СХК изготовил и отгрузил на Белоярскую АЭС новую экспериментальную нитридную тепловыделяющую сборку

На химико-металлургическом заводе АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») прошли приемо-сдаточные испытания экспериментальной тепловыделяющей сборки (ЭТВС) № 16 со смешанным нитридным уран-плутониевым (СНУП) топливом, изготовленной в рамках реализации комплексной программы расчетно-экспериментального обоснования плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

ЭТВС направлена на Белоярскую АЭС, где будет установлена с целью подтверждения эксплуатационных характеристик и обоснования работоспособности топливной СНУП композиции в условиях работы реакторов БН-1200 и БРЕСТ-ОД 300.

В комиссию по проведению приемо-сдаточных испытаний, которую возглавил главный технолог проектного направления «Прорыв» Юрий Мочалов, вошли представители АО «ТВЭЛ», АО «СХК», АО «ВПО «Зарубежатомэнергострой», отраслевых институтов АО «ВНИИНМ им. Академика А.Бочвара», АО «ОКБМ Африкантов», АО «НИКИЭТ», АО «Концерн Росэнергоатом» и его филиала АО «Белоярская атомная станция», где и предстоит использовать ЭТВС № 16.

Эксперты провели контрольные операции по проверке качественных и количественных характеристик топлива в экспериментальной тепловыделяющей сборке, проверили качество сварных соединений и сборочных конструкций, отсутствие поверхностного радиоактивного и механического загрязнений.

Комиссия констатировала, что изготовленная в АО «СХК» экспериментальная ТВС в полном объеме соответствует требованиям технической и конструкторской документации и пригодна для постановки в реактор БН-600 Белоярской атомной электростанции для реакторных испытаний.