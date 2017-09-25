Заработал железнодорожный почтовый коридор между Европой и Азией

На Восточном экономическом форуме «Почта России» подписала договор с государственным почтовым ведомством Японии о комплексном транзите корреспонденции из Японии в Европу. Как показал первый же эксперимент с доставкой, время перевозки по железной дороге значительно сокращается по сравнению с транспортировкой по морю.

При перевозке первой тестовой партии почты из Японии использовался комплексный маршрут. Из Йокогамы паром доставил корреспонденцию в Находку 16 августа, где она была погружена в почтовый поезд и за семь дней этот состав привёз её в Москву. Оттуда посылки были перегружены на автомобили и уже 27 августа были доставлены адресатам в Европе. Хорошее завершение эксперимента стало поводом для заключения договора на доставку японской почты в Европу силами «Почты России».

Как пояснил «Гудку» руководитель «Почты России» Николай Подгузов, речь идёт о развитии сервиса доставки отправлений в Восточную и Северную Европу (Латвию, Литву, Польшу и Финляндию) через территорию России. «Сейчас немалое время занимает доставка морем из японского порта в Находку, но в целом появляется возможность сократить перевозки с 45-60 до 18-20 дней, — говорит Николай Подгузов. — Мы сейчас ведём переговоры по подключению к этому сервису Южной Кореи и расширению перевозок из Китая. Могу сказать, что транзитный почтовый коридор через Россию из Азии в Европу заработал. Будем организовывать логистику и в обратном направлении».

Также, по словам Николая Подгузова, это ставит вопрос обновления железнодорожного подвижного состава, который принадлежит компании. У «Почты России» сейчас порядка тысячи вагонов, но их средний возраст превышает 30 лет. В этом году ожидается поставка 45 новых специализированных вагонов, которые позволят увеличить скорость перевозки. Необходимый подвижной состав с повышенной грузоподъёмностью, более лёгкой загрузкой-выгрузкой, условиями хранения для багажных грузов и максимальной скоростью до 160 км/ч произведёт Тверской вагоностроительный завод. До 2020 года согласно договору с «Почтой России» он должен изготовить 300 таких специализированных вагонов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Япония сейчас занимает четвёртое место в мире на рынке интернет-торговли ($79,33 млрд), а Южная Корея — седьмое ($36,66 млрд). «При этом вопрос скорости доставки является основным в конкуренции между компаниями, поскольку цены на товар у всех примерно одинаковы», — замечает президент АКИТ Алексей Фёдоров. По прогнозам ОАО «РЖД», объём электронной торговли в целом между Европой и Азией к 2020 году достигнет $4 трлн, в то время как в 2016 году он составил $1,95 млрд. Как пояснил «Гудку» первый заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК) Олег Никитин, у РЖД и ФПК разработана дорожная карта по развитию почтовых перевозок как в собственном подвижном составе «Почты России», так и в почтово-багажных вагонах ФПК. «Мы готовы предоставлять свой подвижной состав и организовывать перевозки из Владивостока, если там появится корреспонденция из Японии и Южной Кореи, — говорит Олег Никитин. — Пока, правда, основной поток посылок идёт из Китая. „Почта России“ получает „нитки“ графика, по которым составы идут с хорошей скоростью».