«Вертолеты России» передали Пакистану вертолет Ми-171Е

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал гражданский многоцелевой вертолет Ми-171Е правительству провинции Пенджаб республики Пакистан. Машина была изготовлена на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода и уже прошла приемку представителями заказчика. К месту базирования машина будет доставлена авиационным транспортом.

По условиям заключенного контракта вертолет изготовлен в конвертируемом варианте, что позволит использовать машину как в транспортной версии, так и в конфигурации «VIP-салон», способной взять на борт 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника. В транспортной конфигурации Ми-171Е сможет перевозить до 27 пассажиров на откидных сиденьях и до 4 тонн грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

«Холдинг „Вертолеты России“ расширяет горизонты поставок известной во всем мире российской авиатехники. Среди наших заказчиков все больше гражданских эксплуатантов, в частности из Южной Азии. Каждый вертолет уникален, исполнение максимально нацелено на эффективное решение необходимых покупателю задач», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Ожидается, что руководство провинции Пенджаб будет использовать многоцелевой вертолет Ми-171Е для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Область возможностей применения данного вертолета дополнительно расширена за счет установки набора поисково-спасательного оборудования — лебедки ЛПГ-150 и прожектора TSL-1600. Повышенная безопасность полетов обеспечивается благодаря установке системы раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ).

В январе 2017 года холдинг «Вертолеты России» стал победителем международного тендера и заключил контракт с правительством провинции Белуджистан (Республика Пакистан) на поставку гражданского вертолета Ми-171.

Вертолеты семейства Ми-8/17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.