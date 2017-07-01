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Судостроение и судоходство

На «Arctech Helsinki Shipyard» спущено на воду судно ледового класса «Фёдор Ушаков»

На верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») спущено на воду многофункциональное судно ледового класса «Фёдор Ушаков» проекта Aker ARC 121, строящееся для российской компании «Совкомфлот».

Судно с заводским № 513 — третье в серии из четырёх судов ледового класса, строящейся в Хельсинки по заказу крупнейшей российской судоходной компании.

Серия:

№ 511 — заложено 17.12.15 — спущено 30.06.16 — передано 02.03.17 — «Геннадий Невельской»

№ 512 — заложено 04.02.16 — спущено 10.10.16 — передано 15.06.17 — «Степан Макаров»

№ 513 — заложено 15.07.16 — спущено 07.2017 — «Фёдор Ушаков»

№ 514 — заложено в 2016 году — «Михаил Лазарев»

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21.7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Фото Максима Абрамова с сайта shipspotting.com


Arctech Helsinki Shipyard, ледокольное судно, Aker ARC 121, Фёдор Ушаков, Финляндия, ОСК
  • Павел Иванов Павел Иванов
    08.07.1718:50:51

    Я,так понимаю идет планомерное осуществление планов по освоению Севморпути      

    #930674
    • A_SEVER A_SEVER
      08.07.1718:52:56

      осуществление планов по освоению Севморпути
      Все суда этой серии будут работать на Сахалине.

      #930675
      • Vikont Vikont
        08.07.1719:09:02

        Ещё одно должны построить и потом что?

        #930679
      • Павел Иванов Павел Иванов
        08.07.1719:55:16

        Ну,так по идее он там начинается и/или заканчивается (Севморпуть)))…Или они строго для сообщения между Сахалином и «ближайшей» округой?

        Отредактировано: Павел Иванов~19:57 08.07.17
        #930695
        • A_SEVER A_SEVER
          08.07.1720:00:04

          по идее он там начинается и/или заканчивается
          Он заканчивается в Беринговом проливе.

          #930696
          • Павел Иванов Павел Иванов
            08.07.1720:14:55

            Не может быть.,Смысла нет в «пути»,если он не доходит до порта,хотя бы до Анадыря,не говоря уж о Петропавловске,Находке,Владивостоке,Южно-Сахалинске и т. д. и т. п.

            #930698
            • A_SEVER A_SEVER
              08.07.1720:22:17

              Не может быть
              С географией не поспоришь — северный путь не может быть на востоке!    

              #930700
              • чебурашка1974 чебурашка1974
                08.07.1721:26:34

                С географией не поспоришь — северный путь не может быть на востоке!

                Тогда зачем он на Сахалине? Там бывают льды?

                #930715
                • A_SEVER A_SEVER
                  08.07.1722:31:43

                  Там бывают льды?

                  Отредактировано: A_SEVER~22:31 08.07.17
                  #930732
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.07.1720:30:36

    Это вообще какое-то безобразие! Страна-ледоколоколонка!

    В передовых странах мира по 1-2 ледокола, а у кого-то вообще нет!

    И опять спустили ледокол! Доколе?

    #930701
    • A_SEVER A_SEVER
      08.07.1722:35:19

      В передовых странах мира по 1-2 ледокола
      У нас не только самый многочисленный и мощный ледокольный флот в мире, но теперь и самый большой флот специализированных судов снабжения ледового класса.

      #930734
  • megajob megajob
    08.07.1721:53:17

    А «ОСК» собирается строить в России новые верфи или расширять возможности существующих?

    А то когда «адмиралтейские верфи» спускают судно (корабль) я знаю что у моего давнего друга, там работающего, есть и зарплата (хорошая) и возможно Премия    . А по этой новости — какой то там «рихокайнен» или Аатос получают зарплату из российских денег! И мне от этого ни тепло не жарко, а даже обиднее что помимо моего друга эту зарплату не получили еще сотни мужиков в России — потому что у нас не построена верфь которая могла бы этот заказ выполнить!   

    #930722
    • A_SEVER A_SEVER
      08.07.1722:38:36

      А «ОСК» собирается строить в России новые верфи или расширять возможности существующих?
      Пока государство ОСК на это деньги не выделяет, для модернизации «Северной верфи» ОСК придётся брать кредит у банков.

      #930735
      • megajob megajob
        09.07.1701:03:54

        Предлагаю «предложение: чубайса — чертвертовать, ВСЕ что в сего собственности (прямо или аффелировано) — изъять в пользу государства, «роснано» — назогнать, все деньги выбить назад в бюджет из тех кто их «у нас денег много». И все полученные средства — целевой программой направить на строительство верфей!

        #930780
    • Human RS Human RS
      08.07.1722:44:07

      В Мурманской области строят большую верфь совместно с Новатэком.

      #930738
      • A_SEVER A_SEVER
        08.07.1722:54:43

        В Мурманской области строят большую верфь совместно с Новатэком
        Во-первых, её только начинают строить.

        Во-вторых, ОСК к этой верфи не имеет никакого отношения, как и к СК «Звезда».

        #930744
        • Нет аватара Zemos
          09.07.1701:36:54

          А разве в Звезде у ОСК нет 25%?

          #930789
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    08.07.1722:53:43

    У финнов есть много чему поучиться — крупные суда (13 тыс тонн водоизмещения) строят быстро (заложено 04.02.16 — спущено 10.10.16 передано заказчику 15.06.17 ) и качественно.

    #930743
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