.

            Отредактировано: абрамыч~13:15 18.04.17
            #903357
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    18.04.1712:12:45

    да пусть хоть эти будут… ИЛ-112 еще неизвестно когда полетит. в лучшем случае через год. а самолеты нужны еще вчера. хоть блин (как казахи это сделали) покупай С-295 (((

    кстати в прошлое воскресенье видел С-295 в полете… реально сильное зрелище! эрбас действительно смог сделать могучую птичку…

    #903318
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      18.04.1712:32:08

      ИЛ-112 еще неизвестно когда полетит. в лучшем случае через год

      Это шутка юмора такая? Сравнивать пассажирский самолет (Ан-148) и транспортник с рампой (Ил-112)? Второе — первый полет Ил-112 запланирован на лето этого года. Срок был подтвержден совсем недавно. Или на май ли запланирован… Мог перепутать между собой МС-21 и Ил-112. Оба полетят в этом году. Один в мае, а другой летом.

      #903327
      • Андрей Мельник Андрей Мельник
        18.04.1712:39:29

        По Ил-112 сроки на конец 2017 передвинули. Была инфа. Рогозин видимо прибег к помощи русского языка… Причину переноса сроков не назвали…

        #903335
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          18.04.1712:51:25

          По Ил-112 сроки на конец 2017 передвинули. Была инфа. Рогозин видимо прибег к помощи русского языка…

          Ну кудад жеж Дмитрий Олегович поперед батьки лезет?    

          - Я думаю, что обязательства, взятые ВАСО перед Президентом РФ, будут, безусловно, выполнены. Сейчас делается все возможное и невозможное, и я уверен, что будет сделано все, чтобы самолет был готов совершить первый полет в июле текущего года

          © Борисов и всего месяц назад при инспектировании ВАСО

          #903345
      • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
        18.04.1712:39:38

        вообще то он в марте должен был полететь…

        «великий и ужасный» Рогозин давеча объявил, что к концу 17 года «вот кровь из носу лябуда кипяток, на этот раз точно полетит!» но, как показывает жисть — вряд ли…

        с МС-21 вроде тоже какие то заморочки… (((

        Отредактировано: Андрей Валерьев~12:40 18.04.17
        #903336
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          18.04.1712:47:20

          вообще то он в марте должен был полететь…

          Ващет он в этом году вообще должен был начать серийно поступать в войска. Так что сроки двигают не первый раз.

          великий и ужасный" Рогозин давеча объявил, что к концу 17 года

          Ну, т. е. не «в лучшем случае через год» © ?

          как показывает жисть — вряд ли…

          Т.е. это всего лишь ваше предположение? Ну так и пишите изначально «по моему мнению» аль еще как. А не утверждайте, что «в лучшем случае через год» ©    

          Кстити, все это не делает Ан-148 аналогом Ил-112    

          Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~12:48 18.04.17
          #903342
          • koshmar koshmar
            18.04.1714:07:09

            Ил-112 надо было поднимать в воздух вслед за Ил-114. а так без опыта схватились и теперь начались проблемы. а всё из-за нежелания заплатить узбекам деньги за оснастку и пакет заводской документации. не так много хотят, но КБ Ильюшина рогом упёрлись и никого слышать не хотят.

            Тут бы вмешаться ОАК, но руководящие места отданы в «кормление» заместителям министров и прочим чиновникам, получающим директорские зарплаты и премии без отдачи в авиационную отрасль. Поэтому ждём и верим, что до конца года взлетит. Уже 20 лет ждём Ил-112, ещё несколько месяцев не критичны.

            Отредактировано: koshmar~14:07 18.04.17
            #903378
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