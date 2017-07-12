В аэропорту Анапы открыли новый терминал‍

Торжественное открытие нового терминала площадью почти 12 тысяч квадратных метров состоялось в среду в международном аэропорту Анапы, проект реализован на 11 месяцев раньше установленных сроков, сообщил гендиректор компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортами Краснодарского края, Леонид Сергеев.

«Мы построили здание нового терминала за 15 месяцев, то есть успели к „высокому“ сезону. Это абсолютно новое технологичное здание, его площадь в 2,5 раза больше, чем старый аэровокзал», — сказал Сергеев. Он уточнил, что согласно нормам, на реализацию проекта предусматривалось 26 месяцев.

Площадь старого аэровокзального комплекса составляет 5 тысяч квадратных метров. Новый терминал занимает площадь 11,8 тысячи квадратных метров, его пропускная способность выше в 1,5 раза — 600 пассажиров в час. Сумма инвестиций компании «Базэл Аэро» в проект составила около 1,4 миллиарда рублей.

«Это вторая большая инвестиция для компании после аэропорта Сочи и первая — в постолимпийский период», — добавил гендиректор компании. По его словам, период окупаемости нового терминала составит 5-7 лет.

Проект строительства нового терминала аэропорта Анапы вошел в программу поддержки инвестиционных проектов министерства экономического развития РФ и реализуется на собственные средства компании, а также заемные средства Сбербанка.