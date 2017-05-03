Ульяновское соединение ВДВ получило новейшие средства РЭБ и БЛА

В ходе планового перевооружения отдельная десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированная в Ульяновск, получила новейшие мобильные автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-2». Данный комплекс предназначен для осуществления мероприятий радиоэлектронной имитации, постановки помех радиоэлектронным средствам, а также оценки радиоэлектронной обстановки, обнаружения и пеленгования средств ультракоротковолновой радиосвязи.В соединение также поступили многофункциональные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», «Тахион» и «Элерон-3СВ», которые позволяют в круглосуточном режиме вести воздушную разведку на удалении от 40 до 120 км.Ведение разведки с обнаружением и идентификацией объектов можно вести как в ночное, так и в дневное время с передачей информации в реальном масштабе времени.В ходе предстоящих занятий по боевой подготовке подразделения ВДВ смогут точно определять местоположение обнаруженного объекта благодаря применению приборов навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также вести аэрофотосъемку местности предполагаемых действий.