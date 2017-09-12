С космодрома «Плесецк» успешно проведен испытательный пуск МБР «Ярс» шахтного базирования
С космодрома «Плесецк» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» шахтного базирования с экспериментальными боевыми блоками, сообщили в Минобороны России.
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного испытательного космодрома Плесецк проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
Основная цель пуска — подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме, отметили в Минобороны.
РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М», что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.
Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения.
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