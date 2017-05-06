Строительство Белорусской АЭС

Белорусскую стройку № 1 от райцентра отделяет 20 километров. Дорога бежит мимо хуторов, как вдруг далеко впереди встают титанические силуэты. Две испарительные градирни, высота которых достигает 167 метров, заметны даже с телевышки в Вильнюсе. Чуть поодаль — десятки подъемных кранов, купол первого энергоблока:

Сегодня на БелАЭС работает около 4900 строителей — 24 белорусские организации и 10 российских. 75% работ выполняют наши специалисты.

Беларусь выбрала типовой российский проект атомной станции нового поколения АЭС-2006, в котором используется водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1200. Такие реакторы, по данным разработчиков, сочетают в себе множество систем активной и пассивной безопасности и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Новый корпус, изготовленный на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, прибыл на БелАЭС в конце декабря прошлого года и 1 апреля был установлен в проектное положение.

Процедуру установки корпуса реактора на АЭС называют ювелирной работой. Для этой операции был задействован кран Liebherr грузоподъемностью 1350 тонн. Корпус переместили на транспортный портал и затем через шлюз по рельсам вкатили в центральный зал. Далее при помощи полярного крана придали вертикальное положение и установили на опорное кольцо в шахту реактора.

Помимо корпуса реактора, на своих штатных местах уже находятся четыре парогенератора, компенсатор давления, гидроемкости системы аварийного охлаждения и другое оборудование. Ближайшая задача — начать сварку главного циркуляционного трубопровода.

— Это одно из ключевых событий. Если начнем сварку в мае, то сможем выйти на загрузку топлива в реактор в начале 2019 года. Таким образом, ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидаем к концу 2019 года, — рассказал журналистам главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

Еще в августе прошлого года над зданием реактора первого энергоблока смонтировали мощный железобетонный купол — так называемую «тюбетейку». Это один из элементов внутреннего пояса защиты. Внешняя «тюбетейка» лежит у подножия энергоблока и ждет своего часа.

Наружная оболочка реактора должна защитить от любых внешних воздействий. От падения самолета, например.

— Корреспонденты часто спрашивают, на падение какого самолета рассчитана гермооболочка. По проекту — 5,7 тонны, это считается небольшой самолет. Но с учетом принятия других мер (мы создаем закрытый воздушный коридор, кроме того, не забывайте, что у нас есть ПВО) мы сводим вероятность падения чего-либо до 10 в минус 7-й степени, — уточнил Анатолий Бондарь.

В машинном зале первого энергоблока основное оборудование также на своих штатных местах. В середине марта здесь установили самый тяжелый элемент — статор генератора весом 440 тонн, основная функция которого — преобразовывать механическую энергию вращения турбины в электрическую. Сейчас идет выверка положения этого и других агрегатов.

— Суммарная масса ротора — 520 тонн, длина — 70 метров, скорость вращения — 3000 оборотов в минуту. И при этом осевой сдвиг при работе допускается всего до 1,2 миллиметра. При отклонении на 0,8 миллиметра сработает сигнализация, а при отклонении на 1,2 миллиметра турбина отключится. Только представьте, какое это крупногабаритное оборудование и какое значение имеют десятые доли миллиметра, — отмечает сотрудник турбинного зала.

Работы по строительству второго энергоблока и его машинного зала идут по плану, но пока далеки от завершения. Как стало известно вчера, этот блок укомплектуют корпусом реактора, который изначально предназначался для Балтийской АЭС в Калининградской области, где станция строится по аналогичному проекту.

— Кто будет управлять работой реакторов? — спросили журналисты. — Ведь в Беларуси нет специалистов с таким опытом.

— Именно поэтому на самые ответственные должности мы пригласили высококлассных специалистов из России и Украины, имеющих опыт работы на АЭС, — порядка 70 человек. Щит управления первым энергоблоком полностью укомплектован. Сейчас специалисты проходят дополнительную подготовку в нашем учебно-тренировочном центре, — рассказал Анатолий Бондарь.

С января 2016 года персонал БелАЭС занимается на полномасштабном тренажере — это точная копия щита управления энергоблоком, где можно отработать любую нештатную ситуацию.

— Математическая модель предусматривает порядка 300 базовых и 1000 вспомогательных сценариев отклонения от нормальной работы. На тренажере можно воспроизвести любое развитие событий, — говорит Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала БелАЭС. — Мы получаем информацию с действующих станций и можем отработать чужой опыт.

— А может произойти что-то сверх заложенных в программе сценариев? — прозвучал вопрос.

— Сама автоматика энергоблока устроена таким образом, что если неполадки невозможно устранить по проектной схеме, то блок останавливается и глушится. И если, предположим, персонал среагировал не вовремя, также сработает аварийная защита и блок будет остановлен.

— Операторы проходят какое-то психологические обследование?

— Конечно, у нас при учебно-тренировочном центре есть лаборатория психофизиологического обеспечения. В процессе работы наблюдаем за персоналом с точки зрения совместимости в работе, коммуникации, стрессоустойчивости.

— А электроника предполагает защиту от человеческого фактора? Если, допустим, человек сойдет с ума и поведет себя неадекватно? — допытывались журналисты.

— Любое несанкционированное действие приводит к срабатыванию защиты и остановке блока.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Суммарная мощность станции составит 2400 МВт, что обеспечит примерно 30% потребности страны в электроэнергии.