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Информационные технологии

Российский графический редактор AliveColors, конкурент Photoshop

AliveColors — многофункциональный графический редактор для Windows и Mac. Программа рассчитана как на профессионалов, так и на новичков в области дизайна и компьютерной графики. Она предлагает широкий спектр инструментов, настроек, фильтров и эффектов, позволяющих вывести качество ваших фотографий на принципиально новый уровень. Наряду с функциями улучшения изображений программа предоставляет пользователям художественные кисти и фильтры, предназначенные для стилизации фотографий и создания изображений с нуля, а также простые в использовании векторные инструменты, незаменимые при создании векторной графики.

Пермская компания «АКВИС» (AKVIS) специализируется на разработке программ для редактирования изображений и видео для Windows и Mac. Компания была основана в 2004 году группой специалистов в области информационных технологий, имеющих значительный опыт в разработке программных продуктов. Название компании AKVIS связано со всем известной лошадкой из русской народной сказки. Прочитайте название наоборот — sivka. Помните сказку? «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Волшебное существо, которое исполняет все ваши желания.

http://alivecolors.com/ru/about-alivecolors.php

AliveColors, Photoshop, AKVIS, редактор, графика, Пермь
  • Нет аватара Maggey
    09.07.1710:03:55

    Уже хорошо, с чего-то надо начинать.

    #930827
  • Нет аватара Edward
    09.07.1710:43:02

    Конкурент или не конкурент — решат потребители и никто иной. Да и на Фотошопе свет клином не сошёлся, уже давно существует масса популярного графического софта, используемого для создания интерфейсов, обработки фото, работы с векторной графикой и т. д. Поэтому упоминать Фотошоп можно лишь рассказывая всё это ламерам, которые считают, что кроме Фотошопа и Пейнта в природе больше ничего не существует.

    #930838
  • Zamir Argashokov
    09.07.1711:23:06

    Давно перешёл с ватсапп на Телеграмм, с гугла на Яндекс, здесь тоже перейду с большим удовольствием с фотошопа. Лишь бы продукт был качественный, а может и лучше?

    Потом когда-нибудь на отечественный авто пересяду. И на МС-21 с боинга

    Отредактировано: Zamir Argashokov~11:23 09.07.17
    #930849
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