Первую посадку в Анадыре в ходе учений совершил бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС — Экипажи Ту-22М3 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений дальней авиации, сообщил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации», — говорится в сообщении.

Летный состав, по данным военных, отработал перебазирование с аэродрома дислокации, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах. Всего в учении, как сообщается, задействовано более 20 самолетов, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, а также 5 аэродромов и 2 полигона в различных субъектах Российской Федерации от Калужской области до Камчатки. «Учение проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша», — уточняется в релизе.

В ходе мероприятия, по данным военного ведомства, летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.