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Российские проекты за рубежом

Строительство Белорусской АЭС

Белорусскую стройку № 1 от райцентра отделяет 20 километров. Дорога бежит мимо хуторов, как вдруг далеко впереди встают титанические силуэты. Две испарительные градирни, высота которых достигает 167 метров, заметны даже с телевышки в Вильнюсе. Чуть поодаль — десятки подъемных кранов, купол первого энергоблока:

Сегодня на БелАЭС работает около 4900 строителей — 24 белорусские организации и 10 российских. 75% работ выполняют наши специалисты.

Беларусь выбрала типовой российский проект атомной станции нового поколения АЭС-2006, в котором используется водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1200. Такие реакторы, по данным разработчиков, сочетают в себе множество систем активной и пассивной безопасности и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Новый корпус, изготовленный на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, прибыл на БелАЭС в конце декабря прошлого года и 1 апреля был установлен в проектное положение.

Процедуру установки корпуса реактора на АЭС называют ювелирной работой. Для этой операции был задействован кран Liebherr грузоподъемностью 1350 тонн. Корпус переместили на транспортный портал и затем через шлюз по рельсам вкатили в центральный зал. Далее при помощи полярного крана придали вертикальное положение и установили на опорное кольцо в шахту реактора.

Помимо корпуса реактора, на своих штатных местах уже находятся четыре парогенератора, компенсатор давления, гидроемкости системы аварийного охлаждения и другое оборудование. Ближайшая задача — начать сварку главного циркуляционного трубопровода.

— Это одно из ключевых событий. Если начнем сварку в мае, то сможем выйти на загрузку топлива в реактор в начале 2019 года. Таким образом, ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидаем к концу 2019 года, — рассказал журналистам главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

Еще в августе прошлого года над зданием реактора первого энергоблока смонтировали мощный железобетонный купол — так называемую «тюбетейку». Это один из элементов внутреннего пояса защиты. Внешняя «тюбетейка» лежит у подножия энергоблока и ждет своего часа.

Наружная оболочка реактора должна защитить от любых внешних воздействий. От падения самолета, например.

— Корреспонденты часто спрашивают, на падение какого самолета рассчитана гермооболочка. По проекту — 5,7 тонны, это считается небольшой самолет. Но с учетом принятия других мер (мы создаем закрытый воздушный коридор, кроме того, не забывайте, что у нас есть ПВО) мы сводим вероятность падения чего-либо до 10 в минус 7-й степени, — уточнил Анатолий Бондарь.

В машинном зале первого энергоблока основное оборудование также на своих штатных местах. В середине марта здесь установили самый тяжелый элемент — статор генератора весом 440 тонн, основная функция которого — преобразовывать механическую энергию вращения турбины в электрическую. Сейчас идет выверка положения этого и других агрегатов.

— Суммарная масса ротора — 520 тонн, длина — 70 метров, скорость вращения — 3000 оборотов в минуту. И при этом осевой сдвиг при работе допускается всего до 1,2 миллиметра. При отклонении на 0,8 миллиметра сработает сигнализация, а при отклонении на 1,2 миллиметра турбина отключится. Только представьте, какое это крупногабаритное оборудование и какое значение имеют десятые доли миллиметра, — отмечает сотрудник турбинного зала.

Работы по строительству второго энергоблока и его машинного зала идут по плану, но пока далеки от завершения. Как стало известно вчера, этот блок укомплектуют корпусом реактора, который изначально предназначался для Балтийской АЭС в Калининградской области, где станция строится по аналогичному проекту.

— Кто будет управлять работой реакторов? — спросили журналисты. — Ведь в Беларуси нет специалистов с таким опытом.

— Именно поэтому на самые ответственные должности мы пригласили высококлассных специалистов из России и Украины, имеющих опыт работы на АЭС, — порядка 70 человек. Щит управления первым энергоблоком полностью укомплектован. Сейчас специалисты проходят дополнительную подготовку в нашем учебно-тренировочном центре, — рассказал Анатолий Бондарь.

С января 2016 года персонал БелАЭС занимается на полномасштабном тренажере — это точная копия щита управления энергоблоком, где можно отработать любую нештатную ситуацию.

— Математическая модель предусматривает порядка 300 базовых и 1000 вспомогательных сценариев отклонения от нормальной работы. На тренажере можно воспроизвести любое развитие событий, — говорит Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала БелАЭС. — Мы получаем информацию с действующих станций и можем отработать чужой опыт.

— А может произойти что-то сверх заложенных в программе сценариев? — прозвучал вопрос.

— Сама автоматика энергоблока устроена таким образом, что если неполадки невозможно устранить по проектной схеме, то блок останавливается и глушится. И если, предположим, персонал среагировал не вовремя, также сработает аварийная защита и блок будет остановлен.

— Операторы проходят какое-то психологические обследование?

— Конечно, у нас при учебно-тренировочном центре есть лаборатория психофизиологического обеспечения. В процессе работы наблюдаем за персоналом с точки зрения совместимости в работе, коммуникации, стрессоустойчивости.

— А электроника предполагает защиту от человеческого фактора? Если, допустим, человек сойдет с ума и поведет себя неадекватно? — допытывались журналисты.

— Любое несанкционированное действие приводит к срабатыванию защиты и остановке блока.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Суммарная мощность станции составит 2400 МВт, что обеспечит примерно 30% потребности страны в электроэнергии.

https://realt.onliner.by/2017/04/21/aes-35

Росатом, Белорусская АЭС, ВВЭР-1200
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    07.05.1700:19:53

    Лукашенко не захотел деньги отдавать за поставки газа, и будет ли за кредит расплачиваться? Игры с нашими откровенными врагами, поток контрабанды — все это заставляет задуматься. На этом фоне еще несколько лет назад был заморожен проект Балтийской АЭС — действительно важной для Калининградской области.

    #908973
  • Elvin007 Elvin007
    07.05.1701:16:30

    А белорусы вообще деньги за нее отдавать будут?Что-то намекает на то, что нет.

    #908975
    • Нет аватара fram
      07.05.1702:02:43

      Кредит — целевой. Именно под строительство станции.

      Как бы это просто объяснить. Вот представьте себе что БелАЭС строит Россия за свои деньги (что в общем-то так и есть) под определенные обязательства Белорусской стороны по тарифам, потреблению и так далее. Процентов 90 затрат возвращается в саму Россию. Рост промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги с предприятий и работников и так далее.

      Грубо — процентов шестьдесят вложенного уже вернулось.

      А дальше — пошел возврат денег от платы за энергию. По бухгалтерии предприятия «Беларусская АЭС» окупаемость где-то 10 лет. Но помимо бухгалтерии — Россия на момент пуска уже вернула минимум 60% от вложенного. Итого еще 5 лет (очень грубо) — и станция генерирует исключительно прибыль.

      Но тут есть одна тонкость. «Россия строит на нашей территории АЭС» звучит не очень патриотично. Поэтому принята такая вот схема. Типа Россия кредитует страну в которой она строит АЭС, а эта страна типа сама её и строит.

      То есть все то же самое, только к вышеупомянутой схеме по сути еще добавляется небольшой процент по кредиту России. Плата за пиар так сказать. За то что можно объявить «Мы сами строим».

      P. S. Если еще учесть что ВВЭР-1200 это минимум 80 лет работы (реально большле), а ТОИ минимум 100 — можете сами посчитать.

      Отредактировано: fram~03:26 07.05.17
      #908979
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