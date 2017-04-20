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Армия и Флот

Современный госпиталь открыли на военной базе РФ в Таджикистане

На российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, открылось новое здание 451-го военного госпиталя для лечения военнослужащих и членов их семей.

В новом здании медучреждения, площадью 20 тыс. квадратных метров, разместились 12 лечебно-диагностических отделений, в том числе кабинет УЗИ, электроэнцефалографии, реанимация, компьютерная томография. Все подразделения госпиталя оснащены новейшим оборудованием для выполнения хирургических операций и сложных лабораторных исследований.

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201704201456-deq3.htm

Армия
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