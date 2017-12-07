«Вертолеты России» завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны все запланированные к поставке в 2017 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» производства ААК «Прогресс» (г.Арсеньев).
«Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны Российской Федерации в срок и с надлежащим качеством. Обеспечение российских ВКС современными разведывательно-ударными вертолетами является для холдинга „Вертолеты России“ одной из приоритетных задач и вкладом в укрепление обороноспособности страны», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.
Машины приняты представителями эксплуатирующих организаций и в настоящее время готовятся к отправке в воинские части воздушным транспортом.
- Великоросс
- 07.12.201714:40
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