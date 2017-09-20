«СвердНИИхиммаш» завершил поставку участка сборки и герметизации твэлов для проекта «Прорыв»

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершило поставку оборудования участка сборки и герметизации тепловыделяющих элементов комплекса производственных линий модуля фабрикации и рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП).

Работы ведутся в рамках проектного направления «Прорыв», реализуемого на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская область).

Сумма контракта составила 148 млн. рублей. АО «СвердНИИхиммаш» выполнило весь комплекс работ, от разработки технического задания до поставки участка сборки и герметизации тепловыделяющих элементов. Оборудование предназначено для сборки твэлов с таблеточным СНУП топливом, герметизации и первичного контроля качества выполненных операций.

В боксах и модулях, входящих в состав участка, производится сборка труб, топлива и технологических компонентов в твэлы, а также их герметизация методом сварки. Оборудование предназначено для работы в автоматизированном, непрерывном режиме, оно обеспечивает безопасную эксплуатацию и защиту персонала от ионизирующего излучения.

«Эта отгрузка продолжает серию поставок нестандартного оборудования по проекту „Прорыв“. Идет поступательная работа по созданию и отгрузке работоспособного, качественного, удовлетворяющего требованиям заказчика, оборудования для создания функционирующей линии производства нитридного топлива», — отметил руководитель проектного офиса «МФР ПЯТЦ» Павел Шкурин.

Проект «Прорыв» — один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. В рамках проекта АО «СвердНИИхиммаш» создаёт оборудование по производству смешанного нитридного уран-плутониевого топлива и переработке отработавшего топлива.