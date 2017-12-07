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Армия и Флот

«Вертолеты России» завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года

  •  © phototass3.cdnvideo.ru

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны все запланированные к поставке в 2017 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» производства ААК «Прогресс» (г.Арсеньев).

«Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны Российской Федерации в срок и с надлежащим качеством. Обеспечение российских ВКС современными разведывательно-ударными вертолетами является для холдинга „Вертолеты России“ одной из приоритетных задач и вкладом в укрепление обороноспособности страны», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.

Машины приняты представителями эксплуатирующих организаций и в настоящее время готовятся к отправке в воинские части воздушным транспортом.

http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=468591

Вертолеты России, Ка-52
  • exhausted1987 exhausted1987
    07.12.1716:31:04

    Согласно прежним заявлениям, план по ГОЗ-2017 был на 14 бортов.

       

    #984323
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    07.12.1717:20:04

    Пошли традиционные передачи «под ёлочку».

    #984335
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