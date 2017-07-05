Совхоз «Звениговский» привез главный приз победителей Международной выставки мясной промышленности
Как и три года назад, благодаря коллективу мясокомбината «Звениговский» из Марий Эл Россия одержала победу на мировой арене. Главный Кубок выставки, 25 золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали, проделав долгий путь из Франкфурта-на-Майне, прибыли в поселок Шелангер.
Наше предприятие заслуженно получает признание международных экспертов, а также участников IFFA — крупнейших мясоперерабатывающих предприятий из Германии, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, США и других стран, — прокомментировал победу руководитель «Звениговского».
Товары-призеры выставки IFFA всегда отличает высокое качество, этот критерий является для жюри важнейшим. Впрочем, учитываются и другие моменты, такие как ответственность производства, использование инноваций, соблюдение санитарных норм и другие показатели в деятельности предприятий мясной отрасли.
- termometrix
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