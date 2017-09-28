Метрополитену Петербурга передали еще один зеленый состав
Парк составов петербургского метрополитена пополнил зеленый поезд, седьмой по счету данной модели.
В целях снижения энергопотребления состав оборудовали современным асинхронным тяговым приводом. В салонах наличествуют специальные зоны для граждан маломобильной группы, современное освещение, система принудительной вентиляции, цифровая информационная система и салонные поручни.
Внешне головные вагоны состава выделяются круглыми красными сигнальными фонарями по бокам в верхних углах, круглыми фарами слева и справа, двумя путевыми камерами в центральной части.
После приемо-сдаточных испытаний состав начнут подготавливать к выходу на линию.
В 2017-2018 годах метрополитену должны передать 27 зеленых составов из шести вагонов. Как предполагается, по третьей линии подземки в следующем году будут курсировать только современные составы.
28.09.1719:59:01
28.09.1720:18:20 Метровагонмаш (Мытищи).