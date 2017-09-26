Добавить статью
Энергетика и ТЭК

В Саратовской области запущена первая в регионе солнечная электростанция

Пугачёвская солнечная электростанция мощностью 15 МВт — первый подобный объект в Саратовской области, который открывает новые точки роста для региона и, конечно, для самого района. Проект реализуется на территории отдаленного района, практически на границе с Самарской областью. Мощность первой в регионе сетевой солнечной электростанции позволит покрыть потребности в электроэнергии всего Пугачёвского района.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства являются структуры группы компаний «Хевел».

Проект стоимостью 1,9 млрд рублей будет иметь продолжение, и в ближайшие два года «Хевел» завершит строительство объектов солнечной генерации на территории Ершовского и Новоузенского муниципальных районов. Суммарная мощность всех солнечных электростанций в области составит 45 МВт, а совокупный объём инвестиций превысит 5 млрд рублей.

За 15 лет объем налоговых отчислений во все бюджеты составит 700 млн рублей. Только земельный налог принесет 2 млн в год, тогда как при использовании участка площадью 63 га в сельскохозяйственных целях объем налоговых выплат составил бы 4 тысячи рублей.

В декабре 2017 года инвестор планирует вывести электростанцию на оптовый рынок электроэнергии и мощности. С открытием Пугачёвской СЭС будет создано 15 рабочих мест.Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры группы компаний «Хевел» — совместного предприятия ГК «Ренова» и АО «Роснано».

http://www.saratov.gov.ru/news/v_saratovskoy_oblasti_zapushchena_pervaya_solnechnaya_elektrostantsiya/

Саратовская область, солнечная электростанция, альтернативная энергетика
  • Vadim Orlov
    26.09.1720:18:59

    Саратовская область, это наверное где-то в недоступных горах, куда ЛЭП не дотащить.

    Толик Чубайс — рулит.

    #958475
    • slaviros slaviros
      26.09.1720:38:19

      Если электричество берут из ЛЭП, то булки собирают с деревьев. Вся европа в ветряках — идиоты, надо же просто лэп протянуть…

      #958487
      • Vadim Orlov
        26.09.1721:32:16

        Вся Европа живет в долг, на напечатанные пустые бумажки. Почему не дать нагреться знакомым пацанами из партии зеленых?

        #958520
    • Нет аватара Yarhann
      26.09.1721:03:21

      знаток энергетики — солнечные как и ветряные станции и другая альтернативка всегда включаеться в единую энергосистему страны иначе в ней нет смысла. а то о чем вы тут соизволили пердануть это частное автономное электроснабжение которое строиться как правило комплексно (солнце/ветер + дизеля+ АКБ батарея)и конечно с мощностями на несколько порядков меньше .

      Еще раз для даунов и дибилов повторяю - когда ставяться поля батарей или ветряков все это включаеться в единую энергосистему иначе от этой энергии вообще никакого профита не будет .

      А вот если вы у себя на дачке колхозите ветряк и батарею и все это прикрутите к АКБ то да это те самые ваши влажные мечты. Только при суммарной мощности в 45 МВТ — замахаетесь вы АКБ подвозить для их наполнения.

      #958504
  • Human RS Human RS
    26.09.1721:19:18

    Сартовскую область с почином как говорится. На очереди завершение еще двух солнечных электростанций в регионе.

    #958514
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,