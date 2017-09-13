На Урале стартовал проект по импортозамещению картофеля

На Урале планируют провести импортозамещение картофеля. Для этого завезено четыре сорта европейских растений: Рэд Скарлет, Импала, Арроу, Ривьера. Предполагается, что после выхода на проектную мощность в 2019 году 60% сортов будут собственного производства.

Новое помещение селекционно-семеноводческого центра напоминает медицинскую лабораторию: вокруг колбы и микроскопы. Главный объект внимания — росток картофеля в пробирке.

«Предприятие создано для того, чтобы обеспечить семенами картофеля российской селекции отечественных производителей и уйти от европейских поставок, с которыми мы последнее время имеем большие проблемы: начиная от цены и заканчивая качеством. Мы ежегодно тратим на покупку европейских семян по сорок миллионов рублей», — сказал директор ЗАО АПК «Белореченский» Александр Кожевников.

Евгений Юшкин один из тех, кто будет следить за «здоровьем» саженцев, проверять у зародышей уровень сахара, наличие вирусов и даже брать анализ ДНК. Здесь же приготовят питательную среду для растения.

Евгений Юшкин, агроном селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель»: «Питательная среда нужна для того, чтобы пробирочные растения хорошо росли и развивались, туда добавлены все элементы: витамины, стимуляторы роста, чтобы пробирочные растения быстрее росли».

Сейчас сотни зародышей находятся в так называемом культуральном зале — около 16 часов в помещении светло, остальные восемь — темнота. Поддерживается и постоянная температура +18 градусов. В лаборатории абсолютная стерильность. Перед тем, как зайти туда, сотрудники принимают душ и проходят полную дезинфекцию. Это исключает возможность попадания вирусов.

Мария Стафеева, научный сотрудник селекционно-технологического центра по картофелю Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства: «Растение накапливает вирусы, поэтому больное растение уже не может дать высокую продуктивность, высокий урожай».

Пробирка — «место жительства» ростков до следующего года. В апреле картофель высадят в теплицы, всего их здесь будет восемь. Внутри создадут поистине райские условия — подключат круглосуточное отопление и особую систему капельного полива: в каждый горшочек при помощи маленькой трубки будет подаваться питательный раствор.

Игорь Крупский, заместитель директора по технической части: «Мы создадим максимально благоприятные условия для того, чтобы вот этот маленький росток, который вы видели в лаборатории, смог вырасти за отведенный ему срок — это от 75 до 85-100 дней. Это срок вегетации нормального здорового растения».

По прогнозам, картофель трех элитных сортов «Горняк», «Люкс» и «Мишка» появится на рынке через пять лет. К тому времени производство выйдет на промышленный масштаб. Клубни больше не придется закупать в Финляндии, Голландии, Германии и тратить на импортные луковицы, причем не всегда хорошего качества, до 40 миллионов рублей каждый год.

Александр Кожевников, генеральный директор агропромышленного комбината «Белореченский»: «У нас посевная в мае начинается, а в теплых странах она начинается в апреле, в феврале, поэтому картофель лучшего качества сначала уходит туда, а нам уже достается то, что у фермеров осталось».

Чтобы Свердловская область могла обеспечить себя качественным картофелем, к проекту подключили аграриев комбината «Белореченский» и ученых Уральского НИИ сельского хозяйства. Через пять лет в регионе будут собирать по десять тонн «второго хлеба» в сезон.