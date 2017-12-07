«Вертолеты России» завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны все запланированные к поставке в 2017 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» производства ААК «Прогресс» (г.Арсеньев).

«Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны Российской Федерации в срок и с надлежащим качеством. Обеспечение российских ВКС современными разведывательно-ударными вертолетами является для холдинга „Вертолеты России“ одной из приоритетных задач и вкладом в укрепление обороноспособности страны», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.

Машины приняты представителями эксплуатирующих организаций и в настоящее время готовятся к отправке в воинские части воздушным транспортом.