Добавить статью
Народная марка

Совхоз «Звениговский» привез главный приз победителей Международной выставки мясной промышленности

Как и три года назад, благодаря коллективу мясокомбината «Звениговский» из Марий Эл Россия одержала победу на мировой арене. Главный Кубок выставки, 25 золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали, проделав долгий путь из Франкфурта-на-Майне, прибыли в поселок Шелангер.

Наше предприятие заслуженно получает признание международных экспертов, а также участников IFFA — крупнейших мясоперерабатывающих предприятий из Германии, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, США и других стран, — прокомментировал победу руководитель «Звениговского».

Товары-призеры выставки IFFA всегда отличает высокое качество, этот критерий является для жюри важнейшим. Впрочем, учитываются и другие моменты, такие как ответственность производства, использование инноваций, соблюдение санитарных норм и другие показатели в деятельности предприятий мясной отрасли.

http://pg12.ru/companies/19081

премия, сельское хозяйство, АПК
  • Нет аватара termometrix
    05.07.1722:17:52

    Побольше бы таких объектов!

    Your text to link here…

    Отредактировано: termometrix~23:00 05.07.17
    #929419
    • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
      06.07.1707:59:50

      С этими «народными предприятиями» не так всё просто.

      Их активно внедряли и внедряют лет 20 некоторые штаты в США.

      Они там страдают от сверхмобильности трудовых резервов. Случись какие изменения у соседей, и до трети населения — фьють! — и ускакали туда. Соответственно налоговая база рушится.

      Вот там власти и поддерживают всяческими бонусами то, что в Европе и России называется «полузакрытое АО», когда работник автоматически должен быть совладельцем завода, но не может иметь более скольких-то долей, а сторонних акционеров — не более 10-20 процентов.

      Там управление и сторонняя инфраструктура требует уж очень чёткой настройки. Десяти высококлассным сапожникам требуется ещё и бухгалтер, и продажник и транспортник и ещё много кто, а значит нужны несколько управляющих, которые нихрена не умеют шить туфли.

      Довольно сложно всё это.

      #929535
  • Нет аватара termometrix
    05.07.1722:35:35

    За последние 25 лет объемы производства растущего предприятия увеличились в 20 раз. Поголовье свиней выросло с 16 до 192 тысяч и в текущем году превысит 200 тысяч. Объединение увеличивает стадо крупного рогатого скота, в котором насчитывается уже более 15 тысяч голов. Кроме этого хозяйство дополнили коневодством — сегодня здесь в табунах 2,5 тысячи лошадей. Заранее скажем, это не предел — наше животноводство в начале пути к новым высотам.

    И на собственном опыте мы убеждаемся, что именно народные предприятия — путь к восстановлению уничтоженного приватизаторами животноводства и его развитию для производства мяса, молока и другой продукции в полной потребности нашей страны. За 2014 год мы вырастили 37 тысяч тонн свинины. В 2015 году произвели уже 38,2 тысячи тонн мясной продукции. Высокие темпы роста обеспечиваются все годы существования нашего хозяйства и имеют хорошо подготовленную плановую основу на будущее.

    А совсем недавно мы приняли в нашу трудовую семью хозяйство «Сэт иле» Алексеевского района. С этого времени названные два хозяйства прибавили в объединение «Звениговский» 51 тысячу гектаров посевных площадей. Народное предприятие вступило на путь хорошо обеспеченного и соразмерного развития дополняющих друг друга нескольких отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающих подразделений.

    В технологической цепочке ключевую роль играет наш комбикормовый завод, который выдает более 300 тонн разных кормов в сутки по современным требованиям науки.

    Пожалуй, самое хлопотное и сложное — создание соразмерной производству торговой сети. Естественно, мы начинали лишь с нескольких магазинов. Местная торговля стала спасительным звеном для получения полной отдачи от нашего производства и первых средств для его сохранения и развития. Сегодня работают 420 наших магазинов, к концу года планируем довести их число до 500. Мы уже 80 процентов продукции продаем через свою сеть. Остальное через частные сети, где сельхозтоваропроизводители подвергаются произволу и грабежу. Скоро мы полностью освободимся от их эксплуатации.

    Мы продаем продукты животноводства 267 наименований, начиная с субпродуктов — от ушей и ливера. Естественно, основное — готовые к потреблению изделия, покупатели особенно охотно берут колбасы «Докторскую», «Краковскую», ветчину «Звениговскую». Поскольку у нас в севообороте широкий набор культур, мы и из них вырабатываем конечные продовольственные товары. Крупы, муку, печем хлеб, делаем многое другое.

    Благодаря этому в нашем хозяйстве проявляют себя исторические преимущества социалистического способа производства. Все его участники получают по труду, а прибыль идет на плановое развитие производства и другие нужды коллектива объединения. Например, заканчиваем строительство откормочных площадок на 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

    Надо учесть и ряд существенных материальных благ, предоставляемых хозяйством своим труженикам по моральным нормам общины. Каждый работник ежемесячно покупает по рублю за килограмм 5 килограммов мяса и 4 килограмма колбасы. Желающие улучшить быт получают беспроцентную ссуду и помощь в строительстве или приобретении жилья. Автобусы хозяйства бесплатно доставляют своих людей на работу и обратно.

     http://www.sovross.ru/articles/1415/24735 

    #929429
  • Михаил Таланов Михаил Таланов
    06.07.1708:45:05

    Не плохо бы услышать, какая сумма из бюджета ежемесячно/ежегодно вливается в предприятие.

    #929546
    • Нет аватара termometrix
      06.07.1717:00:20

      какая сумма из бюджета ежемесячно

      Точнее сколько из предприятии в бюджет Марий Эл вливается ежегодно. Налоговые поступления в бюджет из совхоза составляют 1,5 млрд рублей за 2015/16 г.

      Отредактировано: termometrix~17:00 06.07.17
      #929757
  • prot prot
    06.07.1714:03:03

    Казанков убежденный коммунист и при этом умелый капиталист.

    И в конторе у него очень строго со стандартами и дисциплиной. Особенно с бухлом. Целые деревни бросили пить.

    Ps. Жаль не все камрады могут полакомиться колбаской или пельмешками из фирменных лабазов Казанкова. Особенно кызы. После этого другое мяное напрочь не воспринимается.

    #929690
  • Andrey Sibir Andrey Sibir
    06.07.1721:07:08

    Народное хозяйство — это вам не дефективные собственники!

    #929865
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,