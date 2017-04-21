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В Санкт-Петербурге открылся Детский лечебно-реабилитационный комплекс

В Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова сегодня состоялось открытие Детского лечебно-реабилитационного комплекса.

В комплексе, рассчитанном на лечение 180 больных, есть галокамера, залы ЛФК, водолечебница с бассейном и гидромассажными ваннами, кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики. В его составе будет действовать консультативно-диагностическое отделение, где в сутки амбулаторно-поликлиническую помощь смогут получать до 300 человек. Он также станет дополнительной площадкой для передовых научных исследований и подготовки специалистов нового поколения.

Среди пациентов центра Алмазова, не только петербуржцы, но и жители других регионов. Ежегодно здесь выполняется более 700 кардиохирургических операций у детей, причем 300 из них — у новорожденных.

В перинатальном центре, куда попадают женщины с патологией беременности, рождается порядка 250 недоношенных детей. Все они нуждаются в стационарной реабилитации. И теперь маленькие пациенты смогут пройти ее в современном, хорошо оборудованном комплексе, под наблюдением профессионалов высочайшего класса.

После церемонии открытия лечебно-реабилитационного комплекса в главном корпусе Центра имени Алмазова состоялось заседание Попечительского совета учреждения.

http://gov.spb.ru/press/governor/111157/

Санкт-Петербург, Детский лечебно-реабилитационный комплекс, Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
  • Нет аватара isya
    21.04.1722:11:19

    По ссылке очень много фотографий, которые я не смогла вставить.

    #904595
    • Human RS Human RS
      22.04.1700:18:39

      Это давний глюк, которым администрация упорно не хочет заниматься.

      Преодолевается просто — после ката должно быть определенное количество символов текста. Можно поставить кат перед абзацем «В перинатальном центре…», если не хватит, то перед «Среди пациентов центра Алмазова…».И уже под катом после этого текста можете вставлять все фото.

      Ну, а фото с чинушами я могу опубликовать сразу.

      Отредактировано: Human RS~00:22 22.04.17
      #904617
  • Human RS Human RS
    22.04.1700:23:34
    • Нет аватара isya
      22.04.1700:39:44

      Нет, это не из-за сайта, это из-за моей компьютерной неграмотности. У этих картинок нет опции «copy image location», и нет опции «открыть картинку в отдельном окне». И я просто тупо не знаю, что в этом случае надо делать.

      #904624
      • Human RS Human RS
        22.04.1701:49:08

        А, ну это бывает. По ссылке с новостью там где показывается текущее изображение из списка в верхнем правом углу фото есть маленький значок в виде двух наклоненных и смотрящих в разные стороны стрелочек. Это кнопка увеличения изображения на весь экран. После нажатия на нее под развернувшимся широкоформатным изображением справа будет кнопка-надпись «Загрузить фото». С ее помощью можно открыть изображение в новой вкладке и получить наконец заветную ссылку на изображение. Если вдруг есть глюки, то можно с ее помощью загрузить вручную фотографии на сервер сайта или на сторонний хостинг картинок.

        Если не получится, то вот готовые ссылки на интересующие вас фото:

         http://gov.spb.ru/static/...o/2017/04/21/_D2K8513.JPG 

         http://gov.spb.ru/static/...o/2017/04/21/_D2K8302.JPG 

         http://gov.spb.ru/static/...o/2017/04/21/_D2K8314.JPG 

         http://gov.spb.ru/static/...o/2017/04/21/_D2K8335.JPG 

        P. S.Небольшой лайвхак, иногда если совсем никак не выудить нужное фото, то помогает функция сохранения веб страницы полностью. Там будет html файл и папка с дополнительными файлами, где есть нужные фото со страницы. После этого их опять же можно быстро залить с компа на сервер сайта или сторонний хостинг.

        Отредактировано: Human RS~01:57 22.04.17
        #904629
        • Нет аватара isya
          22.04.1703:44:43

          Спасибо.

          Интернет правда несколько раз завис от таких картинок, но загрузить все же удалось.    

          #904646
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