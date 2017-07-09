Российский графический редактор AliveColors, конкурент Photoshop

AliveColors — многофункциональный графический редактор для Windows и Mac. Программа рассчитана как на профессионалов, так и на новичков в области дизайна и компьютерной графики. Она предлагает широкий спектр инструментов, настроек, фильтров и эффектов, позволяющих вывести качество ваших фотографий на принципиально новый уровень. Наряду с функциями улучшения изображений программа предоставляет пользователям художественные кисти и фильтры, предназначенные для стилизации фотографий и создания изображений с нуля, а также простые в использовании векторные инструменты, незаменимые при создании векторной графики.

Пермская компания «АКВИС» (AKVIS) специализируется на разработке программ для редактирования изображений и видео для Windows и Mac. Компания была основана в 2004 году группой специалистов в области информационных технологий, имеющих значительный опыт в разработке программных продуктов. Название компании AKVIS связано со всем известной лошадкой из русской народной сказки. Прочитайте название наоборот — sivka. Помните сказку? «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Волшебное существо, которое исполняет все ваши желания.