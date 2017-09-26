В Саратовской области запущена первая в регионе солнечная электростанция

Пугачёвская солнечная электростанция мощностью 15 МВт — первый подобный объект в Саратовской области, который открывает новые точки роста для региона и, конечно, для самого района. Проект реализуется на территории отдаленного района, практически на границе с Самарской областью. Мощность первой в регионе сетевой солнечной электростанции позволит покрыть потребности в электроэнергии всего Пугачёвского района.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства являются структуры группы компаний «Хевел».

Проект стоимостью 1,9 млрд рублей будет иметь продолжение, и в ближайшие два года «Хевел» завершит строительство объектов солнечной генерации на территории Ершовского и Новоузенского муниципальных районов. Суммарная мощность всех солнечных электростанций в области составит 45 МВт, а совокупный объём инвестиций превысит 5 млрд рублей.

За 15 лет объем налоговых отчислений во все бюджеты составит 700 млн рублей. Только земельный налог принесет 2 млн в год, тогда как при использовании участка площадью 63 га в сельскохозяйственных целях объем налоговых выплат составил бы 4 тысячи рублей.

В декабре 2017 года инвестор планирует вывести электростанцию на оптовый рынок электроэнергии и мощности. С открытием Пугачёвской СЭС будет создано 15 рабочих мест.Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры группы компаний «Хевел» — совместного предприятия ГК «Ренова» и АО «Роснано».