Солнечную электростанцию мощностью 5 МВт открыли в Онгудайском районе Республики Алтай

Солнечную электрическую станцию мощностью 5 МВт открыли сегодня в Онгудайском районе, расположенном в самом центре региона. Это уже четвертая СЭС в республике, где четвертый год формируется кластер возобновляемой энергетики.

Инвестиции в объект составили около 500 млн рублей.

В предыдущие три года в Республике Алтай уже построены три солнечных станции общей мощностью 15 МВт.

\В 2014 году в Кош-Агаче ввели в эксплуатацию первую в России солнечную электростанциюэ В 2015 году здесь построили еще одну солнечную станцию, а в 2016 солнечная электростанция была построена в Усть-Кане

Правительство Республики Алтай и группа компаний «Хевел» в рамках Петербургского международного экономического форума в 2016 году подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предполагает строительство солнечных электростанций в разных районах республики.