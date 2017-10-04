На СЗ «Северная верфь» сформирован корпус корвета «Ретивый»

Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», завершено формирование корпуса корвета «Ретивый» проекта 20380. Кораблестроители готовятся к погрузке оборудования.

Руководитель проектов 20380, 20385, 20386 Игорь Данилов сообщил, что корпус корабля состоит из примерно ста сваренных между собою секций. Сейчас на корабле рабочие завершают монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, чтобы приступить к монтажу гребных валов. Произведена погрузка двух дизель — генераторов. Ведутся работы по подготовке отсеков и помещений корабля к погрузке оборудования — насосной группы и кондиционеров.

Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.