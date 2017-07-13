В Хабаровском крае введено в эксплуатацию новое золоторудное месторождение

13 июля в Охотском районе состоялась церемония ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения «Светлое» мощностью 1 миллион тонн переработанной руды в год.

Опытно-промышленная эксплуатация горно-обогатительного комбината «Светлое» была начата в 2016 году на год раньше запланированного срока. На золотоизвлекательной фабрике, которая расположена в 5 км от основных карьеров, добытая руда перерабатывается методом кучного выщелачивания.

Проектная мощность комплекса — порядка 2,5 т золота в год. Первоначальный срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2025 года. Суммарныев освоение оцениваются в 5,4 млрд рублей.

Светлое, открытое в 1973 году, находится в 240 км к юго-западу от Охотска. «Полиметалл» приобрела лицензию на проведение разведки и добычи золота в декабре 2010 года. В 2014 году на основании проведенных геологоразведочных работ было принято решение о начале разработки открытого карьера производительностью 1 млн т руды в год.