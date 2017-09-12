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Армия и Флот

С космодрома «Плесецк» успешно проведен испытательный пуск МБР «Ярс» шахтного базирования

С космодрома «Плесецк» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» шахтного базирования с экспериментальными боевыми блоками, сообщили в Минобороны России.

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного испытательного космодрома Плесецк проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Основная цель пуска — подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме, отметили в Минобороны.

РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М», что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.

Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения.

Видео по ссылке:

 https://tvzvezda.ru/news/...ent/201709121542-wxch.htm 

https://ria.ru/defense_safety/20170912/1504186556.html

Министерство обороны, РВСН, космодром Плесецк, МБР, ЯРС, РС-24
  • Нет аватара Maggey
    12.09.1721:19:02

    На фото моноблочный Тополь.

    Посмотрел видео и там четко видно что ракета Тополь или Тополь-М, а говорят Ярс. Ну зачем нам лапшу на уши вешать?

    Отредактировано: Maggey~21:24 12.09.17
    #953324
    • Великоросс Великоросс
      12.09.1721:35:18

      Пентагон разделяет возмущение по поводу ТК «Звезда»!    

      Отредактировано: Великоросс~21:36 12.09.17
      #953333
      • Гвардеец Гвардеец
        12.09.1721:37:36

           

        #953337
      • Нет аватара Maggey
        12.09.1721:43:43

        А может там втихаря запустили новую РС-26 Рубеж, а для прикрытия сказали что Ярс, а на видео вообще поставили Тополь ?

        По срокам РС-26 уже должны начать поступать в войска.

        Отредактировано: Maggey~21:46 12.09.17
        #953340
        • Великоросс Великоросс
          12.09.1721:47:42

          Maggey

          А может там втихаря запустили новую РС-26 Рубеж, а для прикрытия сказали что Ярс, а на видео вообще поставили Тополь ?

          Все может-быть.

          Кстати

          В октябре 2017 года на космодроме Плесецк запланированы бросковые испытания прототипа межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Уже в сентябре его должны вывезти на полигон, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

          Прототип прошел полный цикл заводских испытаний, и теперь специалистам предстоит узнать, как ракета ведет себя на старте. Сами по себе бросковые испытания не предусматривают полноценного запуска МБР. Ракетчики будут проверять работу стартового ускорителя, выталкивающего «Сармат» из шахты, и его поведение после этого. Ракета даже не покинет пределов полигона, а упадет неподалеку.

           https://rg.ru/2017/09/11/...anirovali-na-oktiabr.html 

          #953342
          • Нет аватара Maggey
            12.09.1722:04:27

            Они его планировали провести еще в июне потом сказали что в октябре и я не удивлюсь если в октябре опять отложат. Говорят в декабре 2018 должны уже пройти все испытания и принят на вооружение. У меня возникают сомнения что за год проведут все испытания и пойдет все по плану.

            #953349
        • Petr Serov Petr Serov
          12.09.1722:06:26

          На Рубеж вся надежда. Борисов обещал до конца года на вооружении.

          А учитывая вонищу вокруг сухопутных крылатых ракет 9м728/9, ведь могли осторожничать и всех перехитрить!

          PS: Впрочем, у РС-26 шахтный пуск не предусмотрен в принципе. Борисов так говорил. Так что, может быть и Сармат, что тоже очень радует!

          Отредактировано: Petr Serov~22:07 12.09.17
          #953350
    • Petr Serov Petr Serov
      12.09.1722:11:10

      На фото моноблочный Тополь.

      А что, вы видели в сети фото чем-то визуально отличающихся ракет Тополь/Ярс?

      Т.е. видели, что-то «НЕмоноблочное», и непохожее на это фото?

      Понятно, я имею в виду мобильные пуски…

      Если не шутите, буду очень благодарен за ссылку!

      Отредактировано: Petr Serov~22:12 12.09.17
      #953354
      • Нет аватара Maggey
        12.09.1722:29:23

        Да я видел. Визуально они отличаются по форме, окраске и главное в головном обтекателе.

        Отредактировано: Maggey~22:48 12.09.17
        #953366
    • Нет аватара монархист
      13.09.1709:03:37

      С космодрома «Плесецк» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» шахтного базирования с экспериментальными боевыми блоками, сообщили в Минобороны России.

      И сразу видео испытательного пуска выложить?    

      Думаю, еще не успели ролик смонтировать, там еще чертежи будут, ага   

      #953477
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    13.09.1702:54:21

    Класс.

    #953420
  • Нет аватара silicoid
    13.09.1711:24:06

    как-то довелось видеть «прибытие боевых блоков к месту назначения.» Самое ужасное зрелище в моей жизни, скажу я вам.

    Сознанием вроде бы понимаешь, что это учебные боеголовки и не рванут, но подсознательно где-то сидит червячок и подсказывает, что вот так выглядит начало конца света.

    Отредактировано: silicoid~11:24 13.09.17
    #953525
  • ЗОЛОТО 1000 ЗОЛОТО 1000
    13.09.1716:13:02

    Испытания прошли успешно, а что было испытано… Меньше заём, крепче спим. Пусть враги бессонницей мучаются и отсутствием аппетита страдают.

    #953623
  • Нет аватара вадим 1980
    13.09.1716:22:59

        чем-то с Аляски потянуло

    #953629
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