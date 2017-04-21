В Санкт-Петербурге открылся Детский лечебно-реабилитационный комплекс

В Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова сегодня состоялось открытие Детского лечебно-реабилитационного комплекса.

В комплексе, рассчитанном на лечение 180 больных, есть галокамера, залы ЛФК, водолечебница с бассейном и гидромассажными ваннами, кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики. В его составе будет действовать консультативно-диагностическое отделение, где в сутки амбулаторно-поликлиническую помощь смогут получать до 300 человек. Он также станет дополнительной площадкой для передовых научных исследований и подготовки специалистов нового поколения.

Среди пациентов центра Алмазова, не только петербуржцы, но и жители других регионов. Ежегодно здесь выполняется более 700 кардиохирургических операций у детей, причем 300 из них — у новорожденных.

В перинатальном центре, куда попадают женщины с патологией беременности, рождается порядка 250 недоношенных детей. Все они нуждаются в стационарной реабилитации. И теперь маленькие пациенты смогут пройти ее в современном, хорошо оборудованном комплексе, под наблюдением профессионалов высочайшего класса.

После церемонии открытия лечебно-реабилитационного комплекса в главном корпусе Центра имени Алмазова состоялось заседание Попечительского совета учреждения.