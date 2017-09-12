С космодрома «Плесецк» успешно проведен испытательный пуск МБР «Ярс» шахтного базирования

С космодрома «Плесецк» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» шахтного базирования с экспериментальными боевыми блоками, сообщили в Минобороны России.

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного испытательного космодрома Плесецк проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Основная цель пуска — подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме, отметили в Минобороны.

РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М», что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.

Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения.

Видео по ссылке:

https://tvzvezda.ru/news/...ent/201709121542-wxch.htm