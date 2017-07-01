На «Arctech Helsinki Shipyard» спущено на воду судно ледового класса «Фёдор Ушаков»
На верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») спущено на воду многофункциональное судно ледового класса «Фёдор Ушаков» проекта Aker ARC 121, строящееся для российской компании «Совкомфлот».
Судно с заводским № 513 — третье в серии из четырёх судов ледового класса, строящейся в Хельсинки по заказу крупнейшей российской судоходной компании.
Серия:
№ 511 — заложено
№ 512 — заложено
№ 513 — заложено
№ 514 — заложено в 2016 году — «Михаил Лазарев»
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 12984 т.
Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21.7 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 13 МВт
Фото Максима Абрамова с сайта shipspotting.com
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