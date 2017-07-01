На «Arctech Helsinki Shipyard» спущено на воду судно ледового класса «Фёдор Ушаков»

На верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») спущено на воду многофункциональное судно ледового класса «Фёдор Ушаков» проекта Aker ARC 121, строящееся для российской компании «Совкомфлот».

Судно с заводским № 513 — третье в серии из четырёх судов ледового класса, строящейся в Хельсинки по заказу крупнейшей российской судоходной компании.

Серия:

№ 511 — заложено 17.12.15 — спущено 30.06.16 — передано 02.03.17 — «Геннадий Невельской»

№ 512 — заложено 04.02.16 — спущено 10.10.16 — передано 15.06.17 — «Степан Макаров»

№ 513 — заложено 15.07.16 — спущено 07.2017 — «Фёдор Ушаков»

№ 514 — заложено в 2016 году — «Михаил Лазарев»

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21.7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Фото Максима Абрамова с сайта shipspotting.com