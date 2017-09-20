В ОЭЗ «Липецк» открылся завод по производству тепличных конструкций ООО «ЛЗТК»

В ОЭЗ «Липецк» 20 августа торжественно открыт завод по производству тепличных конструкций ООО «ЛЗТК». Планируемые мощности рассчитаны на производство 150 га металлоконструкций в год, что позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка. Общий объем инвестиций проекта составил 2 154 млн рублей. Создано 60 рабочих мест.

Компания ООО «ЛЗТК» является партнером предприятия KGP — GAKON (Нидерланды), которое занимает лидирующие позиции на рынке производства тепличных комплексов «под ключ» по всему миру. «Мы благодарны возможности развития нашего производства на новой, главное, самой перспективной площадке тепличного бизнеса на территории России. Спасибо за доверие и возможность построить завод с самым современным оборудованием. Искренне надеемся, и планируем, что „ЛЗТК“ принесет вклад в развитие тепличных технологий, результатом которого станут новые разработки и инженерные решения», — отмечает глава правления компании Копперт Андриес.

Липецкая область — лидер ЦФО по выращиванию овощей закрытого грунта. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 га, планируется получить около 194 тыс. тонн овощей. Все тепличные комбинаты области работают по контрактам с торговыми сетями. Продукция продается в сетевых магазинах региона и других областей. Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние годы стало одним из приоритетных направлений. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima.